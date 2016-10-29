Descontinuado
Kit de cuidado personal 7 en 1
Este kit de cuidado personal QG3080 de Philips, que incluye un cortador para pelo, barba, nariz y orejas, es la máquina definitiva que te ayudará a crear el look adecuado para cada ocasión.
7 en 1
El peine-guía que sigue los contornos se ajusta a cada curva para ofrecerte resultados rápidos y cómodos.
Revolucionarias cuchillas autoafilables con forma ondulada que dirigen y cortan el pelo de forma precisa y uniforme.
Seleccioná la longitud deseada con la amplia y versátil gama de largos
4.8
de 5
9
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
campa05
29/10/2016
España
Comprador verificado
excelente
excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
Morosmith
14/08/2020
Argentina
En épocas de pandemia, mi aliada!
Gracias a este máquina y el Kit pude emprolijar barba y cabello!
Ventajas
Kit completo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QG3080 Kit de cuidado personal
Fecha de uso 2019-08-14
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2019-08-14
Jaio2020
10/08/2020
Argentina
QG3080
QG3080 Cortadora de pelo y barba lo mejor en varios aspectos realmente muy comoda y practica. Espectacular muy recomendable.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QG3080 Kit de cuidado personal
Fecha de uso 2019-07-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QG3080 Kit de cuidado personal
Fecha de uso 2019-07-10