Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
2 piezas
Tetina de flujo variable
3m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire en el biberón y de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.
El biberón anticólicos de Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos de Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche que los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*
La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita el colapso, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.
4.4
de 5
40
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Lulu04
22/11/2022
Argentina
Parte de la promoción
Producti Super util y comodooo
Se lo recomiendo a todas las embarazadas!! Me soluciono la vida
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos
Guguita
23/08/2022
Argentina
Parte de la promoción
Excelente producto
Estás tetinas son un mil! Súper recomendables, mi bebé sufre de cólicos y con estas tetinas mejoro muchísimo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos
Aili1310
21/04/2022
Argentina
Parte de la promoción
Tetinas
Porque son las únicas tetinas que mi bebé toma....
Ventajas
Si
Contras
No
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos
Los bebés de dos semanas alimentados con mamaderas Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con mamaderas de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que se contraiga y también evita los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE