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Philips Avent Cuchara de aprendizaje ajustable Avent, 6 m+
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Es segura la cuchara para las encías de mi bebé?
¿Puedo esterilizar mi cuchara?
¿Se puede lavar el producto en el lavavajillas?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
La cuchara se ha arañado tras varios usos. ¿Se puede seguir utilizando con seguridad?