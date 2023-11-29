Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Audífonos
Todas las series
Audífono Bluetooth
Descontinuado
Asistencia técnica
SHB5250PK/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Guía de inicio rápido - English (US)
Folleto comercial localizado
Todas (5)
¿Puedo emparejar mi auricular Philips con mi ordenador?
¿Puedo utilizar mis auriculares Bluetooth Philips con mi TV?
¿Puedo utilizar los auriculares Bluetooth Philips con un ordenador?
¿Tendré interferencias con mi auricular Bluetooth?
¿Cómo limpio mis auriculares Philips?
Solución de problemas para el emparejamiento y la conexión
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.