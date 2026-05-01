Descontinuado
SCF529/12
ultrasuave y flexible
6-18m
Anatómicos y sin BPA
1 unidad
La piel sensible necesita cuidado adicional. Nuestra tecnología de protección permite que este chupete siga las curvas naturales del rostro del bebé para lograr un ajuste cómodo. Su bebé tendrá menos marcas e irritación en la piel.
Nuestro protector redondeado disminuye la presión y ofrece un efecto tranquilizante y cómodo, que es sutil para las mejillas de su bebé.
Cuando preguntamos a las madres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona, el 98 %, en promedio, afirmó que su bebé aceptaba los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
Opiniones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Desarrollado en colaboración con madres y profesionales del área de la salud
En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016-2017 se muestra una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98%, la cual utilizamos en nuestros chupetes ultra air y ultra soft
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento
El 85 % de las madres encuestadas consideró que este chupete era más suave que ocho modelos similares de otras marcas líderes; estudio independiente realizado en EE. UU., febrero de 2017