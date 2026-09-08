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Asistencia de Philips

Mi recortador para nariz Philips no funciona

Si el recortador para nariz no funciona o no se enciende, hay una técnica sencilla para determinar la causa probable.

Gire el cabezal de corte del recortador para nariz para separarlo del mango y encienda el recortador.

¿El pequeño pasador de la parte superior del mango gira al separar el cabezal de corte? 
Compruebe si el cabezal de corte presenta signos de daños y límpielo a fondo siguiendo las instrucciones a continuación.

¿No ocurre nada aunque el recortador esté encendido sin cabezal de corte conectado?
Muchos recortadores para nariz de Philips funcionan con pilas no recargables que deben sustituirse de vez en cuando. Pruebe a sustituir las pilas antes de intentarlo de nuevo. Si esto no resuelve el problema, consulte la sección "¿Necesita más ayuda?" a continuación. 

Gire el cabezal de corte y sepárelo del mango

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: MG7940/15 , MG5920/15 , MG7736/13 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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