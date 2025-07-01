Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Philips Sonicare e-Series Cabezales para cepillos sónicos estándar
Descontinuado
Asistencia técnica
HX7002/05
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Todas (10)
¿Puedo utilizar el cepillo dental Philips Sonicare de forma segura con aparatos correctores?
¿Con qué frecuencia debo sustituir el cabezal de cepillado?
¿La velocidad del cepillo dental Sonicare puede dañar mis encías?
¿Qué cepillo dental Philips Sonicare se adapta mejor a mis necesidades?
¿Es compatible el cargador Sonicare AirFloss con cepillos Sonicare?
¿Mi Philips Sonicare solo funciona durante unos pocos cepillados?