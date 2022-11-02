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  • Afeitado sencillo y cómodo
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Descontinuado

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica en seco

S1510/04

4.5
| (152) Opiniones | 91% ha recomendado este producto
Afeitado sencillo y cómodo
La afeitadora serie 1000 te permite, a un precio asequible, conseguir un afeitado sencillo y cómodo. Los cabezales Flex de cuatro direcciones y el sistema de cuchillas CloseCut te garantizan un resultado suave.
Ver todos los beneficios

El afeitado eléctrico más al ras de su clase en cuello**

Afeitado sencillo y cómodo

  • Sistema de cuchillas CloseCut

  • Cabezales Flex de 4 direcciones

  • Cortapatillas desplegable

Cuchillas autoafilables duraderas para brindar una fácil afeitada

Cuchillas autoafilables duraderas para brindar una fácil afeitada

Conseguí un afeitado facilmente. Nuestras duraderas cuchillas CloseCut se afilan una y otra vez mientras las utilizás.

Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente cada curva

Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente cada curva

Los cabezales Flex de 4 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que te proporciona un afeitado fácil incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.

Potencia máxima constante año tras año

Potencia máxima constante año tras año

Aféitate durante más tiempo con cada carga. La afeitadora seguirá funcionando igual de bien durante años, gracias a nuestra potente y eficiente batería de iones de litio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

152

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

02/11/2022

Chile

Chile

Comprador verificado

Sencillez de uso

Lo encuentro muy facil de usar, encillo y de exelente duración respecto de su carga

Ventajas

Practico, sencillo y eficaz

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/40 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1121/40 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

16/08/2021

Chile

Chile

Comprador verificado

Tremendo producto

Es fantástico afeitarse caminando, sin estar atado al cable

Ventajas

costo benficio

Contras

nada

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1510/04 Afeitadora eléctrica en seco

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11/06/2020

Chile

Chile

Más de lo que esperaba

Muy buena afeitadora, he tenido malas experiencias anteriormente con otras marcas...pero está me deja suave y sin irritación..me encanta.!!

Ventajas

Liviana y fácil de limpiar

Contras

Batería dura poco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1300/04 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1300/04 Afeitadora eléctrica en seco

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Avisos legales

  1. En comparación con otras afeitadoras básicas de mecanismo rotatorio y lámina