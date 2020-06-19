SCF291/00
Esterilice en minutos y, luego, simplemente almacénelo
Esterilice hasta seis biberones con los accesorios en solo 10 minutos. El delgado pero espacioso esterilizador para biberones avanzado es rápido y eficiente, ya que elimina el 99,9 % de los gérmenes*, a fin de que esté tranquilo en cada toma.Más información
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
La esterilización con Philips Avent es delicada, eficaz y no incluye sustancias químicas. Cada esterilizador utiliza nada más ni nada menos que el poder del vapor puro para eliminar el 99,9 % de los gérmenes dañinos*.
Experimente la velocidad y la seguridad con el ciclo de esterilización de solo 10 minutos de duración, tras el cual el esterilizador se apaga automáticamente.
Nuestra nueva bandeja para goteo protege la placa de calefacción de las gotas de leche y reduce la posibilidad de que se produzcan olores desagradables.
Nuestro esterilizador avanzado es adaptable. Tiene un tamaño reducido para elementos pequeños, como chupetes, y ocupa menos espacio en la encimera cuando no está en uso.
La limpieza profunda y sin sustancias químicas del esterilizador mantiene el contenido esterilizado durante un máximo de 24 horas. ¿Cómo? Solo mantenga la tapa puesta.
Nuestro esterilizador es estrecho y, a la vez, tiene una capacidad para un máximo de seis biberones Philips Avent. Además, tiene espacio para el resto de elementos básicos, desde tetinas y chupetes hasta un extractor de leche manual.
El esterilizador, incluida la placa de calentamiento, se limpia de manera sencilla y rápida, de arriba abajo y de adentro hacia afuera. Gracias a esto, podrá pasar más tiempo con su hijo.
