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Descontinuado

Sistema de Home Theater 5.1

HTS3520/12

4

| (11) Opiniones | 91% ha recomendado este producto

Obsesión por el sonido

Lleva la potencia del cine a tu casa. Los altavoces con picos de graves y la conversión de HDMI de alta definición de 1080p llevan tu experiencia de entretenimiento al máximo nivel

Ver todos los beneficios

Sonido cinematográfico de alta potencia con graves profundos

Obsesión por el sonido

  • HDMI 1080p

Altavoces potentes con Basspipes para un sonido increíble

Altavoces potentes con Basspipes para un sonido increíble

Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II

Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II

La integración del sistema decodificador Dolby Digital elimina la necesidad de utilizar un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido envolvente, una sensación increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II ofrece cinco canales de procesamiento envolvente a partir de cualquier fuente estéreo.

Potencia de 600 W RMS para un sonido espectacular en música y películas

Potencia de 600 W RMS para un sonido espectacular en música y películas

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

11

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

3
2

13/04/2015

España

España

Comprador verificado

Muy buen rendimiento del artículo.

Excelente producto. Uso todas sus entradas y es muy facil su uso!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1

20/12/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1

01/07/2011

España

España

Sonido real

Tuve la dicha de adquirir el equipo cine en casa, honestamente tiene una gran calidad de audio, puedo recomendarlo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1

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