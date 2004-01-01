Clinical Insights Manager (CIM) es la nueva plataforma de Philips basada en la nube (Health Suite Digital Platform), habilitada para servicios y para toda la empresa, que permite a los hospitales capturar, almacenar y analizar datos de pacientes de alta fidelidad utilizando herramientas y pasos hacia la mejora de la calidad, la gestión de alarmas, las iniciativas de investigación y la gestión de operaciones. Obtenga más información sobre las 3 aplicaciones de Clinical Insights Manager disponibles actualmente a continuación.
Clinical Insights Manager ofrece almacenamiento a largo plazo para datos fisiológicos y de alarma de alta fidelidad con marca de tiempo de su sistema de monitorización, junto con información de contexto clínico relevante de otros sistemas. Philips Clinical Insights Manager Viewer ofrece un acceso web sencillo a los datos para su revisión, búsqueda y extracción. Los datos capturados incluyen información completa del paciente, como datos demográficos, formas de onda, datos numéricos y alarmas en una vista intuitiva. Los datos se manipulan para permitir el desarrollo de sus algoritmos, ayudar a respaldar sus iniciativas y mejorar su proceso clínico general.
Información intuitiva y detallada
Desbloquee el valor de sus datos
Nuestro equipo de analistas, especialistas en TI y científicos de datos puede ayudar a su equipo a comprender los datos disponibles, cómo pueden aprovecharse y qué informes son posibles, por ejemplo, para simplificar los flujos de trabajo. Juntos, podemos desbloquear sus datos y ponerlos a trabajar.
Investigación y mejora de la calidad
El paquete Clinical Insights Manager incluye soporte tanto para iniciativas de investigación como de mejora de la calidad para abordar sus indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos que son fundamentales para el éxito. El visor Clinical Insights Manager facilita el acceso a sus datos a través de la web para su revisión, búsqueda y extracción, mientras que Alarm Insights Manager proporciona una visión más profunda del estado general de las alarmas y la carga de alarmas, ayudando con iniciativas para reducir la fatiga de las alarmas, aumentar la satisfacción del personal y ayudar a su personal a centrarse en las alarmas importantes y críticas.
Ponga en práctica sus datos
Clinical Insights Manager incluye Philips Alarm Insights Manager, una aplicación basada en web que proporciona información más detallada sobre el estado general de las alarmas a través de un panel interactivo e intuitivo. Puede ayudarle a identificar información procesable sobre la calidad del sistema de alarmas para combatir la fatiga por alarmas, mejorar la precisión de las alarmas y establecer y compartir las mejores prácticas. También le permite evaluar la carga y la gestión de las alarmas a lo largo de horas, días, semanas o meses, por clínica o unidad, o por tipo de paciente/alarma y gravedad. Le permite crear y establecer puntos de referencia para mejoras continuas y preparar informes de alarmas estándar y ad hoc.
Permítanos ayudarle a avanzar
Clinical Insights Manager incluye una gama de servicios clínicos y de TI. Los servicios de TI disponibles incluyen asistencia para la implantación, gestión de datos y migración de datos para clientes de Data Warehouse Connect. Nuestros servicios clínicos, por su parte, le permiten mejorar la gestión de alarmas basada en el contexto, el análisis de eventos centinela y crear algoritmos para análisis predictivos.
Desbloquee el valor de sus datos
Nuestro equipo de analistas, especialistas en TI y científicos de datos puede ayudar a su equipo a comprender los datos disponibles, cómo pueden aprovecharse y qué informes son posibles, por ejemplo, para simplificar los flujos de trabajo. Juntos, podemos desbloquear sus datos y ponerlos a trabajar.
Investigación y mejora de la calidad
El paquete Clinical Insights Manager incluye soporte tanto para iniciativas de investigación como de mejora de la calidad para abordar sus indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos que son fundamentales para el éxito. El visor Clinical Insights Manager facilita el acceso a sus datos a través de la web para su revisión, búsqueda y extracción, mientras que Alarm Insights Manager proporciona una visión más profunda del estado general de las alarmas y la carga de alarmas, ayudando con iniciativas para reducir la fatiga de las alarmas, aumentar la satisfacción del personal y ayudar a su personal a centrarse en las alarmas importantes y críticas.
Ponga en práctica sus datos
Clinical Insights Manager incluye Philips Alarm Insights Manager, una aplicación basada en web que proporciona información más detallada sobre el estado general de las alarmas a través de un panel interactivo e intuitivo. Puede ayudarle a identificar información procesable sobre la calidad del sistema de alarmas para combatir la fatiga por alarmas, mejorar la precisión de las alarmas y establecer y compartir las mejores prácticas. También le permite evaluar la carga y la gestión de las alarmas a lo largo de horas, días, semanas o meses, por clínica o unidad, o por tipo de paciente/alarma y gravedad. Le permite crear y establecer puntos de referencia para mejoras continuas y preparar informes de alarmas estándar y ad hoc.
Permítanos ayudarle a avanzar
Clinical Insights Manager incluye una gama de servicios clínicos y de TI. Los servicios de TI disponibles incluyen asistencia para la implantación, gestión de datos y migración de datos para clientes de Data Warehouse Connect. Nuestros servicios clínicos, por su parte, le permiten mejorar la gestión de alarmas basada en el contexto, el análisis de eventos centinela y crear algoritmos para análisis predictivos.
