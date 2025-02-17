Términos de búsqueda

    Philips Avent Hands-free Extractor de leche eléctrico doble

    SCF532/11

    Gane libertad y tiempo.

    El extractor de leche eléctrico doble manos libres de Philips Avent está diseñado para una extracción de alto rendimiento* y cómoda. Imita el ritmo de su bebé y, gracias a su potencia, suavidad y ligereza, es su compañero ideal de extracción manos libres.

    Philips Avent Hands-free Extractor de leche eléctrico doble

    Imita el ritmo de ingesta del bebé

    • Libertad al extraer leche
    • Fácil de usar, limpiar y armar
    • Ajuste perfecto e inclusivo
    Extraiga leche con eficacia* siguiendo un ritmo que imita el de su bebé

    Los bebés saben cómo alimentarse de la mejor manera. Es por eso que nuestro extractor de leche eléctrico de manos libres imita su ritmo natural de ingesta, para que usted pueda encontrar su propio ritmo y disfrutar de una extracción eficaz* y óptima de leche. El extractor manos libres Philips Avent bombea hasta 85 veces por minuto, por lo que es dos veces más rápido que la mayoría de los extractores de leche**.

    Extracción silenciosa y de grado hospitalario

    La unidad motora proporciona la potencia de grado hospitalario que espera de un extractor de leche tradicional, pero con un formato compacto y portátil. Gracias a su batería recargable, la unidad motora inalámbrica extrae leche de manera potente y discreta en cualquier lugar.

    Los protectores de silicona siguen suavemente la forma de sus pechos

    Nuestros exclusivos protectores mamarios de silicona SkinSense están diseñados para brindar la máxima comodidad y seguir con suavidad la forma de las mamas mediante la calidez natural del cuerpo. Los protectores mamarios están fabricados con silicona apta para alimentos, lo que brinda una tranquilidad absoluta.

    Realice un seguimiento del flujo de leche con los recipientes de recolección que son completamente transparentes

    Los recipientes de recolección transparentes proporcionan una visión clara del interior. Con ellos, podrá colocar correctamente sus pezones para extraer leche de la mejor manera y llevar un control visual de la cantidad extraída. Brinda un uso seguro desde la primera gota hasta el final.

    Muévase con libertad gracias a los recipientes de recolección ultralivianos

    Un recipiente de recolección pesa solo un poco más de 100 gramos cuando está vacío: es hasta tres veces más ligero que un extractor de leche totalmente portátil. Los recipientes se acomodan fácilmente dentro del sujetador, por lo que casi no notará que los lleva puestos.

    Comodidad portátil para maximizar sus movimientos

    Nuestro extractor cuenta con una correa de transporte trenzada y un clip para ropa con el que podrá usar la unidad motora cruzada al cuerpo o ajustada a la cintura. Con la libertad de usarlo a su manera, no tendrá preocupaciones, ya que usted lleva el control. Utilice el acoplador de tubo y el regulador de correa para ajustar el extractor con precisión.

    Personalice su sesión de extracción

    Aproveche al máximo cada sesión con 8 niveles de succión para estimular el flujo de leche y 16 niveles de succión para extraerla. Puede ajustar el formato de extracción y el dispositivo lo almacenará automáticamente para que la configuración ideal siempre esté lista para usar.

    Fácil de limpiar y armar con pocas piezas.

    Diseñamos nuestra bomba y accesorios para que sean lo más simples posible. Con solo unas pocas piezas de conexión, cada vaso de recolección es fácil de desmontar, limpiar (a mano o en un lavaplatos), desinfectar y volver a ensamblar.

    Variedad de tamaños en protectores mamarios e insertos para cada mamá

    Apoyamos a todas las mamás para que se sientan lo mejor posible, y que disfruten del ajuste adecuado es una parte esencial de nuestro propósito. Nuestra gama de tamaños de protectores mamarios e insertos de protección se adapta al 99 % de las madres. Están disponibles para comprarlos por separado, con el fin de que puedan disfrutar de la máxima comodidad mientras extraen leche.

    Especificaciones técnicas

    • Potencia eléctrica

      Origen
      Batería recargable/USB-C (adaptador no incluido)

    • Material

      Vaso, tapa frontal, cubierta del protector mamario
      Polipropileno
      Protector mamario, membrana, válvula, inserto
      Silicona líquida
      Tubo de silicona
      Silicona

    • Qué se incluye

      Cable USB-C
      1 pieza
      Correa de transporte
      1 pieza
      Acoplador de tubo
      1 pieza
      Unidad motora recargable (con clip extraíble)
      1 pieza
      Vaso de recolección (montado)
      2 piezas
      Tubos de silicona
      2 piezas
      Cubierta (para polvo) del protector mamario
      2 piezas
      Protector mamario (21 mm, 24 mm)
      2 piezas cada una
      Ficha de medidas para el tamaño de la tetina
      1 pieza
      Inserto de 19 mm
      2 piezas

    • Facilidad de uso

      Uso del extractor de leche
      Fácil de usar, fácil de limpiar y fácil de armar

    • Funciones

      Flexibilidad de movimiento
      Extracción manos libres
      Ajustes de personalización
      • 16 niveles de succión en el modo de extracción
      • 8 niveles de succión en el modo de estimulación
      Unidad motora
      • Batería recargable/USB-C
      • Cargar por completo la batería lleva hasta 1,5 horas y dura aproximadamente 5 sesiones de extracción
      Protector mamario y especificaciones de inserto
      Varios tamaños disponibles para ofrecer el mejor ajuste

