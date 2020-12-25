SCY764/02
Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias*
Nuestra tetina anticólicos 4 cuenta con una válvula integrada que permite evitar que el aire entre a la pancita del bebé y se recomienda para bebés de seis meses en adelante.Más información
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias*. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire alejado de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.
La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita la contracción de esta, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.
El diseño de la tetina evita que esta se contraiga, para un cierre seguro y una alimentación ininterrumpida.
Mezcle y combine nuestras piezas de sacaleches, biberones y vasos, y cree el producto ideal para usted, cuando lo necesite.
Las tetinas anticólicos de Philips Avent están disponibles en diferentes flujos para adaptarse al crecimiento de su bebé. Recomendamos sustituir las tetinas cada tres meses por motivos de higiene. Utilice los biberones anticólicos Philips Avent solo con las tetinas anticólicos Philips Avent.
Redujimos nuestra huella de carbono cambiando los paquetes de nuestras tetinas a un embalaje de papel obtenido de forma 100% responsable. ¿El resultado? 300 toneladas menos de plástico por año*** y un 88% menos uso de combustibles fósil** a fin de minimizar el impacto en el planeta donde sea que podamos.
La tetina anticólicos Philips Avent está fabricada con material libre de BPA (silicona).
Compatibilidad total con el biberón anticólicos de Philips Avent con o sin abertura AirFree.
