    Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

    SCF323/11

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones

    Extracción sin esfuerzo

    El extractor de leche eléctrico Philips Avent mantiene el flujo de leche en un nivel óptimo y se adapta suavemente a su tamaño y forma. Rápido, cómodo y conveniente para todas las madres de recién nacidos.

    Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

    Extracción sin esfuerzo

    Experiencia personalizada con 4 + 4 niveles de configuración

    Experiencia personalizada con 4 + 4 niveles de configuración

    Configure cada sesión de manera precisa según sus necesidades con una amplia gama de ajustes de estimulación y expresión. Nuestro extractor de leche ofrece 4 niveles de estimulación y 4 de extracción para una experiencia personalizada.

    Almohadilla de silicona suave y adaptable

    Almohadilla de silicona suave y adaptable

    Talla universal. La almohadilla de silicona se flexiona suavemente y se adapta para adaptarse al pezón.

    Cantidad de piezas mínima y configuración intuitiva

    Cantidad de piezas mínima y configuración intuitiva

    Nuestro sistema de extracción cerrado hace que la leche no se detenga en el tubo, por lo que hay menos que limpiar. Una menor cantidad de piezas también hace que sea muy fácil volver a armarlo.

    Función de la memoria

    Función de la memoria

    ¿Sabe lo que le gusta? El extractor de leche guarda automáticamente las últimas configuraciones, por lo que todo lo que debe hacer es sentarse y pulsar iniciar.

    Pequeña y compacta

    Pequeña y compacta

    Unidad motora pequeña y compacta

    Especificaciones técnicas

    • Potencia eléctrica

      Conexión USB-C
      Voltaje principal
      5 V y ≥1 A
      La unidad de alimentación no está incluida. El producto no puede cargarse y es solo para uso con cable.

    • Material

      Libre de BPA*

    • Qué se incluye

      Unidad motora
      Tubo de silicona
      Cable USB-C
      Biberón Natural (125 ml)
      Kit de extracción
      Tapa de rosca

    • Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna; de acuerdo con la normativa 10/2011 de la UE.
