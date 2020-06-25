Descontinuado
Deje que la piel de su bebé respire
6-18m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
ultra air está diseñado a fin de permitir la circulación de aire máxima, para que la piel sensible del bebé pueda respirar.
La piel del pequeño se mantiene más seca cuando está relajado gracias al diseño que favorece la respiración de este chupete, que genera una circulación máxima de aire.
La protección de ultra air es ligera y tiene bordes redondeados para la comodidad de su bebé.
Premios
4.8
de 5
245
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Milisent
25/06/2020
Chile
Suave y ergonómico
es un chipete suave al tacto, permite que la piel de mi bebé respire y no se irrite, a diferencia de otros que usó y no funcionaron. Su caja hace que el proceso de higenización sea más rápido y práctico.
Ventajas
Ergonómico
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Catcam
25/06/2020
Chile
Muy bueno
Es liviano y lo aceptan muy bien los bebes, lo súper recomiendo
Ventajas
El largo de la tetina y su peso
Contras
Que no trae tapa o estuche individual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF244/22 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF244/22 Chupete Ultra Air
Camilin
22/06/2020
Chile
No genera confusión pezón/chupón
Estaba un poco reacia al utilizar chupete con mi bebe de 1 mes ya que doy pecho y tenia miedo que se generara confusión (chupete y el pezón) que es muy común en bebes tan pequeños. Para mi grata sorpresa no fue así! el chupete es super suave, anatomico y no deja marcas, ademas no interfirió en nada con mi lactancia. Cuando mi hijo quiere dormirse en el pecho, le ponemos el chupete y logra tener un sueño tranquilo y reparador. también le ha ayudado a sobrellevar los cólicos dándole consuelo. Nos a ayudado muchísimo lo recomiendo totalmente!
Ventajas
cómodo, ergonómico y accesible
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para chupete ultra air SCF458/12 chupete ultra air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para chupete ultra air SCF458/12 chupete ultra air
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016 al 2017 se demuestra una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98%, la cual utilizamos en nuestros chupetes ultra air y ultra soft de 0 a 6 meses y 6 a 18 meses.
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Fabricante del año 2014