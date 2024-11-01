Automatización para la obtención de cuantificaciones cardíacas sólidas y que han demostrado ser reproducibles tanto en 2D como en 3D

Cuantificaciones del esfuerzo del VI, la AI y el VD en 2D que se reproducen con rapidez, completamente integradas y propulsadas por TOMTEC. Dynamic HeartModel y la herramienta 3D Auto RV** proporcionan cuantificaciones de los volúmenes y la evaluación funcional completamente en 3D del VI, la AI y el VD. También es posible obtener un análisis dinámico de la válvula mitral.