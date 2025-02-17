Extraiga leche con eficacia* siguiendo un ritmo que imita el de su bebé

Los bebés saben cómo alimentarse de la mejor manera. Es por eso que nuestro extractor de leche eléctrico de manos libres imita su ritmo natural de ingesta, para que usted pueda encontrar su propio ritmo y disfrutar de una extracción eficaz* y óptima de leche. El extractor manos libres Philips Avent bombea hasta 85 veces por minuto, por lo que es dos veces más rápido que la mayoría de los extractores de leche**.