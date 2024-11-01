Con SmartPath, puede convertir su sistema Ingenia actual en un sistema de RM Ingenia Elition X, estableciendo una nueva dirección para la investigación clínica en imagen de 3.0T basada en diseños de gradiente y RF. Esta conversión le permite potenciar el rendimiento mediante soluciones innovadoras de SmartWorkflow, que incluyen tecnología de detección de pacientes sin contacto y guía en sala para la preparación del paciente. Con Compressed SENSE, los exámenes pueden realizarse hasta un 50 % más rápido con calidad de imagen prácticamente equivalente. Además, la actualización ¹SmartPath ofrece acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas para un diagnóstico confiable.
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Nuevos territorios en la MRI neurofuncional - SP a Elition X
Nuevos territorios en la MRI neurofuncional
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition ofrecen hasta un 23 % más de resolución temporal en estudios de fMRI, ofreciendo una excelente imagen funcional a 3.0T². Ingenia Elition permite explorar nuevos territorios en el campo de la resonancia magnética neurofuncional, revelando las conexiones y la organización funcional del cerebro.
Nuevos territorios en la MRI neurofuncional
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition ofrecen hasta un 23 % más de resolución temporal en estudios de fMRI, ofreciendo una excelente imagen funcional a 3.0T². Ingenia Elition permite explorar nuevos territorios en el campo de la resonancia magnética neurofuncional, revelando las conexiones y la organización funcional del cerebro.
Nuevos territorios en la MRI neurofuncional
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition ofrecen hasta un 23 % más de resolución temporal en estudios de fMRI, ofreciendo una excelente imagen funcional a 3.0T². Ingenia Elition permite explorar nuevos territorios en el campo de la resonancia magnética neurofuncional, revelando las conexiones y la organización funcional del cerebro.
Nuevos territorios en la MRI neurofuncional - SP a Elition X
Nuevos territorios en la MRI neurofuncional
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition ofrecen hasta un 23 % más de resolución temporal en estudios de fMRI, ofreciendo una excelente imagen funcional a 3.0T². Ingenia Elition permite explorar nuevos territorios en el campo de la resonancia magnética neurofuncional, revelando las conexiones y la organización funcional del cerebro.
Orientación a su alcance
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas - SP a Elition X
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas²
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son hasta un 30 % más rápidas y se presentan con mayor nitidez². En promedio, se logra un 70 % más de resolución de contraste en imágenes de difusión². La relación señal‑ruido (SNR) se mejora adicionalmente gracias a un tiempo de eco (TE) hasta un 15 % más corto en imágenes de difusión².
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas²
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son hasta un 30 % más rápidas y se presentan con mayor nitidez². En promedio, se logra un 70 % más de resolución de contraste en imágenes de difusión². La relación señal‑ruido (SNR) se mejora adicionalmente gracias a un tiempo de eco (TE) hasta un 15 % más corto en imágenes de difusión².
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas²
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son hasta un 30 % más rápidas y se presentan con mayor nitidez². En promedio, se logra un 70 % más de resolución de contraste en imágenes de difusión². La relación señal‑ruido (SNR) se mejora adicionalmente gracias a un tiempo de eco (TE) hasta un 15 % más corto en imágenes de difusión².
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas - SP a Elition X
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas²
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son hasta un 30 % más rápidas y se presentan con mayor nitidez². En promedio, se logra un 70 % más de resolución de contraste en imágenes de difusión². La relación señal‑ruido (SNR) se mejora adicionalmente gracias a un tiempo de eco (TE) hasta un 15 % más corto en imágenes de difusión².
Hasta un 60 % más de resolución - SP a Elition X
Hasta un 60 % más de resolución¹
Los gradientes completamente rediseñados, combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE, permiten alcanzar hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de exploración, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto posibilita, por ejemplo, acelerar la adquisición isotrópica 3D en estudios musculoesqueléticos (MSK). Precisión eficiente.
Hasta un 60 % más de resolución¹
Los gradientes completamente rediseñados, combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE, permiten alcanzar hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de exploración, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto posibilita, por ejemplo, acelerar la adquisición isotrópica 3D en estudios musculoesqueléticos (MSK). Precisión eficiente.
Hasta un 60 % más de resolución¹
Los gradientes completamente rediseñados, combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE, permiten alcanzar hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de exploración, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto posibilita, por ejemplo, acelerar la adquisición isotrópica 3D en estudios musculoesqueléticos (MSK). Precisión eficiente.
Los gradientes completamente rediseñados, combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE, permiten alcanzar hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de exploración, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto posibilita, por ejemplo, acelerar la adquisición isotrópica 3D en estudios musculoesqueléticos (MSK). Precisión eficiente.
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos - SP a Ingenia Elition X
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos - SP a Ingenia Elition X
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Detección del paciente sin contacto -SP a Ingenia Elition X
Detección del paciente sin contacto
Libera a su personal de la carga de colocar —y recolocar— una banda respiratoria. Colocar una banda desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología en un momento crítico, cuando es esencial que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Con el uso de detección óptica y de IA⁵, se detectan automáticamente los patrones respiratorios del paciente. VitalEye, la tecnología de detección sin contacto, permite una rápida identificación de la respiración del paciente sin necesidad de interacción por parte del operador.
Detección del paciente sin contacto
Libera a su personal de la carga de colocar —y recolocar— una banda respiratoria. Colocar una banda desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología en un momento crítico, cuando es esencial que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Con el uso de detección óptica y de IA⁵, se detectan automáticamente los patrones respiratorios del paciente. VitalEye, la tecnología de detección sin contacto, permite una rápida identificación de la respiración del paciente sin necesidad de interacción por parte del operador.
Detección del paciente sin contacto
Libera a su personal de la carga de colocar —y recolocar— una banda respiratoria. Colocar una banda desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología en un momento crítico, cuando es esencial que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Con el uso de detección óptica y de IA⁵, se detectan automáticamente los patrones respiratorios del paciente. VitalEye, la tecnología de detección sin contacto, permite una rápida identificación de la respiración del paciente sin necesidad de interacción por parte del operador.
Detección del paciente sin contacto -SP a Ingenia Elition X
Detección del paciente sin contacto
Libera a su personal de la carga de colocar —y recolocar— una banda respiratoria. Colocar una banda desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología en un momento crítico, cuando es esencial que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Con el uso de detección óptica y de IA⁵, se detectan automáticamente los patrones respiratorios del paciente. VitalEye, la tecnología de detección sin contacto, permite una rápida identificación de la respiración del paciente sin necesidad de interacción por parte del operador.
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales dentro del cilindro en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución dentro del cilindro está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales dentro del cilindro en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución dentro del cilindro está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales dentro del cilindro en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución dentro del cilindro está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales dentro del cilindro en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución dentro del cilindro está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Mayor comodidad para el paciente - SP a Ingenia Elition X
Mayor comodidad para el paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia cómoda en la mesa gracias al colchón de confort. En promedio, al 90 % de los pacientes con molestias severas les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36 %³
Mayor comodidad para el paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia cómoda en la mesa gracias al colchón de confort. En promedio, al 90 % de los pacientes con molestias severas les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36 %³
Mayor comodidad para el paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia cómoda en la mesa gracias al colchón de confort. En promedio, al 90 % de los pacientes con molestias severas les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36 %³
Mayor comodidad para el paciente - SP a Ingenia Elition X
Mayor comodidad para el paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia cómoda en la mesa gracias al colchón de confort. En promedio, al 90 % de los pacientes con molestias severas les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36 %³
Estandarice sus equipos de RM - SP a Ingenia 3.0T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia al ofrecer una única interfaz de usuario para los operadores y permitir el uso de las mismas ExamCards en múltiples sistemas. Con el programa de suscripción⁴ Technology Maximizer Plus, su Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software tan pronto estén disponibles, beneficiándose de mejoras funcionales y avances en ciberseguridad, manteniendo todos los sistemas de RM en el mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia al ofrecer una única interfaz de usuario para los operadores y permitir el uso de las mismas ExamCards en múltiples sistemas. Con el programa de suscripción⁴ Technology Maximizer Plus, su Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software tan pronto estén disponibles, beneficiándose de mejoras funcionales y avances en ciberseguridad, manteniendo todos los sistemas de RM en el mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia al ofrecer una única interfaz de usuario para los operadores y permitir el uso de las mismas ExamCards en múltiples sistemas. Con el programa de suscripción⁴ Technology Maximizer Plus, su Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software tan pronto estén disponibles, beneficiándose de mejoras funcionales y avances en ciberseguridad, manteniendo todos los sistemas de RM en el mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM - SP a Ingenia 3.0T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia al ofrecer una única interfaz de usuario para los operadores y permitir el uso de las mismas ExamCards en múltiples sistemas. Con el programa de suscripción⁴ Technology Maximizer Plus, su Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software tan pronto estén disponibles, beneficiándose de mejoras funcionales y avances en ciberseguridad, manteniendo todos los sistemas de RM en el mismo nivel.
Evite los problemas antes de que ocurran
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Productividad centrada en el paciente - SP a Ingenia Elition X
Productividad centrada en el paciente gracias a SmartWorkflow
El uso creciente de la RM para diagnosticar diversas condiciones y enfermedades ha generado demandas de mayor eficiencia. Con frecuencia, la productividad parece entrar en conflicto con brindar al paciente el tiempo y la atención que merece. SmartWorkflow ofrece una solución integral de flujo de trabajo que respalda una mejor experiencia para pacientes y personal, y su resultado se aprecia en la productividad centrada en el paciente.
Productividad centrada en el paciente gracias a SmartWorkflow
El uso creciente de la RM para diagnosticar diversas condiciones y enfermedades ha generado demandas de mayor eficiencia. Con frecuencia, la productividad parece entrar en conflicto con brindar al paciente el tiempo y la atención que merece. SmartWorkflow ofrece una solución integral de flujo de trabajo que respalda una mejor experiencia para pacientes y personal, y su resultado se aprecia en la productividad centrada en el paciente.
Productividad centrada en el paciente gracias a SmartWorkflow
El uso creciente de la RM para diagnosticar diversas condiciones y enfermedades ha generado demandas de mayor eficiencia. Con frecuencia, la productividad parece entrar en conflicto con brindar al paciente el tiempo y la atención que merece. SmartWorkflow ofrece una solución integral de flujo de trabajo que respalda una mejor experiencia para pacientes y personal, y su resultado se aprecia en la productividad centrada en el paciente.
Nuevos territorios en la MRI neurofuncional - SP a Elition X
Orientación a su alcance
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas - SP a Elition X
Nuevos territorios en la MRI neurofuncional - SP a Elition X
Nuevos territorios en la MRI neurofuncional
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition ofrecen hasta un 23 % más de resolución temporal en estudios de fMRI, ofreciendo una excelente imagen funcional a 3.0T². Ingenia Elition permite explorar nuevos territorios en el campo de la resonancia magnética neurofuncional, revelando las conexiones y la organización funcional del cerebro.
Nuevos territorios en la MRI neurofuncional
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition ofrecen hasta un 23 % más de resolución temporal en estudios de fMRI, ofreciendo una excelente imagen funcional a 3.0T². Ingenia Elition permite explorar nuevos territorios en el campo de la resonancia magnética neurofuncional, revelando las conexiones y la organización funcional del cerebro.
Nuevos territorios en la MRI neurofuncional
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition ofrecen hasta un 23 % más de resolución temporal en estudios de fMRI, ofreciendo una excelente imagen funcional a 3.0T². Ingenia Elition permite explorar nuevos territorios en el campo de la resonancia magnética neurofuncional, revelando las conexiones y la organización funcional del cerebro.
Nuevos territorios en la MRI neurofuncional - SP a Elition X
Nuevos territorios en la MRI neurofuncional
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition ofrecen hasta un 23 % más de resolución temporal en estudios de fMRI, ofreciendo una excelente imagen funcional a 3.0T². Ingenia Elition permite explorar nuevos territorios en el campo de la resonancia magnética neurofuncional, revelando las conexiones y la organización funcional del cerebro.
Orientación a su alcance
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas - SP a Elition X
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas²
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son hasta un 30 % más rápidas y se presentan con mayor nitidez². En promedio, se logra un 70 % más de resolución de contraste en imágenes de difusión². La relación señal‑ruido (SNR) se mejora adicionalmente gracias a un tiempo de eco (TE) hasta un 15 % más corto en imágenes de difusión².
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas²
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son hasta un 30 % más rápidas y se presentan con mayor nitidez². En promedio, se logra un 70 % más de resolución de contraste en imágenes de difusión². La relación señal‑ruido (SNR) se mejora adicionalmente gracias a un tiempo de eco (TE) hasta un 15 % más corto en imágenes de difusión².
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas²
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son hasta un 30 % más rápidas y se presentan con mayor nitidez². En promedio, se logra un 70 % más de resolución de contraste en imágenes de difusión². La relación señal‑ruido (SNR) se mejora adicionalmente gracias a un tiempo de eco (TE) hasta un 15 % más corto en imágenes de difusión².
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas - SP a Elition X
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas²
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son hasta un 30 % más rápidas y se presentan con mayor nitidez². En promedio, se logra un 70 % más de resolución de contraste en imágenes de difusión². La relación señal‑ruido (SNR) se mejora adicionalmente gracias a un tiempo de eco (TE) hasta un 15 % más corto en imágenes de difusión².
Hasta un 60 % más de resolución - SP a Elition X
Hasta un 60 % más de resolución¹
Los gradientes completamente rediseñados, combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE, permiten alcanzar hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de exploración, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto posibilita, por ejemplo, acelerar la adquisición isotrópica 3D en estudios musculoesqueléticos (MSK). Precisión eficiente.
Hasta un 60 % más de resolución¹
Los gradientes completamente rediseñados, combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE, permiten alcanzar hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de exploración, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto posibilita, por ejemplo, acelerar la adquisición isotrópica 3D en estudios musculoesqueléticos (MSK). Precisión eficiente.
Hasta un 60 % más de resolución¹
Los gradientes completamente rediseñados, combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE, permiten alcanzar hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de exploración, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto posibilita, por ejemplo, acelerar la adquisición isotrópica 3D en estudios musculoesqueléticos (MSK). Precisión eficiente.
Los gradientes completamente rediseñados, combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE, permiten alcanzar hasta un 60 % más de resolución espacial¹ en el mismo tiempo de exploración, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto posibilita, por ejemplo, acelerar la adquisición isotrópica 3D en estudios musculoesqueléticos (MSK). Precisión eficiente.
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Acceso a las técnicas de escaneo más avanzadas
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Con la actualización, puede convertirse en el socio preferido dentro de su red de referencia, facilitando el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar plenamente las más de 30 aplicaciones clínicas únicas incorporadas al portafolio de soluciones de Philips MR desde 2013.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos - SP a Ingenia Elition X
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos - SP a Ingenia Elition X
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos, con calidad de imagen prácticamente equivalente¹
El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tiene su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que existe una manera de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante los exámenes de RM? Y de usar el tiempo que sí dispone de forma más inteligente. Imagine cómo eso podría ayudarle a aprovechar mejor sus recursos limitados y a responder con mayor eficacia a las demandas de los médicos que derivan pacientes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Detección del paciente sin contacto -SP a Ingenia Elition X
Detección del paciente sin contacto
Libera a su personal de la carga de colocar —y recolocar— una banda respiratoria. Colocar una banda desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología en un momento crítico, cuando es esencial que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Con el uso de detección óptica y de IA⁵, se detectan automáticamente los patrones respiratorios del paciente. VitalEye, la tecnología de detección sin contacto, permite una rápida identificación de la respiración del paciente sin necesidad de interacción por parte del operador.
Detección del paciente sin contacto
Libera a su personal de la carga de colocar —y recolocar— una banda respiratoria. Colocar una banda desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología en un momento crítico, cuando es esencial que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Con el uso de detección óptica y de IA⁵, se detectan automáticamente los patrones respiratorios del paciente. VitalEye, la tecnología de detección sin contacto, permite una rápida identificación de la respiración del paciente sin necesidad de interacción por parte del operador.
Detección del paciente sin contacto
Libera a su personal de la carga de colocar —y recolocar— una banda respiratoria. Colocar una banda desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología en un momento crítico, cuando es esencial que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Con el uso de detección óptica y de IA⁵, se detectan automáticamente los patrones respiratorios del paciente. VitalEye, la tecnología de detección sin contacto, permite una rápida identificación de la respiración del paciente sin necesidad de interacción por parte del operador.
Detección del paciente sin contacto -SP a Ingenia Elition X
Detección del paciente sin contacto
Libera a su personal de la carga de colocar —y recolocar— una banda respiratoria. Colocar una banda desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología en un momento crítico, cuando es esencial que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Con el uso de detección óptica y de IA⁵, se detectan automáticamente los patrones respiratorios del paciente. VitalEye, la tecnología de detección sin contacto, permite una rápida identificación de la respiración del paciente sin necesidad de interacción por parte del operador.
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales dentro del cilindro en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución dentro del cilindro está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales dentro del cilindro en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución dentro del cilindro está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Proporcione una experiencia visual inmersiva
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales dentro del cilindro en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución dentro del cilindro está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales dentro del cilindro en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución dentro del cilindro está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Mayor comodidad para el paciente - SP a Ingenia Elition X
Mayor comodidad para el paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia cómoda en la mesa gracias al colchón de confort. En promedio, al 90 % de los pacientes con molestias severas les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36 %³
Mayor comodidad para el paciente
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Mayor comodidad para el paciente
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Mayor comodidad para el paciente - SP a Ingenia Elition X
Mayor comodidad para el paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia cómoda en la mesa gracias al colchón de confort. En promedio, al 90 % de los pacientes con molestias severas les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36 %³
Estandarice sus equipos de RM - SP a Ingenia 3.0T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia al ofrecer una única interfaz de usuario para los operadores y permitir el uso de las mismas ExamCards en múltiples sistemas. Con el programa de suscripción⁴ Technology Maximizer Plus, su Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software tan pronto estén disponibles, beneficiándose de mejoras funcionales y avances en ciberseguridad, manteniendo todos los sistemas de RM en el mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia al ofrecer una única interfaz de usuario para los operadores y permitir el uso de las mismas ExamCards en múltiples sistemas. Con el programa de suscripción⁴ Technology Maximizer Plus, su Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software tan pronto estén disponibles, beneficiándose de mejoras funcionales y avances en ciberseguridad, manteniendo todos los sistemas de RM en el mismo nivel.
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Estandarice sus equipos de RM - SP a Ingenia 3.0T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia al ofrecer una única interfaz de usuario para los operadores y permitir el uso de las mismas ExamCards en múltiples sistemas. Con el programa de suscripción⁴ Technology Maximizer Plus, su Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software tan pronto estén disponibles, beneficiándose de mejoras funcionales y avances en ciberseguridad, manteniendo todos los sistemas de RM en el mismo nivel.
Evite los problemas antes de que ocurran
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Evite los problemas antes de que ocurran
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El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Productividad centrada en el paciente - SP a Ingenia Elition X
Productividad centrada en el paciente gracias a SmartWorkflow
El uso creciente de la RM para diagnosticar diversas condiciones y enfermedades ha generado demandas de mayor eficiencia. Con frecuencia, la productividad parece entrar en conflicto con brindar al paciente el tiempo y la atención que merece. SmartWorkflow ofrece una solución integral de flujo de trabajo que respalda una mejor experiencia para pacientes y personal, y su resultado se aprecia en la productividad centrada en el paciente.
Productividad centrada en el paciente gracias a SmartWorkflow
El uso creciente de la RM para diagnosticar diversas condiciones y enfermedades ha generado demandas de mayor eficiencia. Con frecuencia, la productividad parece entrar en conflicto con brindar al paciente el tiempo y la atención que merece. SmartWorkflow ofrece una solución integral de flujo de trabajo que respalda una mejor experiencia para pacientes y personal, y su resultado se aprecia en la productividad centrada en el paciente.
Productividad centrada en el paciente gracias a SmartWorkflow
El uso creciente de la RM para diagnosticar diversas condiciones y enfermedades ha generado demandas de mayor eficiencia. Con frecuencia, la productividad parece entrar en conflicto con brindar al paciente el tiempo y la atención que merece. SmartWorkflow ofrece una solución integral de flujo de trabajo que respalda una mejor experiencia para pacientes y personal, y su resultado se aprecia en la productividad centrada en el paciente.
1. Comparado con exploraciones Philips sin Compressed SENSE.
2. Comparado con Ingenia 3.0T Omega HP R5.3
3. Comparado con el uso de un colchón estándar.
4. Consulte la compatibilidad con su representante de Philips
5. De acuerdo con la definición de IA del Grupo de expertos de alto nivel de la Unión Europea
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
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