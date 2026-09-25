Obtenga más información sobre el galardonado transductor de matriz lineal compacto y de frecuencia ultra alta mL26-8 de Philips que le permite obtener imágenes desde el globo ocular hasta la cadera, todo con el mismo transductor. Los ajustes preestablecidos agregados para MSK, mama, vascular, dérmico y ocular brindan mayor versatilidad. Galardonado con el premio "Best Innovation Award" en Imagen General por Journées Francophones de Radiologie (2023). Consulte las especificaciones en la tabla a continuación.