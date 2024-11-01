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Ingenia Ambition 1.5T X 1.5T X

Procedimientos de RM sin helio

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Gracias a su nuevo y revolucionario imán BlueSeal completamente sellado, Ingenia Ambition X le permite realizar procedimientos de RM sin helio más productivos¹. Ingenia Ambition X proporciona una extraordinaria calidad de imagen incluso en pacientes técnicamente difíciles y realiza exámenes de RM hasta un 50% más rápido² con aceleraciones Compressed SENSE para todas las zonas anatómicas, tanto en estudios 2D como 3D. Esta rapidez en la realización de cada examen se consigue gracias a la simplificación de la preparación del paciente en el tubo con la preparación guiada sin contacto. Además, Ingenia Ambition ofrece una experiencia audiovisual envolvente para tranquilizar a los pacientes y guiarles a través de los exámenes de RM.

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Características
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados

Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados

El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.

Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados

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El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.

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El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
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Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
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El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Proporcione una experiencia visual envolvente
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Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.

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Philips se compromete a brindar apoyo permanente.
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Aproveche la capacidad de servicio remoto, el mantenimiento predictivo con IA, las actualizaciones regulares, el reemplazo continuo de bobinas y la financiación adaptada para optimizar el tiempo de actividad y controlar el costo total de propiedad.

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Confianza clínica en RM cardíaca

Confianza clínica en RM cardíaca

Debido al diseño del imán BlueSeal hay una transferencia de energía insignificante de la bobina de gradiente al imán. Esto permite mantener una perfecta estabilidad B0 con el tiempo, lo que resulta especialmente beneficioso para las adquisiciones sensibles B0 como secuencias de bTFE cardíacos.

Confianza clínica en RM cardíaca

Debido al diseño del imán BlueSeal hay una transferencia de energía insignificante de la bobina de gradiente al imán. Esto permite mantener una perfecta estabilidad B0 con el tiempo, lo que resulta especialmente beneficioso para las adquisiciones sensibles B0 como secuencias de bTFE cardíacos.

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Debido al diseño del imán BlueSeal hay una transferencia de energía insignificante de la bobina de gradiente al imán. Esto permite mantener una perfecta estabilidad B0 con el tiempo, lo que resulta especialmente beneficioso para las adquisiciones sensibles B0 como secuencias de bTFE cardíacos.
Aumente la productividad. Smart WF

Aumente la productividad con Smart Workflow

Permita a su personal centrarse menos en la tecnología y dedicarse plenamente a los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos operadores que nunca han trabajado con el escáner pueden proceder con confianza. Smart Workflow guía y orienta cuando es necesario y automatiza cuando es posible, logrando una alta productividad al tiempo que permite a su personal centrarse en los pacientes.

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  • Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
  • Proporcione una experiencia visual envolvente
  • Philips se compromete a brindar apoyo permanente.
  • Confianza clínica en RM cardíaca
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Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
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El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.

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El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.

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El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
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  • 1. En comparación con el imán Ingenia 1.5T ZBO.
  • 2. En comparación con las exploraciones de Philips sin Compressed SENSE.
  • 3. Requiere conectividad remota.
  • 4. Solo para uso con implantes seguros para RM o de uso condicionado para RM, y con una estricta ob
  • 5. En comparación con la media de los otros 5 equipos de RM Ingenia de Philips sin Ambient Experience ni In-Bore Connect. Los resultados de los estudios de casos no son indicativos de resultados de otros casos. Los resultados de otros casos pueden variar.
  • 6. Incluso en el improbable caso de que el imán perdiera el sellado, la baja cantidad de helio que se fugaría no afectaría de forma significativa al oxígeno de la sala.

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