Reduzca hasta en un 79% el tiempo de preparación y colocación del paciente²

Dedique menos tiempo a la colocación de pacientes y la preparación de la bobina con Breeze Workflow. Cables cortos, conectores pequeños y piezas electrónicas compactas: todo ello facilita y agiliza la preparación de la bobina. Al mismo tiempo, las ligeras bobinas anteriores Breeze facilitan la preparación de los pacientes en la mesa.