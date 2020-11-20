Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
Natural
260 ml
Tetina de flujo lento
La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
La tetina cuenta con una textura ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que permite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.8
de 5
92
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Piabravo
20/11/2020
Chile
Lo necesito seria genial ganarlo
Por que se que los productos avent son buenos y por que me gustaria ganarlos
Ventajas
Si muy buenos productos para los bebes .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
Altamirano
14/11/2020
Chile
Es un Super produccto y es flexible
Porque son super comodos los chupones para las guguas , y las mamderas son buenas las recomiendo son super flexibles
Ventajas
Super buenos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
06/11/2020
Chile
Excelente producto
Ami me encanto cuando mi hermano pequeño lo uso era la unica mamadera con la que se adapto y ahora que yo espero bebe Quiero tener este producto para mi baby
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
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