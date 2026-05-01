Descontinuado
SCY103/01
Nuestra válvula anticólicos clínicamente probada* está diseñada para reducir los cólicos y gases. En los estudios clínicos, se ha demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar. Este se reduce significativamente por la noche, ya que los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar que los bebés alimentados con biberones con abertura de la competencia.
La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita la contracción de esta, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.
El diseño de la tetina evita que esta se contraiga, para un cierre seguro y una alimentación ininterrumpida.
Opiniones