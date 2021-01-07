Descontinuado
4.2
de 5
244
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
07/01/2021
Chile
excelente maquina
esa maquina lleva conmigo 4 años por lo menos, nunca me ha fallado, tambien va en que le he hecho buena mantencion y por eso a durado tanto
Ventajas
x
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QC5115/15 Cortadora de cabello familiar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QC5115/15 Cortadora de cabello familiar
Paito
29/01/2019
Chile
Excelente producto
[Employee of philipsglobal] El producto es super bueno, fácil de usar, su diseño pequeño haces q sea cómodo utilizarlo y ademas tiene un buen peso, no se canza la mano...100% recomendable para cualquier persona, los accesorios son únicos y fácil de cambiar, se ajusta a todo. se puede trasladar q cualquier parte...uf, a mime encanta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hair clipper QC5130/15 Family clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hair clipper QC5130/15 Family clipper
Coletines12
21/06/2020
España
De momento muy bien
Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .
Ventajas
Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.
Contras
No lleva cepillo para limpiarla .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper