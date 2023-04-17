Diseño que mantiene el equilibrio

Usted se esfuerza al máximo para brindar la mejor atención a sus pacientes. Pero se espera que lo haga con menos tiempo, menos recursos y un mayor volumen de pacientes. Para equilibrar estas múltiples demandas, necesita información diagnóstica rápidamente. Necesita funcionalidades avanzadas en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y un diseño que resista las exigencias diarias de un alto volumen de pacientes. Affiniti ofrece una solución de ultrasonido integral, no invasiva y rentable*, para lograr la cuantificación de la grasa hepática y la rigidez del hígado. *Comparado con la RM‑elastografía.