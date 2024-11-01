El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo del ECG

Puede acceder a los informes del ECG en el punto de decisión y ver los ECG de varios proveedores y modalidades. Con el cliente web IECG Anywhere, incluso puede acceder a la información del ECG en una computadora de escritorio, una computadora portátil o un dispositivo móvil. Los ECG actuales y anteriores se pueden mostrar en modo de presentación en serie para facilitar la comparación. Puede personalizar sus preferencias de visualización y edición. Los calibradores configurables facilitan la edición para HTML5, acceso basado en el navegador o el .NET acceso basado en la web.