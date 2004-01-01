Investigación y mejora de la calidad

El paquete Clinical Insights Manager incluye soporte tanto para iniciativas de investigación como de mejora de la calidad para abordar sus indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos que son fundamentales para el éxito. El visor Clinical Insights Manager facilita el acceso a sus datos a través de la web para su revisión, búsqueda y extracción, mientras que Alarm Insights Manager proporciona una visión más profunda del estado general de las alarmas y la carga de alarmas, ayudando con iniciativas para reducir la fatiga de las alarmas, aumentar la satisfacción del personal y ayudar a su personal a centrarse en las alarmas importantes y críticas.