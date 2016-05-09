Descontinuado
SCF655/27
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
Dos piezas
Flujo variable
3m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
2.4
de 5
20
Opiniones
alesita2487
09/05/2016
Chile
MUY BUEN PRODUCTO
EXELENTE PRODUCTO MI HIJO NUNCA A TENIDO PROBLEMAS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF653/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
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Isabel111
25/10/2021
España
Lo mejor para pasar a cereales
La tetina de flujo variable ha sido lo mejor para mis hijos cuando he empezado a meter cereal en el biberon. Me encanta esta tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF655/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
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COB6770
13/03/2018
España
NECESARIA.
TETINA DE SILICONA DURA PARA EL PRIMER MES DE NACIMIENTO DEL BEBE, HASTA QUE SE VAYA HABITUANDO EL USO.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF655/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
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No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE