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Descontinuado

Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Recortador para nariz y orejas

NT1650/16

3.3
| (4) Opiniones
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Opiniones

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3.3

de 5

4

Opiniones

4
3

24/05/2022

Argentina

Argentina

Lindo producto

El producto es acorde a calidad precio. Tiene funciones muy limitada propias para lo que fue creado. El primer uso tuve sensación de miedo, pero resultó todo lo contrario. No produce dolor. Excelente prestaciones en pelos de nariz y orejas.

Ventajas

Materiales

Contras

Uso específico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Recortador para nariz y orejas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Recortador para nariz y orejas

28/09/2021

Argentina

Argentina

Me encanta

Es justo lo que necesitaba, corta los pelos de la nariz muy bien y no lastima nada

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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06/03/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Mediocre

Deberia ser mejor,demasiado caro por la prestación que brinda

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Recortador para nariz y orejas

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