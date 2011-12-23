Descontinuado
Para una afeitada al ras
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos en tu rostro. Reemplazá los cabezales y conseguí un 100 % de rendimiento.
TripleTrack
Unidad de repuesto
Las tres cuchillas de afeitado Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado giratorios estándar de una sola cuchilla.
Tres cabezales que se flexionan independientemente en una unidad de afeitado que gira en todas las direcciones. Esta combinación garantiza un contacto óptimo con la piel en zonas curvas, para atrapar hasta los vellos más difíciles del cuello.
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.
4.0
de 5
8
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Teresita
23/12/2011
España
Todo perfecto
Todo estuvo perfecto. Encontré el recambio que quería. Hablé con un agente que fue muy amable y profesional. El envió llegó rapidísimo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado
18/01/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/40 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/40 Unidad de afeitado
nick667
17/12/2013
España
Cuchillas al 80% de las orginales
Este modelo es excelente y da un afeitado de calidad, el recambio cumple al 80% con el resultado de las originales. Viene con todo, no hay que hacer montajes ni historias. Las recomiendo, sigo usando la misma maquina de afeitar tras casí cinco años gracias a este recambio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado