Philips IntelliSpace ECG proporciona un acceso rápido y sencillo a los ECG desde casi cualquier lugar y en cualquier momento para mejorar su flujo de trabajo a través de una amplia capacidad de conexión.
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La configuración personalizada satisface sus necesidades individuales
IntelliSpace ECG mejora la flexibilidad de la gestión del flujo de trabajo. Gestione automáticamente el flujo de los registros de ECG a través de las reglas que establezca para la adquisición, revisión, edición, almacenamiento final y distribución de informes.
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Punto de acceso central
El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo del ECG
Puede acceder a los informes del ECG en el punto de decisión y ver los ECG de varios proveedores y modalidades. Con el cliente web IECG Anywhere, incluso puede acceder a la información del ECG en una computadora de escritorio, una computadora portátil o un dispositivo móvil. Los ECG actuales y anteriores se pueden mostrar en modo de presentación en serie para facilitar la comparación. Puede personalizar sus preferencias de visualización y edición. Los calibradores configurables facilitan la edición para HTML5, acceso basado en el navegador o el .NET acceso basado en la web.
El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo del ECG
Puede acceder a los informes del ECG en el punto de decisión y ver los ECG de varios proveedores y modalidades. Con el cliente web IECG Anywhere, incluso puede acceder a la información del ECG en una computadora de escritorio, una computadora portátil o un dispositivo móvil. Los ECG actuales y anteriores se pueden mostrar en modo de presentación en serie para facilitar la comparación. Puede personalizar sus preferencias de visualización y edición. Los calibradores configurables facilitan la edición para HTML5, acceso basado en el navegador o el .NET acceso basado en la web.
El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo del ECG
Puede acceder a los informes del ECG en el punto de decisión y ver los ECG de varios proveedores y modalidades. Con el cliente web IECG Anywhere, incluso puede acceder a la información del ECG en una computadora de escritorio, una computadora portátil o un dispositivo móvil. Los ECG actuales y anteriores se pueden mostrar en modo de presentación en serie para facilitar la comparación. Puede personalizar sus preferencias de visualización y edición. Los calibradores configurables facilitan la edición para HTML5, acceso basado en el navegador o el .NET acceso basado en la web.
Diseño flexible
Diseño flexible para reducir los costos
Aproveche la arquitectura de software de tres niveles de última generación y la tecnología blade para aportar escalabilidad, gran disponibilidad, duplicación y equilibrio de carga que también puede expandirse y adaptarse para satisfacer sus necesidades cambiantes. Por ejemplo, dividir su base de datos puede mejorar el rendimiento de las operaciones diarias en los ECG adquiridos recientemente, al mismo tiempo que reduce el esfuerzo de mantenimiento para el gran número de ECG archivados.
Diseño flexible para reducir los costos
Aproveche la arquitectura de software de tres niveles de última generación y la tecnología blade para aportar escalabilidad, gran disponibilidad, duplicación y equilibrio de carga que también puede expandirse y adaptarse para satisfacer sus necesidades cambiantes. Por ejemplo, dividir su base de datos puede mejorar el rendimiento de las operaciones diarias en los ECG adquiridos recientemente, al mismo tiempo que reduce el esfuerzo de mantenimiento para el gran número de ECG archivados.
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Aproveche la arquitectura de software de tres niveles de última generación y la tecnología blade para aportar escalabilidad, gran disponibilidad, duplicación y equilibrio de carga que también puede expandirse y adaptarse para satisfacer sus necesidades cambiantes. Por ejemplo, dividir su base de datos puede mejorar el rendimiento de las operaciones diarias en los ECG adquiridos recientemente, al mismo tiempo que reduce el esfuerzo de mantenimiento para el gran número de ECG archivados.
Sistema escalable
Sistema escalable para que crezca con usted
Gestione fácilmente de miles a más de un millón de ECG al año. Los ECG se registran, almacenan y concilian para mejorar el registro de los ingresos a través de los pedidos en red. Haga crecer el sistema a medida que su empresa crece. Recopile estudios de ECG, de estrés y Holter a partir de dispositivos de proveedores múltiples y de múltiples modalidades.
Sistema escalable para que crezca con usted
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Gestione fácilmente de miles a más de un millón de ECG al año. Los ECG se registran, almacenan y concilian para mejorar el registro de los ingresos a través de los pedidos en red. Haga crecer el sistema a medida que su empresa crece. Recopile estudios de ECG, de estrés y Holter a partir de dispositivos de proveedores múltiples y de múltiples modalidades.
Flujo de trabajo automatizado
El flujo de trabajo automatizado aumenta la eficiencia
Utilice el flujo de trabajo reglado para automatizar las tareas y utilizar mejor los recursos. Asigne funciones de seguridad por usuario y responsabilidad. Aumente la eficiencia del departamento y ayude a las iniciativas de la Joint Commission con informes de gestión estándares o personalizados.
El flujo de trabajo automatizado aumenta la eficiencia
Utilice el flujo de trabajo reglado para automatizar las tareas y utilizar mejor los recursos. Asigne funciones de seguridad por usuario y responsabilidad. Aumente la eficiencia del departamento y ayude a las iniciativas de la Joint Commission con informes de gestión estándares o personalizados.
El flujo de trabajo automatizado aumenta la eficiencia
Utilice el flujo de trabajo reglado para automatizar las tareas y utilizar mejor los recursos. Asigne funciones de seguridad por usuario y responsabilidad. Aumente la eficiencia del departamento y ayude a las iniciativas de la Joint Commission con informes de gestión estándares o personalizados.
Plataformas estándares de la industria
Plataformas estándares de la industria para proteger el rendimiento
Confíe en las plataformas estándares de la industria para los servidores y los clientes con el fin de obtener un rendimiento confiable. Utilice la mensajería HL7 y los servicios web compatibles con IHE/HL7 para lograr la conectividad empresarial. Las opciones de máquina virtual o solo software están disponibles para ayudarle a aprovechar los servidores empresariales disponibles.
Plataformas estándares de la industria para proteger el rendimiento
Confíe en las plataformas estándares de la industria para los servidores y los clientes con el fin de obtener un rendimiento confiable. Utilice la mensajería HL7 y los servicios web compatibles con IHE/HL7 para lograr la conectividad empresarial. Las opciones de máquina virtual o solo software están disponibles para ayudarle a aprovechar los servidores empresariales disponibles.
Plataformas estándares de la industria para proteger el rendimiento
Confíe en las plataformas estándares de la industria para los servidores y los clientes con el fin de obtener un rendimiento confiable. Utilice la mensajería HL7 y los servicios web compatibles con IHE/HL7 para lograr la conectividad empresarial. Las opciones de máquina virtual o solo software están disponibles para ayudarle a aprovechar los servidores empresariales disponibles.
La configuración personalizada satisface sus necesidades individuales
IntelliSpace ECG mejora la flexibilidad de la gestión del flujo de trabajo. Gestione automáticamente el flujo de los registros de ECG a través de las reglas que establezca para la adquisición, revisión, edición, almacenamiento final y distribución de informes.
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Punto de acceso central
El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo del ECG
Puede acceder a los informes del ECG en el punto de decisión y ver los ECG de varios proveedores y modalidades. Con el cliente web IECG Anywhere, incluso puede acceder a la información del ECG en una computadora de escritorio, una computadora portátil o un dispositivo móvil. Los ECG actuales y anteriores se pueden mostrar en modo de presentación en serie para facilitar la comparación. Puede personalizar sus preferencias de visualización y edición. Los calibradores configurables facilitan la edición para HTML5, acceso basado en el navegador o el .NET acceso basado en la web.
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Diseño flexible para reducir los costos
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Flujo de trabajo automatizado
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Plataformas estándares de la industria
Plataformas estándares de la industria para proteger el rendimiento
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Confíe en las plataformas estándares de la industria para los servidores y los clientes con el fin de obtener un rendimiento confiable. Utilice la mensajería HL7 y los servicios web compatibles con IHE/HL7 para lograr la conectividad empresarial. Las opciones de máquina virtual o solo software están disponibles para ayudarle a aprovechar los servidores empresariales disponibles.
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Especificaciones
Ediciones
Ediciones
Edición clínica
Almacenamiento con licencia para hasta 10.000 ECG
Edición básica
Almacenamiento con licencia para hasta 50.000 ECG
Edición estándar
Almacenamiento con licencia para hasta 500.000 ECG
Edición Enterprise
Almacenamiento con licencia para hasta 2.000.000 de ECG
Edición universal
Almacenamiento con licencia para hasta 10.000.000 de ECG
Estándares
Estándares
Servers, blades, multiservers or virtual servers
Microsoft® Windows Server® 2012 / Microsoft Windows Server 2008 R2
• Microsoft SQL Server® 2014 / Microsoft SQL Server 2008 R2
Cliente de Windows .NET
Microsoft Windows® 7/Windows 8
•.NET 4.0
Cliente de IECG Anywhere (sin impacto ambiental)
Navegadores compatibles:
· Internet Explorer® 10 y versiones posteriores
· Chrome™ 25 y versiones posteriores
· Firefox® 19 y versiones posteriores
· Safari® 4 y versiones posteriores
Formatos
Registro, almacenamiento y exportación de ECG en formato XML
Ediciones
Ediciones
Edición clínica
Almacenamiento con licencia para hasta 10.000 ECG
Edición básica
Almacenamiento con licencia para hasta 50.000 ECG
Estándares
Estándares
Servers, blades, multiservers or virtual servers
Microsoft® Windows Server® 2012 / Microsoft Windows Server 2008 R2
• Microsoft SQL Server® 2014 / Microsoft SQL Server 2008 R2
Almacenamiento con licencia para hasta 500.000 ECG
Edición Enterprise
Almacenamiento con licencia para hasta 2.000.000 de ECG
Edición universal
Almacenamiento con licencia para hasta 10.000.000 de ECG
Estándares
Estándares
Servers, blades, multiservers or virtual servers
Microsoft® Windows Server® 2012 / Microsoft Windows Server 2008 R2
• Microsoft SQL Server® 2014 / Microsoft SQL Server 2008 R2
Cliente de Windows .NET
Microsoft Windows® 7/Windows 8
•.NET 4.0
Cliente de IECG Anywhere (sin impacto ambiental)
Navegadores compatibles:
· Internet Explorer® 10 y versiones posteriores
· Chrome™ 25 y versiones posteriores
· Firefox® 19 y versiones posteriores
· Safari® 4 y versiones posteriores
Formatos
Registro, almacenamiento y exportación de ECG en formato XML
Microsoft Windows Server, SQL Server, Windows e Internet Explorer son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation
Chrome es una marca comercial de Google Inc.
Firefox es una marca comercial registrada de Mozilla Foundation
Safari es una marca comercial registrada de Apple Inc.
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