Descontinuado
Obsesión por el sonido
Lleva la potencia del cine a tu casa. Los altavoces con picos de graves y la conversión de HDMI de alta definición de 1080p llevan tu experiencia de entretenimiento al máximo nivel
HDMI 1080p
La integración del sistema decodificador Dolby Digital elimina la necesidad de utilizar un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido envolvente, una sensación increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II ofrece cinco canales de procesamiento envolvente a partir de cualquier fuente estéreo.
4.0
de 5
11
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Leito28
13/04/2015
España
Comprador verificado
Muy buen rendimiento del artículo.
Excelente producto. Uso todas sus entradas y es muy facil su uso!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Rogerrbv
20/12/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Falarcon
01/07/2011
España
Sonido real
Tuve la dicha de adquirir el equipo cine en casa, honestamente tiene una gran calidad de audio, puedo recomendarlo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1