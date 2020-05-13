En el cambiante panorama sanitario, el quirófano híbrido abre la puerta a nuevos procedimientos en un entorno diseñado para realizar intervenciones abiertas y mínimamente invasivas. El quirófano híbrido de Philips es la única solución diseñada para adaptarse a la forma preferida de trabajar para una amplia gama de equipos clínicos.
Los cirujanos e intervencionistas pueden obtener nuevos conocimientos para mejorar la atención al paciente con el apoyo de la guía de imágenes 2D y 3D líder en el mercado, el estricto control de infecciones y las medidas de gestión de dosis de rayos X. El sistema de terapia guiada por imágenes Philips Azurion es el corazón de su sistema de quirófano híbrido avanzado, lo que permite a los equipos clínicos aprovechar de forma fácil e intuitiva una gran cantidad de capacidades clínicas. Nuestras suites clínicas ofrecen una cartera flexible de tecnologías, dispositivos y servicios integrados para procedimientos cardíacos, vasculares, pulmonares, neurológicos y de columna vertebral como parte de su quirófano híbrido.
Los cirujanos e intervencionistas pueden obtener nuevos conocimientos para mejorar la atención al paciente con el apoyo de la guía de imágenes 2D y 3D líder en el mercado, el estricto control de infecciones y las medidas de gestión de dosis de rayos X.
El sistema de terapia guiada por imágenes Philips Azurion es el corazón de su sistema de quirófano híbrido avanzado, lo que permite a los equipos clínicos aprovechar de forma fácil e intuitiva una gran cantidad de capacidades clínicas. Nuestras suites clínicas ofrecen una cartera flexible de tecnologías, dispositivos y servicios integrados para procedimientos cardíacos, vasculares, pulmonares, neurológicos y de columna vertebral como parte de su quirófano híbrido.
Con el sistema Azurion podremos servir a la cirugía tradicional que no desaparece, y beneficiarnos de toda la tecnología que pueda surgir en el futuro. Creo que estamos bien posicionados para tener tres quirófanos híbridos de Philips que nos asistirán por muchos, muchos años por venir."
Amy Bush
Vicepresidenta de Operaciones Clínicas, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, West Virginia, Estados Unidos
Le ayudamos a diseñar una solución de quirófano que satisfaga sus necesidades actuales y futuras. Nuestros equipos de diseño y proyecto pueden trabajar en elementos clave del proyecto o proporcionar una solución completa llave en mano. Aprovechamos sus recursos existentes y le ofrecemos una amplia gama de opciones de los últimos líderes tecnológicos a través de nuestra red de socios de quirófano. Con más de 1000 proyectos en todo el mundo, hemos reunido nuestra experiencia en este exclusivo libro de más de 100 páginas con información e inspiración para su quirófano híbrido.
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Soluciones para cirugía vascular con nuestros principales sistemas de imágenes, herramientas clínicas avanzadas y dispositivos vasculares. Todo ofrecido por la terapia guiada por imágenes de Philips.Conozca más
Nuestros principales sistemas de imágenes, herramientas clínicas avanzadas y dispositivos permiten a los cirujanos decidir, guiar, tratar y confirmar los resultados.Conozca más
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La terapia guiada por imágenes de Philips ofrece soluciones para procedimientos de columna vertebral que brindan una avanzada guía de imágenes en tiempo real con una excepcional flexibilidad del flujo de trabajo para el quirófano híbrido, que le permite realizar procedimientos rápidos, precisos y simplificados.Conozca más
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