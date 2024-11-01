Ahorre tiempo valioso al verificar la cirugía -- Obtenga resultados rápidos de MR intraoperacional con la transferencia suave y rápida del paciente durante procedimientos de neurocirugía para apoyar la toma de decisiones quirúrgicas. La sala dual MR-OR permite la utilización diagnóstica habitual del sistema de MR cuando no se está utilizando para imaginología intraoperacional.
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Sistema OR de transferencia del pacie... || Transferencia del paciente sua
Sistema OR de transferencia del paciente FlexTrak
Obtenga resultados rápidos de MRI intraoperacional utilizando la transferencia de pacientes suave y rápida de Ingenia en la sala dual MR-OR.
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dStream || Obtenga una excelente calidad
dStream
Obtenga la calidad de imagen de MR superior de Ingenia y alta exactitud para la neuronavegación con las capacidades completas de diagnóstico de MR. Adicionalmente, benefíciese del campo de visión grande, excelente homogeneidad y excelente exactitud geométrica de Ingenia.
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Sala dual MR-OR || Aumente el valor económico
Sala dual MR-OR
Al conectar su OR de neurocirugía a un sistema MRI, usted puede aumentar su utilización de MR y mejorar la atención al paciente. Se puede utilizar este sistema MRI para la imaginología diagnóstica habitual cuando no se está utilizando para imaginología intraoperacional.
Sala dual MR-OR
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Sala dual MR-OR
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Tres puntos de trabajo quirúrgicos || Transferencia del paciente sua
Tres puntos de trabajo quirúrgicos
La solución de MR-OR de Ingenia ofrece tres puntos de trabajo quirúrgicos para apoyar los procedimientos de neurocirugía: en el OR, dentro del alcance del brazo en el sistema de MR, y en el respaldo del sistema de MR.
Tres puntos de trabajo quirúrgicos
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Tres puntos de trabajo quirúrgicos
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Sala triple OR-MR-OR || Aumente el valor económico
Sala triple OR-MR-OR
La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de MR. Esta sala triple de OR-MR-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de MR.
Sala triple OR-MR-OR
La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de MR. Esta sala triple de OR-MR-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de MR.
Sala triple OR-MR-OR
La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de MR. Esta sala triple de OR-MR-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de MR.
Opciones en el marco del encabezado y... || Aumente el valor económico
Opciones en el marco del encabezado y la selección de la espiral
EL MR-OR de Ingenia ofrece flexibilidad en el marco de la cabecera y los empaques en espiral para ajustarse a diferentes presupuestos y necesidades clínicas.
Opciones en el marco del encabezado y la selección de la espiral
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Tres puntos de trabajo quirúrgicos || Transferencia del paciente sua
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La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de MR. Esta sala triple de OR-MR-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de MR.
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La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de MR. Esta sala triple de OR-MR-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de MR.
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* Se espera disponibilidad de MR-OR de Ingenia al final de 2012.
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