Con ingeniería y construcción para uso de gran volumen y confiabilidad diaria, el HD7 ha sido diseñado para lograr la simplicidad en las tareas del usuario, un fácil aprendizaje y una adopción rápida aún en el caso del personal clínico con poca experiencia en ultrasonido.
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Las características optimizadas mejoran el rendimiento
El HD7 tiene características optimizadas, como es el caso de la adquisición de imágenes digitales por verdadera banda ancha para una mejor diferenciación y visualización de los tejidos. Múltiples puertos para transductores, grabación sencilla a CD, DVD, y USB flash drive simplifican el intercambio de datos. También ofrece una amplia colección de memorias y una amplia gama de medición y cuantificación en Pacientes.
Las características optimizadas mejoran el rendimiento
El HD7 tiene características optimizadas, como es el caso de la adquisición de imágenes digitales por verdadera banda ancha para una mejor diferenciación y visualización de los tejidos. Múltiples puertos para transductores, grabación sencilla a CD, DVD, y USB flash drive simplifican el intercambio de datos. También ofrece una amplia colección de memorias y una amplia gama de medición y cuantificación en Pacientes.
Las características optimizadas mejoran el rendimiento
El HD7 tiene características optimizadas, como es el caso de la adquisición de imágenes digitales por verdadera banda ancha para una mejor diferenciación y visualización de los tejidos. Múltiples puertos para transductores, grabación sencilla a CD, DVD, y USB flash drive simplifican el intercambio de datos. También ofrece una amplia colección de memorias y una amplia gama de medición y cuantificación en Pacientes.
Características sofisticadas a un precio razonable
El sistema de ultrasonido HD7 cuenta con un conjunto de características y posibilidades disponibles en sistemas Philips de alto desempeño y las coloca en una unidad accesible y móvil. Se ajusta bien a múltiples especialidades o puede resultar específico para una determinada aplicación en sus instalaciones.
Características sofisticadas a un precio razonable
El sistema de ultrasonido HD7 cuenta con un conjunto de características y posibilidades disponibles en sistemas Philips de alto desempeño y las coloca en una unidad accesible y móvil. Se ajusta bien a múltiples especialidades o puede resultar específico para una determinada aplicación en sus instalaciones.
Características sofisticadas a un precio razonable
El sistema de ultrasonido HD7 cuenta con un conjunto de características y posibilidades disponibles en sistemas Philips de alto desempeño y las coloca en una unidad accesible y móvil. Se ajusta bien a múltiples especialidades o puede resultar específico para una determinada aplicación en sus instalaciones.
Ajuste ergonómico || Efficient workflow
El ajuste ergonómico permite la comodidad clínica
El monitor del sistema de ultrasonido HD7 y el panel de control se ajustan ergonómicamente para mejorar la comodidad clínica.
El ajuste ergonómico permite la comodidad clínica
El monitor del sistema de ultrasonido HD7 y el panel de control se ajustan ergonómicamente para mejorar la comodidad clínica.
El ajuste ergonómico permite la comodidad clínica
El monitor del sistema de ultrasonido HD7 y el panel de control se ajustan ergonómicamente para mejorar la comodidad clínica.
Las aplicaciones clínicas soportan exámenes demandantes
El HD7 le da el diseño y amplia gama de aplicaciones disponibles para el uso demandante en una gran variedad de exámenes, entre ellos, los exámenes abdominales, superficiales y de partes pequeñas, pediátricos, musculoesqueléticos, neonatales, urológicos, obstétricos, ginecológicos y de fertilidad, vasculares, Doppler transcreaneal y cardíacos.
Las aplicaciones clínicas soportan exámenes demandantes
El HD7 le da el diseño y amplia gama de aplicaciones disponibles para el uso demandante en una gran variedad de exámenes, entre ellos, los exámenes abdominales, superficiales y de partes pequeñas, pediátricos, musculoesqueléticos, neonatales, urológicos, obstétricos, ginecológicos y de fertilidad, vasculares, Doppler transcreaneal y cardíacos.
Las aplicaciones clínicas soportan exámenes demandantes
El HD7 le da el diseño y amplia gama de aplicaciones disponibles para el uso demandante en una gran variedad de exámenes, entre ellos, los exámenes abdominales, superficiales y de partes pequeñas, pediátricos, musculoesqueléticos, neonatales, urológicos, obstétricos, ginecológicos y de fertilidad, vasculares, Doppler transcreaneal y cardíacos.
QLAB || Efficient workflow
QLAB mejora el flujo de trabajo de la cuantificación de datos
Mejore el flujo de trabajo con los métodos automáticos y objetivos de QLAB para la cuantificación de los datos de ultrasonido. Se encuentra disponible una serie completa de complementos para adaptar las capacidades de QLAB a sus necesidades.
QLAB mejora el flujo de trabajo de la cuantificación de datos
Mejore el flujo de trabajo con los métodos automáticos y objetivos de QLAB para la cuantificación de los datos de ultrasonido. Se encuentra disponible una serie completa de complementos para adaptar las capacidades de QLAB a sus necesidades.
QLAB mejora el flujo de trabajo de la cuantificación de datos
Mejore el flujo de trabajo con los métodos automáticos y objetivos de QLAB para la cuantificación de los datos de ultrasonido. Se encuentra disponible una serie completa de complementos para adaptar las capacidades de QLAB a sus necesidades.
El diseño comprobado permite una operación confiable
El sistema Philips HD7 aprovecha la arquitectura de sistema, software y transductores comprobados y confiables para garantizar que usted estará disponible para sus pacientes, examen tras examen.
El diseño comprobado permite una operación confiable
El sistema Philips HD7 aprovecha la arquitectura de sistema, software y transductores comprobados y confiables para garantizar que usted estará disponible para sus pacientes, examen tras examen.
El diseño comprobado permite una operación confiable
El sistema Philips HD7 aprovecha la arquitectura de sistema, software y transductores comprobados y confiables para garantizar que usted estará disponible para sus pacientes, examen tras examen.
iSCAN || Reliable, workhorse performanc
iSCAN optimiza las imágenes de manera automática
La optimización de imágenes iSCAN es una función que se activa con presionar un solo botón que ajusta automáticamente múltiples parámetros para lograr rápidamente una calidad de imagen óptima en exámenes en 2D, color y Doppler. Le permite obtener la mejor imagen posible con la menor cantidad de ajustes, reduciendo la brecha entre los usuarios nuevos y los experimentados.
iSCAN optimiza las imágenes de manera automática
La optimización de imágenes iSCAN es una función que se activa con presionar un solo botón que ajusta automáticamente múltiples parámetros para lograr rápidamente una calidad de imagen óptima en exámenes en 2D, color y Doppler. Le permite obtener la mejor imagen posible con la menor cantidad de ajustes, reduciendo la brecha entre los usuarios nuevos y los experimentados.
iSCAN optimiza las imágenes de manera automática
La optimización de imágenes iSCAN es una función que se activa con presionar un solo botón que ajusta automáticamente múltiples parámetros para lograr rápidamente una calidad de imagen óptima en exámenes en 2D, color y Doppler. Le permite obtener la mejor imagen posible con la menor cantidad de ajustes, reduciendo la brecha entre los usuarios nuevos y los experimentados.
Las características optimizadas mejoran el rendimiento
El HD7 tiene características optimizadas, como es el caso de la adquisición de imágenes digitales por verdadera banda ancha para una mejor diferenciación y visualización de los tejidos. Múltiples puertos para transductores, grabación sencilla a CD, DVD, y USB flash drive simplifican el intercambio de datos. También ofrece una amplia colección de memorias y una amplia gama de medición y cuantificación en Pacientes.
Las características optimizadas mejoran el rendimiento
El HD7 tiene características optimizadas, como es el caso de la adquisición de imágenes digitales por verdadera banda ancha para una mejor diferenciación y visualización de los tejidos. Múltiples puertos para transductores, grabación sencilla a CD, DVD, y USB flash drive simplifican el intercambio de datos. También ofrece una amplia colección de memorias y una amplia gama de medición y cuantificación en Pacientes.
Las características optimizadas mejoran el rendimiento
El HD7 tiene características optimizadas, como es el caso de la adquisición de imágenes digitales por verdadera banda ancha para una mejor diferenciación y visualización de los tejidos. Múltiples puertos para transductores, grabación sencilla a CD, DVD, y USB flash drive simplifican el intercambio de datos. También ofrece una amplia colección de memorias y una amplia gama de medición y cuantificación en Pacientes.
Características sofisticadas a un precio razonable
El sistema de ultrasonido HD7 cuenta con un conjunto de características y posibilidades disponibles en sistemas Philips de alto desempeño y las coloca en una unidad accesible y móvil. Se ajusta bien a múltiples especialidades o puede resultar específico para una determinada aplicación en sus instalaciones.
Características sofisticadas a un precio razonable
El sistema de ultrasonido HD7 cuenta con un conjunto de características y posibilidades disponibles en sistemas Philips de alto desempeño y las coloca en una unidad accesible y móvil. Se ajusta bien a múltiples especialidades o puede resultar específico para una determinada aplicación en sus instalaciones.
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El sistema de ultrasonido HD7 cuenta con un conjunto de características y posibilidades disponibles en sistemas Philips de alto desempeño y las coloca en una unidad accesible y móvil. Se ajusta bien a múltiples especialidades o puede resultar específico para una determinada aplicación en sus instalaciones.
Ajuste ergonómico || Efficient workflow
El ajuste ergonómico permite la comodidad clínica
El monitor del sistema de ultrasonido HD7 y el panel de control se ajustan ergonómicamente para mejorar la comodidad clínica.
El ajuste ergonómico permite la comodidad clínica
El monitor del sistema de ultrasonido HD7 y el panel de control se ajustan ergonómicamente para mejorar la comodidad clínica.
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Las aplicaciones clínicas soportan exámenes demandantes
El HD7 le da el diseño y amplia gama de aplicaciones disponibles para el uso demandante en una gran variedad de exámenes, entre ellos, los exámenes abdominales, superficiales y de partes pequeñas, pediátricos, musculoesqueléticos, neonatales, urológicos, obstétricos, ginecológicos y de fertilidad, vasculares, Doppler transcreaneal y cardíacos.
Las aplicaciones clínicas soportan exámenes demandantes
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Las aplicaciones clínicas soportan exámenes demandantes
El HD7 le da el diseño y amplia gama de aplicaciones disponibles para el uso demandante en una gran variedad de exámenes, entre ellos, los exámenes abdominales, superficiales y de partes pequeñas, pediátricos, musculoesqueléticos, neonatales, urológicos, obstétricos, ginecológicos y de fertilidad, vasculares, Doppler transcreaneal y cardíacos.
QLAB || Efficient workflow
QLAB mejora el flujo de trabajo de la cuantificación de datos
Mejore el flujo de trabajo con los métodos automáticos y objetivos de QLAB para la cuantificación de los datos de ultrasonido. Se encuentra disponible una serie completa de complementos para adaptar las capacidades de QLAB a sus necesidades.
QLAB mejora el flujo de trabajo de la cuantificación de datos
Mejore el flujo de trabajo con los métodos automáticos y objetivos de QLAB para la cuantificación de los datos de ultrasonido. Se encuentra disponible una serie completa de complementos para adaptar las capacidades de QLAB a sus necesidades.
QLAB mejora el flujo de trabajo de la cuantificación de datos
Mejore el flujo de trabajo con los métodos automáticos y objetivos de QLAB para la cuantificación de los datos de ultrasonido. Se encuentra disponible una serie completa de complementos para adaptar las capacidades de QLAB a sus necesidades.
El diseño comprobado permite una operación confiable
El sistema Philips HD7 aprovecha la arquitectura de sistema, software y transductores comprobados y confiables para garantizar que usted estará disponible para sus pacientes, examen tras examen.
El diseño comprobado permite una operación confiable
El sistema Philips HD7 aprovecha la arquitectura de sistema, software y transductores comprobados y confiables para garantizar que usted estará disponible para sus pacientes, examen tras examen.
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El sistema Philips HD7 aprovecha la arquitectura de sistema, software y transductores comprobados y confiables para garantizar que usted estará disponible para sus pacientes, examen tras examen.
iSCAN || Reliable, workhorse performanc
iSCAN optimiza las imágenes de manera automática
La optimización de imágenes iSCAN es una función que se activa con presionar un solo botón que ajusta automáticamente múltiples parámetros para lograr rápidamente una calidad de imagen óptima en exámenes en 2D, color y Doppler. Le permite obtener la mejor imagen posible con la menor cantidad de ajustes, reduciendo la brecha entre los usuarios nuevos y los experimentados.
iSCAN optimiza las imágenes de manera automática
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iSCAN optimiza las imágenes de manera automática
La optimización de imágenes iSCAN es una función que se activa con presionar un solo botón que ajusta automáticamente múltiples parámetros para lograr rápidamente una calidad de imagen óptima en exámenes en 2D, color y Doppler. Le permite obtener la mejor imagen posible con la menor cantidad de ajustes, reduciendo la brecha entre los usuarios nuevos y los experimentados.
Doppler inteligente que mantiene automáticamente un ángulo de escaneo
Doppler inteligente que mantiene automáticamente un ángulo de escaneo
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