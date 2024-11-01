Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹

El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.