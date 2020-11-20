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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Philips AventSet de regalo

SCD287/25

4.8
| (92) Opiniones | 98% ha recomendado este producto

Disponible en

Dragón
Dragón
Unicornio
Unicornio
Fácil de combinar con la lactancia materna
Es el regalo perfecto para las mamás y sus bebés. Un conjunto útil que incluye un biberón Natural, dos chupetes y un clip para chupete
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Conjunto de botella, chupete y pinza para chupete

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • Natural

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho

La tetina cuenta con una textura ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que permite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.8

de 5

92

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

2

20/11/2020

Chile

Chile

Lo necesito seria genial ganarlo

Por que se que los productos avent son buenos y por que me gustaria ganarlos

Ventajas

Si muy buenos productos para los bebes .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural

14/11/2020

Chile

Chile

Es un Super produccto y es flexible

Porque son super comodos los chupones para las guguas , y las mamderas son buenas las recomiendo son super flexibles

Ventajas

Super buenos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural

Sí, recomiendo este producto

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06/11/2020

Chile

Chile

Excelente producto

Ami me encanto cuando mi hermano pequeño lo uso era la unica mamadera con la que se adapto y ahora que yo espero bebe Quiero tener este producto para mi baby

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.