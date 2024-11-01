Cuando puede apuntar tumores con mayor precisión que antes, eso es avance en el arte de la simulación personalizada de TC. Philips Areta RT [1] mejora la delimitación tumoral para una segmentación más precisa, contribuye a la protección del tejido sano y permite diseñar planes de tratamiento personalizados para sus pacientes. Con un legado de innovaciones pioneras en la industria, seguimos avanzando en radioterapia oncológica para impulsar mejores resultados.
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Reconstrucción con IA para delimitación y planificación precisas.
Reconstrucción con IA para delimitación y planificación precisas.
La reconstrucción* con IA de Precise Image [2] utiliza el poder de una red neuronal de deep learning (aprendizaje profundo) para mejorar la confianza clínica en la simulación de TC. Simultáneamente ofrece una mejora del 60 % en la detectabilidad de bajo contraste, una reducción del 85 % en el ruido y una disminución del 80 % en la dosis de radiación. [3] Todos los protocolos de referencia se reconstruyen en menos de un minuto (excepto 4DCT), lo que respalda una obtención de imágenes rápidas y de alta calidad.
Reconstrucción con IA para delimitación y planificación precisas.
La reconstrucción* con IA de Precise Image [2] utiliza el poder de una red neuronal de deep learning (aprendizaje profundo) para mejorar la confianza clínica en la simulación de TC. Simultáneamente ofrece una mejora del 60 % en la detectabilidad de bajo contraste, una reducción del 85 % en el ruido y una disminución del 80 % en la dosis de radiación. [3] Todos los protocolos de referencia se reconstruyen en menos de un minuto (excepto 4DCT), lo que respalda una obtención de imágenes rápidas y de alta calidad.
Reconstrucción con IA para delimitación y planificación precisas.
La reconstrucción* con IA de Precise Image [2] utiliza el poder de una red neuronal de deep learning (aprendizaje profundo) para mejorar la confianza clínica en la simulación de TC. Simultáneamente ofrece una mejora del 60 % en la detectabilidad de bajo contraste, una reducción del 85 % en el ruido y una disminución del 80 % en la dosis de radiación. [3] Todos los protocolos de referencia se reconstruyen en menos de un minuto (excepto 4DCT), lo que respalda una obtención de imágenes rápidas y de alta calidad.
Reconstrucción con IA para delimitación y planificación precisas.
Reconstrucción con IA para delimitación y planificación precisas.
La reconstrucción* con IA de Precise Image [2] utiliza el poder de una red neuronal de deep learning (aprendizaje profundo) para mejorar la confianza clínica en la simulación de TC. Simultáneamente ofrece una mejora del 60 % en la detectabilidad de bajo contraste, una reducción del 85 % en el ruido y una disminución del 80 % en la dosis de radiación. [3] Todos los protocolos de referencia se reconstruyen en menos de un minuto (excepto 4DCT), lo que respalda una obtención de imágenes rápidas y de alta calidad.
Comprometidos con su éxito a largo plazo
Comprometidos con su éxito a largo plazo
Areta RT está diseñado para una vida útil de hasta 20 años con el mantenimiento requerido y las actualizaciones comerciales. Además, la garantía pionera Tube for Life asegura que, si fuera necesario, cualquier reemplazo de tubo dentro de un período de 10 años esté cubierto por Philips [4]. El tubo vMRC incorpora la última innovación de la tecnología smart card de Philips, que permite monitorizar la vida útil del tubo y posibles tiempos de inactividad. Los servicios remotos habilitados por IA aumentan el tiempo de actividad y reducen las interrupciones no planificadas mediante monitorización proactiva y capacidad de servicio remoto.
Comprometidos con su éxito a largo plazo
Areta RT está diseñado para una vida útil de hasta 20 años con el mantenimiento requerido y las actualizaciones comerciales. Además, la garantía pionera Tube for Life asegura que, si fuera necesario, cualquier reemplazo de tubo dentro de un período de 10 años esté cubierto por Philips [4]. El tubo vMRC incorpora la última innovación de la tecnología smart card de Philips, que permite monitorizar la vida útil del tubo y posibles tiempos de inactividad. Los servicios remotos habilitados por IA aumentan el tiempo de actividad y reducen las interrupciones no planificadas mediante monitorización proactiva y capacidad de servicio remoto.
Comprometidos con su éxito a largo plazo
Areta RT está diseñado para una vida útil de hasta 20 años con el mantenimiento requerido y las actualizaciones comerciales. Además, la garantía pionera Tube for Life asegura que, si fuera necesario, cualquier reemplazo de tubo dentro de un período de 10 años esté cubierto por Philips [4]. El tubo vMRC incorpora la última innovación de la tecnología smart card de Philips, que permite monitorizar la vida útil del tubo y posibles tiempos de inactividad. Los servicios remotos habilitados por IA aumentan el tiempo de actividad y reducen las interrupciones no planificadas mediante monitorización proactiva y capacidad de servicio remoto.
Areta RT está diseñado para una vida útil de hasta 20 años con el mantenimiento requerido y las actualizaciones comerciales. Además, la garantía pionera Tube for Life asegura que, si fuera necesario, cualquier reemplazo de tubo dentro de un período de 10 años esté cubierto por Philips [4]. El tubo vMRC incorpora la última innovación de la tecnología smart card de Philips, que permite monitorizar la vida útil del tubo y posibles tiempos de inactividad. Los servicios remotos habilitados por IA aumentan el tiempo de actividad y reducen las interrupciones no planificadas mediante monitorización proactiva y capacidad de servicio remoto.
Reach 4D mejora la calidad de imagen y optimiza el flujo de trabajo en exploraciones 4D
Reach 4D mejora la calidad de imagen y optimiza el flujo de trabajo en exploraciones 4D
Amplía la cobertura de exploración en longitud y soporte de frecuencia respiratoria para minimizar artefactos de movimiento y reducir repeticiones de escaneo. Ofrece mayor tiempo exploración para escanear desde pulmones hasta hígado – hasta 500 segundos de escaneo con frecuencias respiratorias mejoradas de 4 a 40. Permite crear proyecciones de intensidad (MIP/MinIP/AIP) en la consola, con visualización de la curva respiratoria en los controles táctiles del gantry. Se puede aplicar la reducción de artefactos metálicos para implantes ortopédicos (O‑MAR) en exploraciones 4D. Diseñado para trabajar con gestión de movimiento, reduce volúmenes objetivo, artefactos y ruido, preservando el tejido sano.
Reach 4D mejora la calidad de imagen y optimiza el flujo de trabajo en exploraciones 4D
Amplía la cobertura de exploración en longitud y soporte de frecuencia respiratoria para minimizar artefactos de movimiento y reducir repeticiones de escaneo. Ofrece mayor tiempo exploración para escanear desde pulmones hasta hígado – hasta 500 segundos de escaneo con frecuencias respiratorias mejoradas de 4 a 40. Permite crear proyecciones de intensidad (MIP/MinIP/AIP) en la consola, con visualización de la curva respiratoria en los controles táctiles del gantry. Se puede aplicar la reducción de artefactos metálicos para implantes ortopédicos (O‑MAR) en exploraciones 4D. Diseñado para trabajar con gestión de movimiento, reduce volúmenes objetivo, artefactos y ruido, preservando el tejido sano.
Reach 4D mejora la calidad de imagen y optimiza el flujo de trabajo en exploraciones 4D
Amplía la cobertura de exploración en longitud y soporte de frecuencia respiratoria para minimizar artefactos de movimiento y reducir repeticiones de escaneo. Ofrece mayor tiempo exploración para escanear desde pulmones hasta hígado – hasta 500 segundos de escaneo con frecuencias respiratorias mejoradas de 4 a 40. Permite crear proyecciones de intensidad (MIP/MinIP/AIP) en la consola, con visualización de la curva respiratoria en los controles táctiles del gantry. Se puede aplicar la reducción de artefactos metálicos para implantes ortopédicos (O‑MAR) en exploraciones 4D. Diseñado para trabajar con gestión de movimiento, reduce volúmenes objetivo, artefactos y ruido, preservando el tejido sano.
Reach 4D mejora la calidad de imagen y optimiza el flujo de trabajo en exploraciones 4D
Reach 4D mejora la calidad de imagen y optimiza el flujo de trabajo en exploraciones 4D
Amplía la cobertura de exploración en longitud y soporte de frecuencia respiratoria para minimizar artefactos de movimiento y reducir repeticiones de escaneo. Ofrece mayor tiempo exploración para escanear desde pulmones hasta hígado – hasta 500 segundos de escaneo con frecuencias respiratorias mejoradas de 4 a 40. Permite crear proyecciones de intensidad (MIP/MinIP/AIP) en la consola, con visualización de la curva respiratoria en los controles táctiles del gantry. Se puede aplicar la reducción de artefactos metálicos para implantes ortopédicos (O‑MAR) en exploraciones 4D. Diseñado para trabajar con gestión de movimiento, reduce volúmenes objetivo, artefactos y ruido, preservando el tejido sano.
Con OnPlan puede manejar controles en el gantry, al lado del paciente, para estar más cerca durante el procedimiento
Con OnPlan puede manejar controles en el gantry, al lado del paciente, para estar más cerca durante el procedimiento
Con OnPlan se pueden manejar más funciones del sistema sin alejarse del paciente. En una encuesta, el 91% de los usuarios coincidió en que OnPlan contribuye a obtener resultados más consistentes y el 84% afirmó que ha mejorado la satisfacción del paciente. [5]
Con OnPlan puede manejar controles en el gantry, al lado del paciente, para estar más cerca durante el procedimiento
Con OnPlan se pueden manejar más funciones del sistema sin alejarse del paciente. En una encuesta, el 91% de los usuarios coincidió en que OnPlan contribuye a obtener resultados más consistentes y el 84% afirmó que ha mejorado la satisfacción del paciente. [5]
Con OnPlan puede manejar controles en el gantry, al lado del paciente, para estar más cerca durante el procedimiento
Con OnPlan se pueden manejar más funciones del sistema sin alejarse del paciente. En una encuesta, el 91% de los usuarios coincidió en que OnPlan contribuye a obtener resultados más consistentes y el 84% afirmó que ha mejorado la satisfacción del paciente. [5]
Con OnPlan puede manejar controles en el gantry, al lado del paciente, para estar más cerca durante el procedimiento
Con OnPlan puede manejar controles en el gantry, al lado del paciente, para estar más cerca durante el procedimiento
Con OnPlan se pueden manejar más funciones del sistema sin alejarse del paciente. En una encuesta, el 91% de los usuarios coincidió en que OnPlan contribuye a obtener resultados más consistentes y el 84% afirmó que ha mejorado la satisfacción del paciente. [5]
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm brinda una visión más amplia de las estructuras.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm brinda una visión más amplia de las estructuras.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm* mejora la comodidad del paciente y la flexibilidad en la preparación, además de permitir una visualización precisa de estructuras periféricas hasta el borde del gantry. [6] Esto posibilita la visualización completa de la anatomía, lo que puede incrementar la exactitud en la planificación del tratamiento. El EFOV de 85 cm también ofrece más comodidad para pacientes bariátricos y otros casos complejos.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm brinda una visión más amplia de las estructuras.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm* mejora la comodidad del paciente y la flexibilidad en la preparación, además de permitir una visualización precisa de estructuras periféricas hasta el borde del gantry. [6] Esto posibilita la visualización completa de la anatomía, lo que puede incrementar la exactitud en la planificación del tratamiento. El EFOV de 85 cm también ofrece más comodidad para pacientes bariátricos y otros casos complejos.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm brinda una visión más amplia de las estructuras.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm* mejora la comodidad del paciente y la flexibilidad en la preparación, además de permitir una visualización precisa de estructuras periféricas hasta el borde del gantry. [6] Esto posibilita la visualización completa de la anatomía, lo que puede incrementar la exactitud en la planificación del tratamiento. El EFOV de 85 cm también ofrece más comodidad para pacientes bariátricos y otros casos complejos.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm brinda una visión más amplia de las estructuras.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm brinda una visión más amplia de las estructuras.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm* mejora la comodidad del paciente y la flexibilidad en la preparación, además de permitir una visualización precisa de estructuras periféricas hasta el borde del gantry. [6] Esto posibilita la visualización completa de la anatomía, lo que puede incrementar la exactitud en la planificación del tratamiento. El EFOV de 85 cm también ofrece más comodidad para pacientes bariátricos y otros casos complejos.
Detector con IA que ayuda a mejorar la exactitud en la planificación del tratamiento.
Detector con IA que ayuda a mejorar la exactitud en la planificación del tratamiento.
El nuevo detector NanoPanel Precise XD reduce el ruido electrónico y mejora la linealidad de la calidad de imagen en exámenes de baja dosis. Está diseñado para la reconstrucción de imágenes mediante IA y ofrece una alta resolución en el plano de hasta 23 lp/cm. Actualice fácilmente de 2 a 4 cm con un intercambio de detector en la sala.
Detector con IA que ayuda a mejorar la exactitud en la planificación del tratamiento.
El nuevo detector NanoPanel Precise XD reduce el ruido electrónico y mejora la linealidad de la calidad de imagen en exámenes de baja dosis. Está diseñado para la reconstrucción de imágenes mediante IA y ofrece una alta resolución en el plano de hasta 23 lp/cm. Actualice fácilmente de 2 a 4 cm con un intercambio de detector en la sala.
Detector con IA que ayuda a mejorar la exactitud en la planificación del tratamiento.
El nuevo detector NanoPanel Precise XD reduce el ruido electrónico y mejora la linealidad de la calidad de imagen en exámenes de baja dosis. Está diseñado para la reconstrucción de imágenes mediante IA y ofrece una alta resolución en el plano de hasta 23 lp/cm. Actualice fácilmente de 2 a 4 cm con un intercambio de detector en la sala.
Detector con IA que ayuda a mejorar la exactitud en la planificación del tratamiento.
Detector con IA que ayuda a mejorar la exactitud en la planificación del tratamiento.
El nuevo detector NanoPanel Precise XD reduce el ruido electrónico y mejora la linealidad de la calidad de imagen en exámenes de baja dosis. Está diseñado para la reconstrucción de imágenes mediante IA y ofrece una alta resolución en el plano de hasta 23 lp/cm. Actualice fácilmente de 2 a 4 cm con un intercambio de detector en la sala.
Mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice
Mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice
La mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice es compatible con los sistemas de planificación de tratamiento de Varian y Elekta, así como con soluciones de inmovilización y preparación de pacientes de múltiples proveedores. Ofrece un rango de escaneo extendido de hasta 2 metros y puede descender hasta 430 mm desde el suelo [7,8], para que los pacientes suban y bajen con facilidad. El flujo de trabajo se agiliza gracias a una velocidad longitudinal de hasta 400 mm por segundo. La conexión y almacenamiento de los fuelles se encuentran convenientemente ubicados en la zona de usuario en el extremo de la mesa.
Mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice
La mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice es compatible con los sistemas de planificación de tratamiento de Varian y Elekta, así como con soluciones de inmovilización y preparación de pacientes de múltiples proveedores. Ofrece un rango de escaneo extendido de hasta 2 metros y puede descender hasta 430 mm desde el suelo [7,8], para que los pacientes suban y bajen con facilidad. El flujo de trabajo se agiliza gracias a una velocidad longitudinal de hasta 400 mm por segundo. La conexión y almacenamiento de los fuelles se encuentran convenientemente ubicados en la zona de usuario en el extremo de la mesa.
Mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice
La mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice es compatible con los sistemas de planificación de tratamiento de Varian y Elekta, así como con soluciones de inmovilización y preparación de pacientes de múltiples proveedores. Ofrece un rango de escaneo extendido de hasta 2 metros y puede descender hasta 430 mm desde el suelo [7,8], para que los pacientes suban y bajen con facilidad. El flujo de trabajo se agiliza gracias a una velocidad longitudinal de hasta 400 mm por segundo. La conexión y almacenamiento de los fuelles se encuentran convenientemente ubicados en la zona de usuario en el extremo de la mesa.
Mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice
Mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice
La mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice es compatible con los sistemas de planificación de tratamiento de Varian y Elekta, así como con soluciones de inmovilización y preparación de pacientes de múltiples proveedores. Ofrece un rango de escaneo extendido de hasta 2 metros y puede descender hasta 430 mm desde el suelo [7,8], para que los pacientes suban y bajen con facilidad. El flujo de trabajo se agiliza gracias a una velocidad longitudinal de hasta 400 mm por segundo. La conexión y almacenamiento de los fuelles se encuentran convenientemente ubicados en la zona de usuario en el extremo de la mesa.
Reconstrucción con IA para delimitación y planificación precisas.
Comprometidos con su éxito a largo plazo
Reach 4D mejora la calidad de imagen y optimiza el flujo de trabajo en exploraciones 4D
Con OnPlan puede manejar controles en el gantry, al lado del paciente, para estar más cerca durante el procedimiento
Reconstrucción con IA para delimitación y planificación precisas.
Reconstrucción con IA para delimitación y planificación precisas.
La reconstrucción* con IA de Precise Image [2] utiliza el poder de una red neuronal de deep learning (aprendizaje profundo) para mejorar la confianza clínica en la simulación de TC. Simultáneamente ofrece una mejora del 60 % en la detectabilidad de bajo contraste, una reducción del 85 % en el ruido y una disminución del 80 % en la dosis de radiación. [3] Todos los protocolos de referencia se reconstruyen en menos de un minuto (excepto 4DCT), lo que respalda una obtención de imágenes rápidas y de alta calidad.
Reconstrucción con IA para delimitación y planificación precisas.
La reconstrucción* con IA de Precise Image [2] utiliza el poder de una red neuronal de deep learning (aprendizaje profundo) para mejorar la confianza clínica en la simulación de TC. Simultáneamente ofrece una mejora del 60 % en la detectabilidad de bajo contraste, una reducción del 85 % en el ruido y una disminución del 80 % en la dosis de radiación. [3] Todos los protocolos de referencia se reconstruyen en menos de un minuto (excepto 4DCT), lo que respalda una obtención de imágenes rápidas y de alta calidad.
Reconstrucción con IA para delimitación y planificación precisas.
La reconstrucción* con IA de Precise Image [2] utiliza el poder de una red neuronal de deep learning (aprendizaje profundo) para mejorar la confianza clínica en la simulación de TC. Simultáneamente ofrece una mejora del 60 % en la detectabilidad de bajo contraste, una reducción del 85 % en el ruido y una disminución del 80 % en la dosis de radiación. [3] Todos los protocolos de referencia se reconstruyen en menos de un minuto (excepto 4DCT), lo que respalda una obtención de imágenes rápidas y de alta calidad.
Reconstrucción con IA para delimitación y planificación precisas.
Reconstrucción con IA para delimitación y planificación precisas.
La reconstrucción* con IA de Precise Image [2] utiliza el poder de una red neuronal de deep learning (aprendizaje profundo) para mejorar la confianza clínica en la simulación de TC. Simultáneamente ofrece una mejora del 60 % en la detectabilidad de bajo contraste, una reducción del 85 % en el ruido y una disminución del 80 % en la dosis de radiación. [3] Todos los protocolos de referencia se reconstruyen en menos de un minuto (excepto 4DCT), lo que respalda una obtención de imágenes rápidas y de alta calidad.
Comprometidos con su éxito a largo plazo
Comprometidos con su éxito a largo plazo
Areta RT está diseñado para una vida útil de hasta 20 años con el mantenimiento requerido y las actualizaciones comerciales. Además, la garantía pionera Tube for Life asegura que, si fuera necesario, cualquier reemplazo de tubo dentro de un período de 10 años esté cubierto por Philips [4]. El tubo vMRC incorpora la última innovación de la tecnología smart card de Philips, que permite monitorizar la vida útil del tubo y posibles tiempos de inactividad. Los servicios remotos habilitados por IA aumentan el tiempo de actividad y reducen las interrupciones no planificadas mediante monitorización proactiva y capacidad de servicio remoto.
Comprometidos con su éxito a largo plazo
Areta RT está diseñado para una vida útil de hasta 20 años con el mantenimiento requerido y las actualizaciones comerciales. Además, la garantía pionera Tube for Life asegura que, si fuera necesario, cualquier reemplazo de tubo dentro de un período de 10 años esté cubierto por Philips [4]. El tubo vMRC incorpora la última innovación de la tecnología smart card de Philips, que permite monitorizar la vida útil del tubo y posibles tiempos de inactividad. Los servicios remotos habilitados por IA aumentan el tiempo de actividad y reducen las interrupciones no planificadas mediante monitorización proactiva y capacidad de servicio remoto.
Comprometidos con su éxito a largo plazo
Areta RT está diseñado para una vida útil de hasta 20 años con el mantenimiento requerido y las actualizaciones comerciales. Además, la garantía pionera Tube for Life asegura que, si fuera necesario, cualquier reemplazo de tubo dentro de un período de 10 años esté cubierto por Philips [4]. El tubo vMRC incorpora la última innovación de la tecnología smart card de Philips, que permite monitorizar la vida útil del tubo y posibles tiempos de inactividad. Los servicios remotos habilitados por IA aumentan el tiempo de actividad y reducen las interrupciones no planificadas mediante monitorización proactiva y capacidad de servicio remoto.
Areta RT está diseñado para una vida útil de hasta 20 años con el mantenimiento requerido y las actualizaciones comerciales. Además, la garantía pionera Tube for Life asegura que, si fuera necesario, cualquier reemplazo de tubo dentro de un período de 10 años esté cubierto por Philips [4]. El tubo vMRC incorpora la última innovación de la tecnología smart card de Philips, que permite monitorizar la vida útil del tubo y posibles tiempos de inactividad. Los servicios remotos habilitados por IA aumentan el tiempo de actividad y reducen las interrupciones no planificadas mediante monitorización proactiva y capacidad de servicio remoto.
Reach 4D mejora la calidad de imagen y optimiza el flujo de trabajo en exploraciones 4D
Reach 4D mejora la calidad de imagen y optimiza el flujo de trabajo en exploraciones 4D
Amplía la cobertura de exploración en longitud y soporte de frecuencia respiratoria para minimizar artefactos de movimiento y reducir repeticiones de escaneo. Ofrece mayor tiempo exploración para escanear desde pulmones hasta hígado – hasta 500 segundos de escaneo con frecuencias respiratorias mejoradas de 4 a 40. Permite crear proyecciones de intensidad (MIP/MinIP/AIP) en la consola, con visualización de la curva respiratoria en los controles táctiles del gantry. Se puede aplicar la reducción de artefactos metálicos para implantes ortopédicos (O‑MAR) en exploraciones 4D. Diseñado para trabajar con gestión de movimiento, reduce volúmenes objetivo, artefactos y ruido, preservando el tejido sano.
Reach 4D mejora la calidad de imagen y optimiza el flujo de trabajo en exploraciones 4D
Amplía la cobertura de exploración en longitud y soporte de frecuencia respiratoria para minimizar artefactos de movimiento y reducir repeticiones de escaneo. Ofrece mayor tiempo exploración para escanear desde pulmones hasta hígado – hasta 500 segundos de escaneo con frecuencias respiratorias mejoradas de 4 a 40. Permite crear proyecciones de intensidad (MIP/MinIP/AIP) en la consola, con visualización de la curva respiratoria en los controles táctiles del gantry. Se puede aplicar la reducción de artefactos metálicos para implantes ortopédicos (O‑MAR) en exploraciones 4D. Diseñado para trabajar con gestión de movimiento, reduce volúmenes objetivo, artefactos y ruido, preservando el tejido sano.
Reach 4D mejora la calidad de imagen y optimiza el flujo de trabajo en exploraciones 4D
Amplía la cobertura de exploración en longitud y soporte de frecuencia respiratoria para minimizar artefactos de movimiento y reducir repeticiones de escaneo. Ofrece mayor tiempo exploración para escanear desde pulmones hasta hígado – hasta 500 segundos de escaneo con frecuencias respiratorias mejoradas de 4 a 40. Permite crear proyecciones de intensidad (MIP/MinIP/AIP) en la consola, con visualización de la curva respiratoria en los controles táctiles del gantry. Se puede aplicar la reducción de artefactos metálicos para implantes ortopédicos (O‑MAR) en exploraciones 4D. Diseñado para trabajar con gestión de movimiento, reduce volúmenes objetivo, artefactos y ruido, preservando el tejido sano.
Reach 4D mejora la calidad de imagen y optimiza el flujo de trabajo en exploraciones 4D
Reach 4D mejora la calidad de imagen y optimiza el flujo de trabajo en exploraciones 4D
Amplía la cobertura de exploración en longitud y soporte de frecuencia respiratoria para minimizar artefactos de movimiento y reducir repeticiones de escaneo. Ofrece mayor tiempo exploración para escanear desde pulmones hasta hígado – hasta 500 segundos de escaneo con frecuencias respiratorias mejoradas de 4 a 40. Permite crear proyecciones de intensidad (MIP/MinIP/AIP) en la consola, con visualización de la curva respiratoria en los controles táctiles del gantry. Se puede aplicar la reducción de artefactos metálicos para implantes ortopédicos (O‑MAR) en exploraciones 4D. Diseñado para trabajar con gestión de movimiento, reduce volúmenes objetivo, artefactos y ruido, preservando el tejido sano.
Con OnPlan puede manejar controles en el gantry, al lado del paciente, para estar más cerca durante el procedimiento
Con OnPlan puede manejar controles en el gantry, al lado del paciente, para estar más cerca durante el procedimiento
Con OnPlan se pueden manejar más funciones del sistema sin alejarse del paciente. En una encuesta, el 91% de los usuarios coincidió en que OnPlan contribuye a obtener resultados más consistentes y el 84% afirmó que ha mejorado la satisfacción del paciente. [5]
Con OnPlan puede manejar controles en el gantry, al lado del paciente, para estar más cerca durante el procedimiento
Con OnPlan se pueden manejar más funciones del sistema sin alejarse del paciente. En una encuesta, el 91% de los usuarios coincidió en que OnPlan contribuye a obtener resultados más consistentes y el 84% afirmó que ha mejorado la satisfacción del paciente. [5]
Con OnPlan puede manejar controles en el gantry, al lado del paciente, para estar más cerca durante el procedimiento
Con OnPlan se pueden manejar más funciones del sistema sin alejarse del paciente. En una encuesta, el 91% de los usuarios coincidió en que OnPlan contribuye a obtener resultados más consistentes y el 84% afirmó que ha mejorado la satisfacción del paciente. [5]
Con OnPlan puede manejar controles en el gantry, al lado del paciente, para estar más cerca durante el procedimiento
Con OnPlan puede manejar controles en el gantry, al lado del paciente, para estar más cerca durante el procedimiento
Con OnPlan se pueden manejar más funciones del sistema sin alejarse del paciente. En una encuesta, el 91% de los usuarios coincidió en que OnPlan contribuye a obtener resultados más consistentes y el 84% afirmó que ha mejorado la satisfacción del paciente. [5]
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm brinda una visión más amplia de las estructuras.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm brinda una visión más amplia de las estructuras.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm* mejora la comodidad del paciente y la flexibilidad en la preparación, además de permitir una visualización precisa de estructuras periféricas hasta el borde del gantry. [6] Esto posibilita la visualización completa de la anatomía, lo que puede incrementar la exactitud en la planificación del tratamiento. El EFOV de 85 cm también ofrece más comodidad para pacientes bariátricos y otros casos complejos.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm brinda una visión más amplia de las estructuras.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm* mejora la comodidad del paciente y la flexibilidad en la preparación, además de permitir una visualización precisa de estructuras periféricas hasta el borde del gantry. [6] Esto posibilita la visualización completa de la anatomía, lo que puede incrementar la exactitud en la planificación del tratamiento. El EFOV de 85 cm también ofrece más comodidad para pacientes bariátricos y otros casos complejos.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm brinda una visión más amplia de las estructuras.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm* mejora la comodidad del paciente y la flexibilidad en la preparación, además de permitir una visualización precisa de estructuras periféricas hasta el borde del gantry. [6] Esto posibilita la visualización completa de la anatomía, lo que puede incrementar la exactitud en la planificación del tratamiento. El EFOV de 85 cm también ofrece más comodidad para pacientes bariátricos y otros casos complejos.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm brinda una visión más amplia de las estructuras.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm brinda una visión más amplia de las estructuras.
El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm* mejora la comodidad del paciente y la flexibilidad en la preparación, además de permitir una visualización precisa de estructuras periféricas hasta el borde del gantry. [6] Esto posibilita la visualización completa de la anatomía, lo que puede incrementar la exactitud en la planificación del tratamiento. El EFOV de 85 cm también ofrece más comodidad para pacientes bariátricos y otros casos complejos.
Detector con IA que ayuda a mejorar la exactitud en la planificación del tratamiento.
Detector con IA que ayuda a mejorar la exactitud en la planificación del tratamiento.
El nuevo detector NanoPanel Precise XD reduce el ruido electrónico y mejora la linealidad de la calidad de imagen en exámenes de baja dosis. Está diseñado para la reconstrucción de imágenes mediante IA y ofrece una alta resolución en el plano de hasta 23 lp/cm. Actualice fácilmente de 2 a 4 cm con un intercambio de detector en la sala.
Detector con IA que ayuda a mejorar la exactitud en la planificación del tratamiento.
El nuevo detector NanoPanel Precise XD reduce el ruido electrónico y mejora la linealidad de la calidad de imagen en exámenes de baja dosis. Está diseñado para la reconstrucción de imágenes mediante IA y ofrece una alta resolución en el plano de hasta 23 lp/cm. Actualice fácilmente de 2 a 4 cm con un intercambio de detector en la sala.
Detector con IA que ayuda a mejorar la exactitud en la planificación del tratamiento.
El nuevo detector NanoPanel Precise XD reduce el ruido electrónico y mejora la linealidad de la calidad de imagen en exámenes de baja dosis. Está diseñado para la reconstrucción de imágenes mediante IA y ofrece una alta resolución en el plano de hasta 23 lp/cm. Actualice fácilmente de 2 a 4 cm con un intercambio de detector en la sala.
Detector con IA que ayuda a mejorar la exactitud en la planificación del tratamiento.
Detector con IA que ayuda a mejorar la exactitud en la planificación del tratamiento.
El nuevo detector NanoPanel Precise XD reduce el ruido electrónico y mejora la linealidad de la calidad de imagen en exámenes de baja dosis. Está diseñado para la reconstrucción de imágenes mediante IA y ofrece una alta resolución en el plano de hasta 23 lp/cm. Actualice fácilmente de 2 a 4 cm con un intercambio de detector en la sala.
Mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice
Mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice
La mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice es compatible con los sistemas de planificación de tratamiento de Varian y Elekta, así como con soluciones de inmovilización y preparación de pacientes de múltiples proveedores. Ofrece un rango de escaneo extendido de hasta 2 metros y puede descender hasta 430 mm desde el suelo [7,8], para que los pacientes suban y bajen con facilidad. El flujo de trabajo se agiliza gracias a una velocidad longitudinal de hasta 400 mm por segundo. La conexión y almacenamiento de los fuelles se encuentran convenientemente ubicados en la zona de usuario en el extremo de la mesa.
Mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice
La mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice es compatible con los sistemas de planificación de tratamiento de Varian y Elekta, así como con soluciones de inmovilización y preparación de pacientes de múltiples proveedores. Ofrece un rango de escaneo extendido de hasta 2 metros y puede descender hasta 430 mm desde el suelo [7,8], para que los pacientes suban y bajen con facilidad. El flujo de trabajo se agiliza gracias a una velocidad longitudinal de hasta 400 mm por segundo. La conexión y almacenamiento de los fuelles se encuentran convenientemente ubicados en la zona de usuario en el extremo de la mesa.
Mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice
La mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice es compatible con los sistemas de planificación de tratamiento de Varian y Elekta, así como con soluciones de inmovilización y preparación de pacientes de múltiples proveedores. Ofrece un rango de escaneo extendido de hasta 2 metros y puede descender hasta 430 mm desde el suelo [7,8], para que los pacientes suban y bajen con facilidad. El flujo de trabajo se agiliza gracias a una velocidad longitudinal de hasta 400 mm por segundo. La conexión y almacenamiento de los fuelles se encuentran convenientemente ubicados en la zona de usuario en el extremo de la mesa.
Mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice
Mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice
La mesa de radioterapia de alto rendimiento con tablero de doble índice es compatible con los sistemas de planificación de tratamiento de Varian y Elekta, así como con soluciones de inmovilización y preparación de pacientes de múltiples proveedores. Ofrece un rango de escaneo extendido de hasta 2 metros y puede descender hasta 430 mm desde el suelo [7,8], para que los pacientes suban y bajen con facilidad. El flujo de trabajo se agiliza gracias a una velocidad longitudinal de hasta 400 mm por segundo. La conexión y almacenamiento de los fuelles se encuentran convenientemente ubicados en la zona de usuario en el extremo de la mesa.
* La disponibilidad de funcionalidades depende de la configuración y/o del mercado.
1. Pendiente de aprobación 510(k); no disponible para la venta en EE. UU.
2. No disponible para la venta en todos los países.
3. En la práctica clínica, Precise Image puede reducir la dosis de TC según la tarea clínica, el tamaño del paciente y la anatomía estudiada. Las pruebas con protocolos corporales de referencia mostraron reducción de ruido de hasta 85 % y mejora en la detectabilidad de bajo contraste de hasta 60 %, con reducciones de dosis del 50 % al 80 %, manteniendo una apariencia de imagen estable. Datos en archivo.
4. La disponibilidad de la garantía Tube for Life varía según el país. Consulte con su representante local de Philips para obtener más información.
5. Basado en una encuesta de terceros realizada a 145 usuarios en ocho países. Informe cuantitativo 2020 Incisive CT. The MarketTech Group. Noviembre de 2020. Los resultados reales pueden variar en otros casos.
6. El campo de visión extendido (EFOV) de 70 cm está destinado exclusivamente a la preparación del tratamiento y a la planificación/simulación de radioterapia. No puede utilizarse con fines diagnósticos. La desviación en HU del material equivalente al agua de un fantoma del sistema, colocado (parcialmente) fuera del FOV de exploración con el borde del fantoma adyacente a la cubierta del gantry, debe encontrarse dentro de 15 ± 15 HU en comparación con el mismo objeto cuando se posiciona completamente dentro del FOV de exploración. La desviación del contorno externo del material equivalente al agua de un fantoma corporal del sistema, colocado (parcialmente) fuera del FOV de exploración con el borde del fantoma adyacente a la cubierta del gantry, debe encontrarse dentro de 1 mm en términos de distancia media de Hausdorff respecto del contorno externo verdadero.
7. Comparado con Big Bore RT.
9. Opcional.
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