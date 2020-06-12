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Descontinuado

Philips AventVaso con boquilla

SCF755/03

3
| (19) Opiniones
Beber sin derrames
El nuevo vaso de entrenamiento, libre de BPA, Philips Avent incorpora una válvula, con patente pendiente, que evita los goteos. La boquilla resistente a los mordiscos y las asas garantizan que el niño pueda beber fácilmente. Comodidad para usted y su bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Facilita la transición de la mamadera al vaso

Beber sin derrames

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  • 340 ml

  • 18m+

Sin goteos. Las mamás lo confirman

Se acabaron las manchas. La nueva válvula pendiente de patente garantiza que el agua solo sale cuando el bebé está bebiendo de la boquilla.

Fácil conversión a un vaso de flujo libre

Solo tiene que quitar la válvula y el vaso de entrenamiento se convertirá en un vaso de flujo libre.

Boquilla en ángulo que disminuye la inclinación de la cabeza

Boquilla en ángulo que disminuye la inclinación de la cabeza

La boquilla en ángulo está diseñada para ayudar a los niños pequeños a beber por primera vez de forma fácil y sin inclinar demasiado la cabeza.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

19

Opiniones

3

12/06/2020

Chile

Chile

vasito anti derrame

lo escoji porque mi niña ya cambio de mamadera avent a este jarrito lo usamos hace mas de 1 año y nada que decir es genial no se derrama y el agarre para mi hija es muy cómodo

Ventajas

que el antiderrame es muy bueno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/07 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/07 Vaso con boquilla

12/06/2020

Chile

Chile

Adiós Cólicos y no más derrames

Desde que mi bebé nació he ocupado los productos Avent, nada que decir , son súper buenos, de gran durabilidad y muy seguros. Fue el único producto que encontré con el cuál mi hijo no derramaba el jugo, es súper cómodo para él. Además tiene 2 vasitos uno para el jugo y uno para la leche, ya que con la mamadera rompia fácilmente los chupetes y este vasito llego a solucionarlo todo. Cero cólicos con este vasito. Es increíble muy pero muy recomendado

Ventajas

Cero derrames, muy cómodo de usar

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla

26/02/2020

Chile

Chile

No más poleras mojadas

La solución a los dolores de cabeza cuando deben tomar liquido sin mojarse, con su sistema anti goteo nos despreocupamos de vigilar que se mojen la ropa o el lugar donde están bebiendo además si queda volteada tampoco bota!! Maravilloso!!! Me encanta!!

Ventajas

Anti goreo

Contras

Nada en contra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 