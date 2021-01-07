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QC5130/15 Cortacabello para uso familiar

QC5130/15

4.2
| (244) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
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4.2

de 5

244

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

07/01/2021

Chile

Chile

excelente maquina

esa maquina lleva conmigo 4 años por lo menos, nunca me ha fallado, tambien va en que le he hecho buena mantencion y por eso a durado tanto

Ventajas

x

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QC5115/15 Cortadora de cabello familiar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QC5115/15 Cortadora de cabello familiar

29/01/2019

Chile

Chile

Excelente producto

[Employee of philipsglobal] El producto es super bueno, fácil de usar, su diseño pequeño haces q sea cómodo utilizarlo y ademas tiene un buen peso, no se canza la mano...100% recomendable para cualquier persona, los accesorios son únicos y fácil de cambiar, se ajusta a todo. se puede trasladar q cualquier parte...uf, a mime encanta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair clipper QC5130/15 Family clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair clipper QC5130/15 Family clipper

21/06/2020

España

España

De momento muy bien

Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .

Ventajas

Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.

Contras

No lleva cepillo para limpiarla .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

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