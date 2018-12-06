Términos de búsqueda

¿Cómo debería limpiar mi afeitadora Philips?

Para obtener más información sobre cómo limpiar la afeitadora Philips, siga las instrucciones que se indican a continuación para la serie de su afeitadora. Antes de limpiar la afeitadora, asegúrese de que es resistente al agua: busque un símbolo de grifo o bañera impreso en la parte posterior.

Para obtener un rendimiento óptimo, le recomendamos que limpie la afeitadora después de cada afeitado. En función del modelo de afeitadora, puede aparecer un símbolo de notificación parpadeando en la afeitadora como recordatorio para que la limpie.

Si dispone de una afeitadora Philips de la serie S7000 o S9000, siga las sencillas instrucciones de limpieza indicadas a continuación.

  1. Encienda la afeitadora y enjuáguela bajo el grifo con agua caliente.

  2. Apague la afeitadora y retire la parte superior del cabezal de afeitado.

  3. Enjuague la parte superior del cabezal de afeitado bajo el grifo con agua caliente durante al menos 30 segundos. Una vez que esté totalmente seca, vuelva a colocar la parte superior del cabezal de afeitado.

  4. Sacuda el exceso de agua de la afeitadora con cuidado y deje que se seque al aire. No seque nunca el cabeza de afeitado con una toalla o un paño, ya que esto podría dañarlo.

Instrucciones de limpieza de las afeitadoras Philips S7000 y S9000

Si la afeitadora Philips es de la serie S5000 o S6000, siga las instrucciones de limpieza que se indican a continuación.

  1. Encienda la afeitadora Philips y enjuáguela con agua caliente durante al menos 30 segundos.

  2. Pulse el botón de liberación para abrir el cabezal de afeitado.

  3. Enjuague el soporte del cabezal de afeitado bajo el grifo con agua caliente.

Sacuda el exceso de agua con cuidado y mantenga abierto el soporte del cabezal de afeitado hasta que esté completamente seco. Una vez seco, puede cerrar el soporte del cabezal de afeitado, asegurándose de que se oye un clic.

Instrucciones de limpieza para afeitadoras Philips de la serie S5000

Si dispone de una afeitadora Philips de dos cabezales, siga las instrucciones de limpieza que se indican a continuación.

  1. Extraiga el cabezal de afeitado de la afeitadora Philips.

  2. Enjuague el cabezal de afeitado bajo el grifo con agua caliente durante al menos 30 segundos.

  3. Sacuda el exceso de agua del cabezal de afeitado y deje que se seque al aire.

  4. Pulse el botón de liberación para abrir la parte superior del cabezal de afeitado y extraiga el cabezal de afeitado. Enjuáguelo con agua y vuelva a ponerlo una vez que esté limpio y seco.

  5. Una vez que el cabezal de afeitado esté completamente seco, vuelva a colocarlo en la afeitadora Philips.

Instrucciones de limpieza para afeitadoras Philips de dos cabezales

Algunas afeitadoras Philips incluyen accesorios, como un perfilador de barba o un cepillo de limpieza. Es importante mantener estos accesorios limpios.

Puede retirarlos de la afeitadora y enjuagarlos con agua caliente. Una vez que estén limpios y secos, puede volver a colocarlos en la afeitadora.

Para obtener más información sobre los accesorios incluidos con la afeitadora y sobre cómo limpiarlos, consulte el manual de usuario.

Limpieza de los accesorios de las afeitadoras Philips

Algunas afeitadoras Philips se pueden limpiar en el sistema Philips SmartClean. Consulte las siguientes instrucciones sobre cómo limpiar la afeitadora en el sistema SmartClean.

*Enjuague la afeitadora bajo el grifo con agua caliente y sacuda el exceso de agua.

*Presione la parte superior del sistema Philips SmartClean para abrir la zona en la que puede colocar la afeitadora. Sostenga la afeitadora boca abajo hacia el sistema SmartClean y colóquela en el soporte de SmartClean. Incline la afeitadora hacia atrás y presione hacia abajo la tapa superior del sistema SmartClean hasta que oiga un clic, que confirma que la afeitadora está bloqueada.

*Pulse el botón de encendido o apagado del sistema SmartClean para iniciar el programa de limpieza. Aparecerá un símbolo de limpieza parpadeante en el sistema SmartClean, que confirma que se ha iniciado el programa de limpieza.

Si tiene más preguntas sobre las instrucciones de limpieza de la afeitadora Philips, consulte el manual de usuario o llámenos para obtener ayuda.

Limpieza de una afeitadora Philips con el sistema Philips SmartClean
