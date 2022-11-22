ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

Descontinuado

Philips AventTetina anticólicos

SCF635/27

4.4
| (40) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestra tetina anticólicos está diseñada para brindar una alimentación sin interrupciones. El aire se libera hacia la mamadera y lejos de la pancita del bebé. La textura estriada evita la contracción de la tetina y reduce las interrupciones en la alimentación y la incomodidad.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 2 piezas

  • Tetina de flujo variable

  • 3m+

Válvula anticólicos comprobada para reducir los cólicos*

Válvula anticólicos comprobada para reducir los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire en el biberón y de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.

60 % menos de malestar por las noches*

60 % menos de malestar por las noches*

El biberón anticólicos de Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos de Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche que los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita el colapso, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

40

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

22/11/2022

Argentina

Argentina

Producti Super util y comodooo

Se lo recomiendo a todas las embarazadas!! Me soluciono la vida

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos

23/08/2022

Argentina

Argentina

Excelente producto

Estás tetinas son un mil! Súper recomendables, mi bebé sufre de cólicos y con estas tetinas mejoro muchísimo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos

21/04/2022

Argentina

Argentina

Tetinas

Porque son las únicas tetinas que mi bebé toma....

Ventajas

Si

Contras

No

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Los bebés de dos semanas alimentados con mamaderas Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con mamaderas de otras marcas.

  2. Está comprobado que el diseño de la tetina evita que se contraiga y también evita los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.

  4. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE