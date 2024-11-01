Reach 4D mejora la calidad de imagen y optimiza el flujo de trabajo en exploraciones 4D

Amplía la cobertura de exploración en longitud y soporte de frecuencia respiratoria para minimizar artefactos de movimiento y reducir repeticiones de escaneo. Ofrece mayor tiempo exploración para escanear desde pulmones hasta hígado – hasta 500 segundos de escaneo con frecuencias respiratorias mejoradas de 4 a 40. Permite crear proyecciones de intensidad (MIP/MinIP/AIP) en la consola, con visualización de la curva respiratoria en los controles táctiles del gantry. Se puede aplicar la reducción de artefactos metálicos para implantes ortopédicos (O‑MAR) en exploraciones 4D. Diseñado para trabajar con gestión de movimiento, reduce volúmenes objetivo, artefactos y ruido, preservando el tejido sano.