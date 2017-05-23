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Obtenga imágenes uniformes y de gran calidad con dStream, nuestra tecnología digital de banda ancha
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Aumente el alcance clínico
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Domine rápidamente la adquisición de imágenes
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Reduzca la necesidad de realizar costosas modificaciones
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Reduzca hasta en un 79% el tiempo de preparación y colocación del paciente²
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Gracias a su flexibilidad, nuestras bobinas se adaptan a cualquier anatomía
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Técnicas para imágenes rutinarias de gran calidad
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La forma inteligente de estandarizar los estudios
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Mantenga unos costes bajos de transporte e instalación
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Una inversión en RM adecuada a su presupuesto
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Conserve el valioso helio
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Mantenga el máximo tiempo de disponibilidad con la resolución de posibles problemas del sistema
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Acelere el flujo de trabajo al reducir el número de pasos necesarios para el posicionamiento
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Reduzca hasta en un 79% el tiempo de preparación y colocación del paciente²
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Gracias a su flexibilidad, nuestras bobinas se adaptan a cualquier anatomía
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Reduzca los costes de energía
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Una inversión en RM adecuada a su presupuesto
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Mantenga el máximo tiempo de disponibilidad con la resolución de posibles problemas del sistema
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Acelere el flujo de trabajo al reducir el número de pasos necesarios para el posicionamiento
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