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Descontinuado

Immersive SoundSistema de Home Theater 5.1

HTS3541/55

2.8

| (35) Opiniones

Potente sonido Surround Sound

Lleva la potencia del cine a tu casa. Mejora tu experiencia de entretenimiento en casa con los altavoces con controladores externos que te ofrecen un sonido envolvente de alta potencia y Full HD 1080p con reproducción de Blu-ray Disc.

Ver todos los beneficios

desde altavoces compactos

Potente sonido Surround Sound

  • Blu-ray

EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto

EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto

EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, parlante soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Mediante el protocolo estándar HDMI CEC, los dispositivos conectados compartirán las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, podés controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea; además, las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad

Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tienes que escuchar. Vive una inolvidable experiencia de entretenimiento en alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential.

Reproduce discos Blu-ray, DVD, VCD, CD y dispositivos USB

Reproduce discos Blu-ray, DVD, VCD, CD y dispositivos USB

Reproduce casi todos los discos y formatos multimedia: discos Blu-ray, DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir tus archivos multimedia en tu TV o Home Theater.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 5

35

Opiniones

28/04/2018

Chile

Chile

Excelente para ver mis películas!

[Employee of philipsglobal] Es el 2do q tengo y aunque ya es un modelo pasado para mí uso q es ver mis películas en mi cuarto es excelente! No le encuentro muchas peras y estoy muy contento con el, es facil de configurar y bien configurado tendrás un buen desempeño.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3541 Sistema de Home Theater 5.1

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29/01/2017

Chile

Chile

EXCELENTE EQUIPO

TENGO UN PAR DE AÑOS QUE EL EQUIPO Y EXCELENTE DESENPEÑO. LO UNICO FUE CUANDO POR EL TAMAÑO DE UN ARCHIVO HD, TUVE QUE FORMATIAR MI PENDRIVER DE FAT A EXFAT, Y EL EQUIPO AL PARECER NO ES COMPATIBLE, PERO VOLVI A FORMATEAR A NTSC Y LISTO ACEPTO EL PENDRIVER CON EL ARCHIVO GRANDE

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29/07/2021

Argentina

Argentina

Un producto imprescindible

A pesar de tener sus años -lo adquirí en 2013- funciona a la perfección; transformó mi habitación en un cine

Ventajas

TODO

Contras

NADA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3541 Sistema de Home Theater 5.1

Fecha de uso 2019-07-29

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