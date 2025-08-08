Descontinuado
5.0
de 5
9
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
ZZAY
08/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
PRACTICIDAD
[Employee of philipsglobal] Mi bebe no tiene mas colicos con estos biberones, me gustan mucho y son muy practicos
Ventajas
PEQUEÑAS Y PRACTICAS
Contras
No tengo nada en contra de estas mamilas
Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos
Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos
LizNie
05/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
Producto altamente recomendable, bebé con reflujo
[Employee of philipsglobal] Porque los usa mi bebé y han salido muy buenos ya que padece de reflujo desde el nacimiento, He recomendado estas mamilas a mis conocidas que tienen hijos o también a quienes están pensandi en ser papás. Ya que no se van arrepentir con la selección.
Ventajas
Le ayudó a mi bebé con reflujo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos
Magut
23/07/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
Básico para un recién nacido..
[Employee of philipsglobal] Ideal y necesario para recién nacidos y madres primerizas
Ventajas
Este biberon es necesario para una nueva mamá
Contras
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCY100 Biberón anticólicos