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Descontinuado

Philips AventTetina Natural

SCF657/27

Ideal para recién nacidos
La tetina primer flujo de Philips Avent Natural con un agujero más pequeño proporciona un flujo controlado; además, la textura suave de la tetina se asemeja bastante al pecho.
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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Más suave, tetina de flujo lento

Ideal para recién nacidos

  • Dos piezas

  • Flujo inicial

  • 0 m

Tetina sin BPA

Tetina sin BPA

Esta tetina está fabricada con silicona, un material sin BPA (conforme a la directiva de la UE, 2011/8/EU)

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE