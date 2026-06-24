Mi robot de cocina para bebés Philips Avent no produce vapor (correctamente)

El aparato no funcionará si las piezas no están correctamente montadas en la unidad principal. Monte todas las piezas correctamente antes de cocer al vapor:

Gire la tapa del depósito de agua hacia la derecha y asegúrese siempre de que el icono de la flecha de la tapa esté alineado con el icono de bloqueo del depósito de agua. Presione la jarra hacia abajo para encajarla con firmeza en la unidad principal y activar la función de cocción al vapor.

Cuando finalice un ciclo de cocción al vapor, deje que el aparato se enfríe durante 10 minutos y vacíe el agua restante del depósito antes de iniciar un segundo ciclo de cocción al vapor.