¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con el producto?
Publicado en 2018-12-06
Para obtener los mejores resultados con la afeitadora Philips, siga los consejos y trucos que se indican a continuación.
Si es un nuevo usuario de una afeitadora Philips, tenga en cuenta que su piel deberá adaptarse al uso de una afeitadora eléctrica. Esto significa que puede sentir cierta irritación en la piel al principio. Deje que pase un periodo de adaptación de entre dos y tres semanas tras adquirir su nueva afeitadora Philips.
También puede utilizar una crema hidratante suave o una loción para después del afeitado para minimizar la irritación de la piel tras el afeitado.
Afeitar pelo largo puede resultar incómodo y provocar irritación en la piel.
Si no se ha afeitado en un par de días y tiene una barba muy fuerte, es recomendable recortar la barba antes de empezar a afeitarse. Esta técnica también ayuda a reducir el tiempo de afeitado.
Algunas afeitadoras Philips incorporan un recortador. Si su modelo no incluye dicho accesorio, utilice su barbero habitual.
Es importante afeitarse con suavidad, especialmente si tiene una piel sensible o propensa a la irritación. No presione demasiado la afeitadora contra la piel. Presione con suavidad para que el vello facial quede en posición vertical ya que, de este modo, las cuchillas podrán atraparlo y cortarlo con mayor facilidad.
Ejercer poca presión también reduce la fricción entre la afeitadora y la piel, lo que da como resultado una experiencia más cómoda.
Al utilizar la afeitadora Philips con espuma o gel de afeitar, siga los siguientes consejos:
Lávese siempre la cara con agua y jabón antes de empezar a afeitarse.
Aplíquese su gel o espuma de afeitado favorito en la piel.
Cuando empiece a afeitarse, mueva la afeitadora en círculos por la piel. De esta forma, eliminará el vello que crece en distintas direcciones de la piel.
La mayoría de afeitadoras Philips se pueden utilizar para afeitarse en seco y en húmedo. Si va a afeitarse sin agua, siga las siguientes recomendaciones:
En primer lugar, lávese siempre la cara con un poco de agua y jabón y, a continuación, séquesela bien.
Deje que pasen al menos 15 minutos para que la piel se seque por completo antes de empezar a afeitarse.
Mueva la afeitadora en círculos por la piel para cortar el vello que crece en diferentes direcciones.