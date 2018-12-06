Para obtener un rendimiento óptimo, le recomendamos que limpie la afeitadora después de cada afeitado. En función del modelo de afeitadora, puede aparecer un símbolo de notificación parpadeando en la afeitadora como recordatorio para que la limpie.

Si dispone de una afeitadora Philips de la serie S7000 o S9000, siga las sencillas instrucciones de limpieza indicadas a continuación.