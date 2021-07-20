SCF323/11
Extracción sin esfuerzo
El extractor de leche eléctrico Philips Avent mantiene el flujo de leche en un nivel óptimo y se adapta suavemente a su tamaño y forma. Rápido, cómodo y conveniente para todas las madres de recién nacidos.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Configure cada sesión de manera precisa según sus necesidades con una amplia gama de ajustes de estimulación y expresión. Nuestro extractor de leche ofrece 4 niveles de estimulación y 4 de extracción para una experiencia personalizada.
Talla universal. La almohadilla de silicona se flexiona suavemente y se adapta para adaptarse al pezón.
Nuestro sistema de extracción cerrado hace que la leche no se detenga en el tubo, por lo que hay menos que limpiar. Una menor cantidad de piezas también hace que sea muy fácil volver a armarlo.
¿Sabe lo que le gusta? El extractor de leche guarda automáticamente las últimas configuraciones, por lo que todo lo que debe hacer es sentarse y pulsar iniciar.
Unidad motora pequeña y compacta
Potencia eléctrica
Material
Qué se incluye
