Descontinuado
DualPrecision y GyroFlex2D
50 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Modelador de barba y funda
Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba
El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.
La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.
3.8
de 5
13
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Dresna21
18/06/2023
Chile
Alta calidad por años
Por largos años de uso mantuvo su calidad en el afeitado, con una bateria de un gran desempeño la mejor afeitadora que he tenido.
Ventajas
Batería muy duradera, Cuchillas mantenian su filo con el paso del tiempo
Contras
La Base era poco comoda para viajes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo
Litro
18/10/2020
Chile
Excelente
Lo único malo es la pieza plástica que trae para rebajar lo demás excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo
Ormic
20/08/2017
Chile
Comprador verificado
Buen rendimiento, mejor diseño
Tiene un excelente rendimiento, la batería dura bastante y lo mejor es que si necesitas cargarla porque se te olvidó hacerlo, lo hace rápidamente. Su diseño es mención aparte, excelente!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo