Si es un nuevo usuario de una afeitadora Philips, tenga en cuenta que su piel deberá adaptarse al uso de una afeitadora eléctrica. Esto significa que puede sentir cierta irritación en la piel al principio. Deje que pase un periodo de adaptación de entre dos y tres semanas tras adquirir su nueva afeitadora Philips.

También puede utilizar una crema hidratante suave o una loción para después del afeitado para minimizar la irritación de la piel tras el afeitado.