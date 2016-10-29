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Descontinuado

Multigroom series 3000Kit de cuidado personal

QG3080/10

4.8

| (9) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Kit de cuidado personal 7 en 1

Este kit de cuidado personal QG3080 de Philips, que incluye un cortador para pelo, barba, nariz y orejas, es la máquina definitiva que te ayudará a crear el look adecuado para cada ocasión.

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Creá tu propio estilo

Kit de cuidado personal 7 en 1

  • 7 en 1

Peine que sigue los contornos para más velocidad y comodidad

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El peine-guía que sigue los contornos se ajusta a cada curva para ofrecerte resultados rápidos y cómodos.

Cuchillas autoafilables SteelWave para resultados precisos

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Revolucionarias cuchillas autoafilables con forma ondulada que dirigen y cortan el pelo de forma precisa y uniforme.

9 posiciones de largo de 1 a 18 mm

Seleccioná la longitud deseada con la amplia y versátil gama de largos

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

9

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

29/10/2016

España

España

Comprador verificado

excelente

excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

14/08/2020

Argentina

Argentina

En épocas de pandemia, mi aliada!

Gracias a este máquina y el Kit pude emprolijar barba y cabello!

Ventajas

Kit completo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QG3080 Kit de cuidado personal

Fecha de uso 2019-08-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QG3080 Kit de cuidado personal

Fecha de uso 2019-08-14

10/08/2020

Argentina

Argentina

QG3080

QG3080 Cortadora de pelo y barba lo mejor en varios aspectos realmente muy comoda y practica. Espectacular muy recomendable.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QG3080 Kit de cuidado personal

Fecha de uso 2019-07-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QG3080 Kit de cuidado personal

Fecha de uso 2019-07-10

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