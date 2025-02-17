SCF532/11
Gane libertad y tiempo.
El extractor de leche eléctrico doble manos libres de Philips Avent está diseñado para una extracción de alto rendimiento* y cómoda. Imita el ritmo de su bebé y, gracias a su potencia, suavidad y ligereza, es su compañero ideal de extracción manos libres.Más información
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Los bebés saben cómo alimentarse de la mejor manera. Es por eso que nuestro extractor de leche eléctrico de manos libres imita su ritmo natural de ingesta, para que usted pueda encontrar su propio ritmo y disfrutar de una extracción eficaz* y óptima de leche. El extractor manos libres Philips Avent bombea hasta 85 veces por minuto, por lo que es dos veces más rápido que la mayoría de los extractores de leche**.
La unidad motora proporciona la potencia de grado hospitalario que espera de un extractor de leche tradicional, pero con un formato compacto y portátil. Gracias a su batería recargable, la unidad motora inalámbrica extrae leche de manera potente y discreta en cualquier lugar.
Nuestros exclusivos protectores mamarios de silicona SkinSense están diseñados para brindar la máxima comodidad y seguir con suavidad la forma de las mamas mediante la calidez natural del cuerpo. Los protectores mamarios están fabricados con silicona apta para alimentos, lo que brinda una tranquilidad absoluta.
Los recipientes de recolección transparentes proporcionan una visión clara del interior. Con ellos, podrá colocar correctamente sus pezones para extraer leche de la mejor manera y llevar un control visual de la cantidad extraída. Brinda un uso seguro desde la primera gota hasta el final.
Un recipiente de recolección pesa solo un poco más de 100 gramos cuando está vacío: es hasta tres veces más ligero que un extractor de leche totalmente portátil. Los recipientes se acomodan fácilmente dentro del sujetador, por lo que casi no notará que los lleva puestos.
Nuestro extractor cuenta con una correa de transporte trenzada y un clip para ropa con el que podrá usar la unidad motora cruzada al cuerpo o ajustada a la cintura. Con la libertad de usarlo a su manera, no tendrá preocupaciones, ya que usted lleva el control. Utilice el acoplador de tubo y el regulador de correa para ajustar el extractor con precisión.
Aproveche al máximo cada sesión con 8 niveles de succión para estimular el flujo de leche y 16 niveles de succión para extraerla. Puede ajustar el formato de extracción y el dispositivo lo almacenará automáticamente para que la configuración ideal siempre esté lista para usar.
Diseñamos nuestra bomba y accesorios para que sean lo más simples posible. Con solo unas pocas piezas de conexión, cada vaso de recolección es fácil de desmontar, limpiar (a mano o en un lavaplatos), desinfectar y volver a ensamblar.
Apoyamos a todas las mamás para que se sientan lo mejor posible, y que disfruten del ajuste adecuado es una parte esencial de nuestro propósito. Nuestra gama de tamaños de protectores mamarios e insertos de protección se adapta al 99 % de las madres. Están disponibles para comprarlos por separado, con el fin de que puedan disfrutar de la máxima comodidad mientras extraen leche.
Potencia eléctrica
Material
Qué se incluye
Facilidad de uso
Funciones
