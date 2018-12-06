Para obtener un rendimiento óptimo, le recomendamos que limpie la afeitadora después de cada afeitado. En función del modelo de afeitadora, puede aparecer un símbolo de notificación parpadeando en la afeitadora como recordatorio para que la limpie.
Si dispone de una afeitadora Philips de la serie S7000 o S9000, siga las sencillas instrucciones de limpieza indicadas a continuación.
Encienda la afeitadora y enjuáguela bajo el grifo con agua caliente.
Apague la afeitadora y retire la parte superior del cabezal de afeitado.
Enjuague la parte superior del cabezal de afeitado bajo el grifo con agua caliente durante al menos 30 segundos. Una vez que esté totalmente seca, vuelva a colocar la parte superior del cabezal de afeitado.
Sacuda el exceso de agua de la afeitadora con cuidado y deje que se seque al aire. No seque nunca el cabeza de afeitado con una toalla o un paño, ya que esto podría dañarlo.