EPIQ CVx es una solución exclusiva para ultrasonidos cardiovasculares, la cual presenta avances significativos en la funcionalidad. Esto le permitirá brindar una mejor atención a través de una mayor potencia de procesamiento, imágenes excepcionales con más claridad y nitidez, mejor eficiencia de los exámenes y una nueva cuantificación AIUS robusta y reproducible.
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Esta interfaz de usuario no solo es eficiente y sino que se puede personalizar. Junto con Dynamic HeartModel y AutoStrain VI permite realizar un ecocardiograma transtorácico (ETT) estándar 8 % más rápido con una reducción asociada del 21 % en las interacciones con el sistema.
Una interfaz de usuario diseñada para cardiología
Esta interfaz de usuario no solo es eficiente y sino que se puede personalizar. Junto con Dynamic HeartModel y AutoStrain VI permite realizar un ecocardiograma transtorácico (ETT) estándar 8 % más rápido con una reducción asociada del 21 % en las interacciones con el sistema.
Una interfaz de usuario diseñada para cardiología
Esta interfaz de usuario no solo es eficiente y sino que se puede personalizar. Junto con Dynamic HeartModel y AutoStrain VI permite realizar un ecocardiograma transtorácico (ETT) estándar 8 % más rápido con una reducción asociada del 21 % en las interacciones con el sistema.
Esta interfaz de usuario no solo es eficiente y sino que se puede personalizar. Junto con Dynamic HeartModel y AutoStrain VI permite realizar un ecocardiograma transtorácico (ETT) estándar 8 % más rápido con una reducción asociada del 21 % en las interacciones con el sistema.
Monitor OLED
Ver una calidad de imagen excepcional
OLED brinda una visualización nítida y clara de la anatomía cardíaca debido a su mayor rango dinámico y a su relación de contraste mejorada. Cualquier persona puede ver la imagen, incluso en ambientes no tradicionales como una sala de operaciones, con el amplio ángulo de visualización de OLED.
Ver una calidad de imagen excepcional
OLED brinda una visualización nítida y clara de la anatomía cardíaca debido a su mayor rango dinámico y a su relación de contraste mejorada. Cualquier persona puede ver la imagen, incluso en ambientes no tradicionales como una sala de operaciones, con el amplio ángulo de visualización de OLED.
Ver una calidad de imagen excepcional
OLED brinda una visualización nítida y clara de la anatomía cardíaca debido a su mayor rango dinámico y a su relación de contraste mejorada. Cualquier persona puede ver la imagen, incluso en ambientes no tradicionales como una sala de operaciones, con el amplio ángulo de visualización de OLED.
OLED brinda una visualización nítida y clara de la anatomía cardíaca debido a su mayor rango dinámico y a su relación de contraste mejorada. Cualquier persona puede ver la imagen, incluso en ambientes no tradicionales como una sala de operaciones, con el amplio ángulo de visualización de OLED.
VEPIQ Dynamic HeartModel
Automatización para la obtención de cuantificaciones cardíacas sólidas y que han demostrado ser reproducibles tanto en 2D como en 3D
Cuantificaciones del esfuerzo del VI, la AI y el VD en 2D que se reproducen con rapidez, completamente integradas y propulsadas por TOMTEC. Dynamic HeartModel y la herramienta 3D Auto RV** proporcionan cuantificaciones de los volúmenes y la evaluación funcional completamente en 3D del VI, la AI y el VD. También es posible obtener un análisis dinámico de la válvula mitral.
Automatización para la obtención de cuantificaciones cardíacas sólidas y que han demostrado ser reproducibles tanto en 2D como en 3D
Cuantificaciones del esfuerzo del VI, la AI y el VD en 2D que se reproducen con rapidez, completamente integradas y propulsadas por TOMTEC. Dynamic HeartModel y la herramienta 3D Auto RV** proporcionan cuantificaciones de los volúmenes y la evaluación funcional completamente en 3D del VI, la AI y el VD. También es posible obtener un análisis dinámico de la válvula mitral.
Automatización para la obtención de cuantificaciones cardíacas sólidas y que han demostrado ser reproducibles tanto en 2D como en 3D
Cuantificaciones del esfuerzo del VI, la AI y el VD en 2D que se reproducen con rapidez, completamente integradas y propulsadas por TOMTEC. Dynamic HeartModel y la herramienta 3D Auto RV** proporcionan cuantificaciones de los volúmenes y la evaluación funcional completamente en 3D del VI, la AI y el VD. También es posible obtener un análisis dinámico de la válvula mitral.
Automatización para la obtención de cuantificaciones cardíacas sólidas y que han demostrado ser reproducibles tanto en 2D como en 3D
Cuantificaciones del esfuerzo del VI, la AI y el VD en 2D que se reproducen con rapidez, completamente integradas y propulsadas por TOMTEC. Dynamic HeartModel y la herramienta 3D Auto RV** proporcionan cuantificaciones de los volúmenes y la evaluación funcional completamente en 3D del VI, la AI y el VD. También es posible obtener un análisis dinámico de la válvula mitral.
TrueVue
Visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable
La combinación de una calidad de imagen en 3D líder en la industria y la visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable le da vida a sus imágenes en 3D, proporciona luminosidad a los detalles en los tejidos y genera una profundidad en la percepción nunca antes lograda. TrueVue se ha diseñado para mejorar la comunicación con los profesionales de la salud y así asegurar la eficiencia en la ubicación del dispositivo.
Visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable
La combinación de una calidad de imagen en 3D líder en la industria y la visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable le da vida a sus imágenes en 3D, proporciona luminosidad a los detalles en los tejidos y genera una profundidad en la percepción nunca antes lograda. TrueVue se ha diseñado para mejorar la comunicación con los profesionales de la salud y así asegurar la eficiencia en la ubicación del dispositivo.
Visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable
La combinación de una calidad de imagen en 3D líder en la industria y la visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable le da vida a sus imágenes en 3D, proporciona luminosidad a los detalles en los tejidos y genera una profundidad en la percepción nunca antes lograda. TrueVue se ha diseñado para mejorar la comunicación con los profesionales de la salud y así asegurar la eficiencia en la ubicación del dispositivo.
Visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable
La combinación de una calidad de imagen en 3D líder en la industria y la visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable le da vida a sus imágenes en 3D, proporciona luminosidad a los detalles en los tejidos y genera una profundidad en la percepción nunca antes lograda. TrueVue se ha diseñado para mejorar la comunicación con los profesionales de la salud y así asegurar la eficiencia en la ubicación del dispositivo.
Transductor S9-2
Transductor PureWave para pacientes pediátricos
Diseñado para brindar una mayor resolución y proporcionarle lo necesario para generar imágenes de alta calidad y diagnósticos certeros para sus pacientes más pequeños. S9-2 es el primer transductor pediátrico PureWave que asegura una alta gama de posibilidades en términos de imágenes, adaptable a pacientes desde la niñez hasta la juventud. A su vez, permite realizar una evaluación coronaria fácil y rápida al apretar un solo botón.
Transductor PureWave para pacientes pediátricos
Diseñado para brindar una mayor resolución y proporcionarle lo necesario para generar imágenes de alta calidad y diagnósticos certeros para sus pacientes más pequeños. S9-2 es el primer transductor pediátrico PureWave que asegura una alta gama de posibilidades en términos de imágenes, adaptable a pacientes desde la niñez hasta la juventud. A su vez, permite realizar una evaluación coronaria fácil y rápida al apretar un solo botón.
Transductor PureWave para pacientes pediátricos
Diseñado para brindar una mayor resolución y proporcionarle lo necesario para generar imágenes de alta calidad y diagnósticos certeros para sus pacientes más pequeños. S9-2 es el primer transductor pediátrico PureWave que asegura una alta gama de posibilidades en términos de imágenes, adaptable a pacientes desde la niñez hasta la juventud. A su vez, permite realizar una evaluación coronaria fácil y rápida al apretar un solo botón.
Diseñado para brindar una mayor resolución y proporcionarle lo necesario para generar imágenes de alta calidad y diagnósticos certeros para sus pacientes más pequeños. S9-2 es el primer transductor pediátrico PureWave que asegura una alta gama de posibilidades en términos de imágenes, adaptable a pacientes desde la niñez hasta la juventud. A su vez, permite realizar una evaluación coronaria fácil y rápida al apretar un solo botón.
MultiVue
Alineación de imágenes en tiempo real
Ofrezca respuestas rápidas y acertadas en tiempo real para el posicionamiento del dispositivo y el dimensionado durante los procedimientos. Alineación del catéter con un clic dentro de la anatomía cardíaca, lo cual antes no era posible con el uso de herramientas manuales. Visualice de manera más precisa la región de interés para los procedimientos guiados por ecocardiograma, como la reparación de la válvula mitral.
Alineación de imágenes en tiempo real
Ofrezca respuestas rápidas y acertadas en tiempo real para el posicionamiento del dispositivo y el dimensionado durante los procedimientos. Alineación del catéter con un clic dentro de la anatomía cardíaca, lo cual antes no era posible con el uso de herramientas manuales. Visualice de manera más precisa la región de interés para los procedimientos guiados por ecocardiograma, como la reparación de la válvula mitral.
Alineación de imágenes en tiempo real
Ofrezca respuestas rápidas y acertadas en tiempo real para el posicionamiento del dispositivo y el dimensionado durante los procedimientos. Alineación del catéter con un clic dentro de la anatomía cardíaca, lo cual antes no era posible con el uso de herramientas manuales. Visualice de manera más precisa la región de interés para los procedimientos guiados por ecocardiograma, como la reparación de la válvula mitral.
Ofrezca respuestas rápidas y acertadas en tiempo real para el posicionamiento del dispositivo y el dimensionado durante los procedimientos. Alineación del catéter con un clic dentro de la anatomía cardíaca, lo cual antes no era posible con el uso de herramientas manuales. Visualice de manera más precisa la región de interés para los procedimientos guiados por ecocardiograma, como la reparación de la válvula mitral.
xMATRIX transductor vascular
xMATRIX transductor vascular
El transductor XL 14-3 proporciona modos de imagenología únicos que sirven de apoyo en la imagenología y el diagnóstico. Imágenes xPlane en vivo que ofrecen imágenes en tiempo real tanto en los planos longitudinales y transversales al mismo tiempo. También ofrece capacidades xPlane Doppler en vivo, lo cual permite la colocación precisa del volumen de la muestra Doppler al ultilizar imágenes de referencia tanto longitudinales como transversales. La visualización 3D/4D en vivo de la anatomía vascular ofrece una herramienta de comunicación ideal para facilitar las decisiones clínicas entre los proveedores y mejorar las consultas con los pacientes para ayudarlos a entender sus enfermedades.
xMATRIX transductor vascular
El transductor XL 14-3 proporciona modos de imagenología únicos que sirven de apoyo en la imagenología y el diagnóstico. Imágenes xPlane en vivo que ofrecen imágenes en tiempo real tanto en los planos longitudinales y transversales al mismo tiempo. También ofrece capacidades xPlane Doppler en vivo, lo cual permite la colocación precisa del volumen de la muestra Doppler al ultilizar imágenes de referencia tanto longitudinales como transversales. La visualización 3D/4D en vivo de la anatomía vascular ofrece una herramienta de comunicación ideal para facilitar las decisiones clínicas entre los proveedores y mejorar las consultas con los pacientes para ayudarlos a entender sus enfermedades.
xMATRIX transductor vascular
El transductor XL 14-3 proporciona modos de imagenología únicos que sirven de apoyo en la imagenología y el diagnóstico. Imágenes xPlane en vivo que ofrecen imágenes en tiempo real tanto en los planos longitudinales y transversales al mismo tiempo. También ofrece capacidades xPlane Doppler en vivo, lo cual permite la colocación precisa del volumen de la muestra Doppler al ultilizar imágenes de referencia tanto longitudinales como transversales. La visualización 3D/4D en vivo de la anatomía vascular ofrece una herramienta de comunicación ideal para facilitar las decisiones clínicas entre los proveedores y mejorar las consultas con los pacientes para ayudarlos a entender sus enfermedades.
El transductor XL 14-3 proporciona modos de imagenología únicos que sirven de apoyo en la imagenología y el diagnóstico. Imágenes xPlane en vivo que ofrecen imágenes en tiempo real tanto en los planos longitudinales y transversales al mismo tiempo. También ofrece capacidades xPlane Doppler en vivo, lo cual permite la colocación precisa del volumen de la muestra Doppler al ultilizar imágenes de referencia tanto longitudinales como transversales. La visualización 3D/4D en vivo de la anatomía vascular ofrece una herramienta de comunicación ideal para facilitar las decisiones clínicas entre los proveedores y mejorar las consultas con los pacientes para ayudarlos a entender sus enfermedades.
Esta interfaz de usuario no solo es eficiente y sino que se puede personalizar. Junto con Dynamic HeartModel y AutoStrain VI permite realizar un ecocardiograma transtorácico (ETT) estándar 8 % más rápido con una reducción asociada del 21 % en las interacciones con el sistema.
Una interfaz de usuario diseñada para cardiología
Esta interfaz de usuario no solo es eficiente y sino que se puede personalizar. Junto con Dynamic HeartModel y AutoStrain VI permite realizar un ecocardiograma transtorácico (ETT) estándar 8 % más rápido con una reducción asociada del 21 % en las interacciones con el sistema.
Una interfaz de usuario diseñada para cardiología
Esta interfaz de usuario no solo es eficiente y sino que se puede personalizar. Junto con Dynamic HeartModel y AutoStrain VI permite realizar un ecocardiograma transtorácico (ETT) estándar 8 % más rápido con una reducción asociada del 21 % en las interacciones con el sistema.
Esta interfaz de usuario no solo es eficiente y sino que se puede personalizar. Junto con Dynamic HeartModel y AutoStrain VI permite realizar un ecocardiograma transtorácico (ETT) estándar 8 % más rápido con una reducción asociada del 21 % en las interacciones con el sistema.
Monitor OLED
Ver una calidad de imagen excepcional
OLED brinda una visualización nítida y clara de la anatomía cardíaca debido a su mayor rango dinámico y a su relación de contraste mejorada. Cualquier persona puede ver la imagen, incluso en ambientes no tradicionales como una sala de operaciones, con el amplio ángulo de visualización de OLED.
Ver una calidad de imagen excepcional
OLED brinda una visualización nítida y clara de la anatomía cardíaca debido a su mayor rango dinámico y a su relación de contraste mejorada. Cualquier persona puede ver la imagen, incluso en ambientes no tradicionales como una sala de operaciones, con el amplio ángulo de visualización de OLED.
Ver una calidad de imagen excepcional
OLED brinda una visualización nítida y clara de la anatomía cardíaca debido a su mayor rango dinámico y a su relación de contraste mejorada. Cualquier persona puede ver la imagen, incluso en ambientes no tradicionales como una sala de operaciones, con el amplio ángulo de visualización de OLED.
OLED brinda una visualización nítida y clara de la anatomía cardíaca debido a su mayor rango dinámico y a su relación de contraste mejorada. Cualquier persona puede ver la imagen, incluso en ambientes no tradicionales como una sala de operaciones, con el amplio ángulo de visualización de OLED.
VEPIQ Dynamic HeartModel
Automatización para la obtención de cuantificaciones cardíacas sólidas y que han demostrado ser reproducibles tanto en 2D como en 3D
Cuantificaciones del esfuerzo del VI, la AI y el VD en 2D que se reproducen con rapidez, completamente integradas y propulsadas por TOMTEC. Dynamic HeartModel y la herramienta 3D Auto RV** proporcionan cuantificaciones de los volúmenes y la evaluación funcional completamente en 3D del VI, la AI y el VD. También es posible obtener un análisis dinámico de la válvula mitral.
Automatización para la obtención de cuantificaciones cardíacas sólidas y que han demostrado ser reproducibles tanto en 2D como en 3D
Cuantificaciones del esfuerzo del VI, la AI y el VD en 2D que se reproducen con rapidez, completamente integradas y propulsadas por TOMTEC. Dynamic HeartModel y la herramienta 3D Auto RV** proporcionan cuantificaciones de los volúmenes y la evaluación funcional completamente en 3D del VI, la AI y el VD. También es posible obtener un análisis dinámico de la válvula mitral.
Automatización para la obtención de cuantificaciones cardíacas sólidas y que han demostrado ser reproducibles tanto en 2D como en 3D
Cuantificaciones del esfuerzo del VI, la AI y el VD en 2D que se reproducen con rapidez, completamente integradas y propulsadas por TOMTEC. Dynamic HeartModel y la herramienta 3D Auto RV** proporcionan cuantificaciones de los volúmenes y la evaluación funcional completamente en 3D del VI, la AI y el VD. También es posible obtener un análisis dinámico de la válvula mitral.
Automatización para la obtención de cuantificaciones cardíacas sólidas y que han demostrado ser reproducibles tanto en 2D como en 3D
Cuantificaciones del esfuerzo del VI, la AI y el VD en 2D que se reproducen con rapidez, completamente integradas y propulsadas por TOMTEC. Dynamic HeartModel y la herramienta 3D Auto RV** proporcionan cuantificaciones de los volúmenes y la evaluación funcional completamente en 3D del VI, la AI y el VD. También es posible obtener un análisis dinámico de la válvula mitral.
TrueVue
Visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable
La combinación de una calidad de imagen en 3D líder en la industria y la visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable le da vida a sus imágenes en 3D, proporciona luminosidad a los detalles en los tejidos y genera una profundidad en la percepción nunca antes lograda. TrueVue se ha diseñado para mejorar la comunicación con los profesionales de la salud y así asegurar la eficiencia en la ubicación del dispositivo.
Visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable
La combinación de una calidad de imagen en 3D líder en la industria y la visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable le da vida a sus imágenes en 3D, proporciona luminosidad a los detalles en los tejidos y genera una profundidad en la percepción nunca antes lograda. TrueVue se ha diseñado para mejorar la comunicación con los profesionales de la salud y así asegurar la eficiencia en la ubicación del dispositivo.
Visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable
La combinación de una calidad de imagen en 3D líder en la industria y la visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable le da vida a sus imágenes en 3D, proporciona luminosidad a los detalles en los tejidos y genera una profundidad en la percepción nunca antes lograda. TrueVue se ha diseñado para mejorar la comunicación con los profesionales de la salud y así asegurar la eficiencia en la ubicación del dispositivo.
Visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable
La combinación de una calidad de imagen en 3D líder en la industria y la visualización fotorrealista con fuente de luz ajustable le da vida a sus imágenes en 3D, proporciona luminosidad a los detalles en los tejidos y genera una profundidad en la percepción nunca antes lograda. TrueVue se ha diseñado para mejorar la comunicación con los profesionales de la salud y así asegurar la eficiencia en la ubicación del dispositivo.
Transductor S9-2
Transductor PureWave para pacientes pediátricos
Diseñado para brindar una mayor resolución y proporcionarle lo necesario para generar imágenes de alta calidad y diagnósticos certeros para sus pacientes más pequeños. S9-2 es el primer transductor pediátrico PureWave que asegura una alta gama de posibilidades en términos de imágenes, adaptable a pacientes desde la niñez hasta la juventud. A su vez, permite realizar una evaluación coronaria fácil y rápida al apretar un solo botón.
Transductor PureWave para pacientes pediátricos
Diseñado para brindar una mayor resolución y proporcionarle lo necesario para generar imágenes de alta calidad y diagnósticos certeros para sus pacientes más pequeños. S9-2 es el primer transductor pediátrico PureWave que asegura una alta gama de posibilidades en términos de imágenes, adaptable a pacientes desde la niñez hasta la juventud. A su vez, permite realizar una evaluación coronaria fácil y rápida al apretar un solo botón.
Transductor PureWave para pacientes pediátricos
Diseñado para brindar una mayor resolución y proporcionarle lo necesario para generar imágenes de alta calidad y diagnósticos certeros para sus pacientes más pequeños. S9-2 es el primer transductor pediátrico PureWave que asegura una alta gama de posibilidades en términos de imágenes, adaptable a pacientes desde la niñez hasta la juventud. A su vez, permite realizar una evaluación coronaria fácil y rápida al apretar un solo botón.
Diseñado para brindar una mayor resolución y proporcionarle lo necesario para generar imágenes de alta calidad y diagnósticos certeros para sus pacientes más pequeños. S9-2 es el primer transductor pediátrico PureWave que asegura una alta gama de posibilidades en términos de imágenes, adaptable a pacientes desde la niñez hasta la juventud. A su vez, permite realizar una evaluación coronaria fácil y rápida al apretar un solo botón.
MultiVue
Alineación de imágenes en tiempo real
Ofrezca respuestas rápidas y acertadas en tiempo real para el posicionamiento del dispositivo y el dimensionado durante los procedimientos. Alineación del catéter con un clic dentro de la anatomía cardíaca, lo cual antes no era posible con el uso de herramientas manuales. Visualice de manera más precisa la región de interés para los procedimientos guiados por ecocardiograma, como la reparación de la válvula mitral.
Alineación de imágenes en tiempo real
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Alineación de imágenes en tiempo real
Ofrezca respuestas rápidas y acertadas en tiempo real para el posicionamiento del dispositivo y el dimensionado durante los procedimientos. Alineación del catéter con un clic dentro de la anatomía cardíaca, lo cual antes no era posible con el uso de herramientas manuales. Visualice de manera más precisa la región de interés para los procedimientos guiados por ecocardiograma, como la reparación de la válvula mitral.
Ofrezca respuestas rápidas y acertadas en tiempo real para el posicionamiento del dispositivo y el dimensionado durante los procedimientos. Alineación del catéter con un clic dentro de la anatomía cardíaca, lo cual antes no era posible con el uso de herramientas manuales. Visualice de manera más precisa la región de interés para los procedimientos guiados por ecocardiograma, como la reparación de la válvula mitral.
xMATRIX transductor vascular
xMATRIX transductor vascular
El transductor XL 14-3 proporciona modos de imagenología únicos que sirven de apoyo en la imagenología y el diagnóstico. Imágenes xPlane en vivo que ofrecen imágenes en tiempo real tanto en los planos longitudinales y transversales al mismo tiempo. También ofrece capacidades xPlane Doppler en vivo, lo cual permite la colocación precisa del volumen de la muestra Doppler al ultilizar imágenes de referencia tanto longitudinales como transversales. La visualización 3D/4D en vivo de la anatomía vascular ofrece una herramienta de comunicación ideal para facilitar las decisiones clínicas entre los proveedores y mejorar las consultas con los pacientes para ayudarlos a entender sus enfermedades.
xMATRIX transductor vascular
El transductor XL 14-3 proporciona modos de imagenología únicos que sirven de apoyo en la imagenología y el diagnóstico. Imágenes xPlane en vivo que ofrecen imágenes en tiempo real tanto en los planos longitudinales y transversales al mismo tiempo. También ofrece capacidades xPlane Doppler en vivo, lo cual permite la colocación precisa del volumen de la muestra Doppler al ultilizar imágenes de referencia tanto longitudinales como transversales. La visualización 3D/4D en vivo de la anatomía vascular ofrece una herramienta de comunicación ideal para facilitar las decisiones clínicas entre los proveedores y mejorar las consultas con los pacientes para ayudarlos a entender sus enfermedades.
xMATRIX transductor vascular
El transductor XL 14-3 proporciona modos de imagenología únicos que sirven de apoyo en la imagenología y el diagnóstico. Imágenes xPlane en vivo que ofrecen imágenes en tiempo real tanto en los planos longitudinales y transversales al mismo tiempo. También ofrece capacidades xPlane Doppler en vivo, lo cual permite la colocación precisa del volumen de la muestra Doppler al ultilizar imágenes de referencia tanto longitudinales como transversales. La visualización 3D/4D en vivo de la anatomía vascular ofrece una herramienta de comunicación ideal para facilitar las decisiones clínicas entre los proveedores y mejorar las consultas con los pacientes para ayudarlos a entender sus enfermedades.
El transductor XL 14-3 proporciona modos de imagenología únicos que sirven de apoyo en la imagenología y el diagnóstico. Imágenes xPlane en vivo que ofrecen imágenes en tiempo real tanto en los planos longitudinales y transversales al mismo tiempo. También ofrece capacidades xPlane Doppler en vivo, lo cual permite la colocación precisa del volumen de la muestra Doppler al ultilizar imágenes de referencia tanto longitudinales como transversales. La visualización 3D/4D en vivo de la anatomía vascular ofrece una herramienta de comunicación ideal para facilitar las decisiones clínicas entre los proveedores y mejorar las consultas con los pacientes para ayudarlos a entender sus enfermedades.
EPIQ CVx/CVxi está disponible en determinados países. Comuníquese con su representante de Philips para más información.
**Está pendiente la aprobación 510K - no disponible en EE.UU.
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