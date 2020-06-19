Términos de búsqueda

    Philips Avent Esterilizador eléctrico de biberones

    SCF291/00

    Esterilice hasta seis biberones con los accesorios en solo 10 minutos. El delgado pero espacioso esterilizador para biberones avanzado es rápido y eficiente, ya que elimina el 99,9 % de los gérmenes*, a fin de que esté tranquilo en cada toma.

    Esterilice en solo 10 minutos.

    • Esterilizador eléctrico de biberones
    • Avanzado
    Despídase de las bacterias dañinas

    La esterilización con Philips Avent es delicada, eficaz y no incluye sustancias químicas. Cada esterilizador utiliza nada más ni nada menos que el poder del vapor puro para eliminar el 99,9 % de los gérmenes dañinos*.

    Un ciclo de esterilización dura solo 10 minutos

    Experimente la velocidad y la seguridad con el ciclo de esterilización de solo 10 minutos de duración, tras el cual el esterilizador se apaga automáticamente.

    Diseñada para reducir la posibilidad de que se produzcan olores desagradables

    Nuestra nueva bandeja para goteo protege la placa de calefacción de las gotas de leche y reduce la posibilidad de que se produzcan olores desagradables.

    El diseño de nuestro esterilizador ayuda a ahorrar espacio

    Nuestro esterilizador avanzado es adaptable. Tiene un tamaño reducido para elementos pequeños, como chupetes, y ocupa menos espacio en la encimera cuando no está en uso.

    Se mantiene estéril durante 24 horas*

    La limpieza profunda y sin sustancias químicas del esterilizador mantiene el contenido esterilizado durante un máximo de 24 horas. ¿Cómo? Solo mantenga la tapa puesta.

    Interior espacioso, exterior compacto

    Nuestro esterilizador es estrecho y, a la vez, tiene una capacidad para un máximo de seis biberones Philips Avent. Además, tiene espacio para el resto de elementos básicos, desde tetinas y chupetes hasta un extractor de leche manual.

    Este esterilizador es rápido y fácil de limpiar

    El esterilizador, incluida la placa de calentamiento, se limpia de manera sencilla y rápida, de arriba abajo y de adentro hacia afuera. Gracias a esto, podrá pasar más tiempo con su hijo.

    Especificaciones técnicas

    • Especificaciones técnicas

      Voltaje
      220-240 V~ 50-60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Corea), 120-127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Taiwán)
      Consumo de energía
      650  W
      Consumo de energía (modo apagado)
      <0,3 W (el período alcanza el modo de apagado automático: <1 min)

    • Peso y dimensiones

      Dimensiones
      304 x 183 x 359  mm
      Peso
      1,78  kg

    • País de origen

      Hecho en
      China

    • Qué se incluye

      Pinzas
      1  piezas
      Esterilizador eléctrico de vapor
      1 pieza

    • Especificaciones del empaque

      Empaque de papel**

    • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Los resultados de las pruebas son proporcionados por un laboratorio de pruebas independiente.
    • * Puede recibir el empaque antiguo o el nuevo empaque de papel durante el período de transición
