El monitor de signos vitales EarlyVue VS30 de Philips libera el poder de la puntuación de alerta temprana (EWS) automatizada para ayudarle a identificar rápidamente signos sutiles de deterioro del paciente, y ofrecer atención proactiva con confianza. Detección temprana, intervención inteligente.
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Conéctese al registro médico electrónico (RME) o al sistema de información del hospital (SIH)
Complete automáticamente las características demográficas de los usuarios y los pacientes con un escáner de código de barras sin licencia para reducir el potencial de errores de la transcripción manual.
EarlyVue VS30 transmite los datos de los pacientes directamente a su RME o SIH a través de HL-7 o IntelliBridge Enterprise.
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Poner fluidez en el flujo de trabajo
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Este monitor de signos vitales puede adaptarse a su hospital, sus protocolos y su forma de trabajar. Documente evaluaciones completas de pacientes con hasta 35 campos personalizables mediante QuickCapture. Automatice los cálculos de la Puntuación de alerta temprana (Early Warning Score, EWS) para acelerar la atención con QuickAlerts. Y simplifique el flujo de datos hacia y desde sus sistemas hospitalarios con la función QuickCheck.
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Este monitor de signos vitales puede adaptarse a su hospital, sus protocolos y su forma de trabajar. Documente evaluaciones completas de pacientes con hasta 35 campos personalizables mediante QuickCapture. Automatice los cálculos de la Puntuación de alerta temprana (Early Warning Score, EWS) para acelerar la atención con QuickAlerts. Y simplifique el flujo de datos hacia y desde sus sistemas hospitalarios con la función QuickCheck.
Este monitor de signos vitales puede adaptarse a su hospital, sus protocolos y su forma de trabajar. Documente evaluaciones completas de pacientes con hasta 35 campos personalizables mediante QuickCapture. Automatice los cálculos de la Puntuación de alerta temprana (Early Warning Score, EWS) para acelerar la atención con QuickAlerts. Y simplifique el flujo de datos hacia y desde sus sistemas hospitalarios con la función QuickCheck.
Monitorear los signos vitales y más
Monitorear los signos vitales y más
Cuando el estado del paciente requiera una atención especial, pase de la comprobación puntual a la monitorización automática (programable) a intervalos de los signos vitales críticos. Monitoree la presión arterial, la SpO₂, el pulso, el CO₂ y la frecuencia respiratoria de forma no invasiva. Incluye opciones Masimo rainbow SETᵀᴹ.
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Cuando el estado del paciente requiera una atención especial, pase de la comprobación puntual a la monitorización automática (programable) a intervalos de los signos vitales críticos. Monitoree la presión arterial, la SpO₂, el pulso, el CO₂ y la frecuencia respiratoria de forma no invasiva. Incluye opciones Masimo rainbow SETᵀᴹ.
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Proteja la privacidad del paciente
Proteja la privacidad del paciente
Nuestro enfoque de seguridad en profundidad, basado en el riesgo une el sistema operativo Linux, Wi-Fi seguro con el FIPS 140-2 opcional y una variedad de opciones de configuración para proteger la privacidad de los pacientes y la integridad de sus datos.
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Crece junto a sus necesidades
Crece junto a sus necesidades
EarlyVueVS30 se adapta fácilmente al crecimiento de su hospital y a la evolución de sus necesidades. Comience con el monitoreo básico de signos vitales, luego agregue mediciones avanzadas, escáneres, seguridad, comunicaciones y más con el tiempo.
Crece junto a sus necesidades
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EarlyVueVS30 se adapta fácilmente al crecimiento de su hospital y a la evolución de sus necesidades. Comience con el monitoreo básico de signos vitales, luego agregue mediciones avanzadas, escáneres, seguridad, comunicaciones y más con el tiempo.
Servicios de apoyo y clínicos
La educación clínica alivia los dolores crecientes
Los servicios clínicos y de gestión de cambios de Philips pueden ayudar a optimizar el flujo de trabajo de atención generalizada en su hospital. Escoja entre una gama de opciones diseñadas para aprovechar todo el potencial de sus monitores Early VS30 para mejorar el flujo de trabajo clínico y reforzar la atención del paciente.
La educación clínica alivia los dolores crecientes
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La educación clínica alivia los dolores crecientes
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Reduzca su flujo de trabajo
Intuitivo para aprender y usar
Una interfaz de usuario intuitiva y una pantalla táctil de 10” ayudan a acortar la curva de aprendizaje y a reducir el tiempo de capacitación, incluso para el personal con menor experiencia. EarlyVue VS30 es una opción ideal para las organizaciones que necesitan gestionar la rotación frecuente.
Intuitivo para aprender y usar
Una interfaz de usuario intuitiva y una pantalla táctil de 10” ayudan a acortar la curva de aprendizaje y a reducir el tiempo de capacitación, incluso para el personal con menor experiencia. EarlyVue VS30 es una opción ideal para las organizaciones que necesitan gestionar la rotación frecuente.
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Una interfaz de usuario intuitiva y una pantalla táctil de 10” ayudan a acortar la curva de aprendizaje y a reducir el tiempo de capacitación, incluso para el personal con menor experiencia. EarlyVue VS30 es una opción ideal para las organizaciones que necesitan gestionar la rotación frecuente.
Panel central del dispositivo
Fácil de manejar
El Panel de gestión de dispositivos de Philips es una herramienta conveniente para administrar de forma centralizada su red de dispositivos desde una ubicación remota: configurar monitores, instalar actualizaciones de software, monitorear el rendimiento de los dispositivos, administrar la duración de la batería y mucho más.
Fácil de manejar
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Poner fluidez en el flujo de trabajo
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Monitorear los signos vitales y más
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Proteja la privacidad del paciente
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Crece junto a sus necesidades
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La educación clínica alivia los dolores crecientes
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Reduzca su flujo de trabajo
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Una interfaz de usuario intuitiva y una pantalla táctil de 10” ayudan a acortar la curva de aprendizaje y a reducir el tiempo de capacitación, incluso para el personal con menor experiencia. EarlyVue VS30 es una opción ideal para las organizaciones que necesitan gestionar la rotación frecuente.
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Intuitivo para aprender y usar
Una interfaz de usuario intuitiva y una pantalla táctil de 10” ayudan a acortar la curva de aprendizaje y a reducir el tiempo de capacitación, incluso para el personal con menor experiencia. EarlyVue VS30 es una opción ideal para las organizaciones que necesitan gestionar la rotación frecuente.
Panel central del dispositivo
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Tiempo de funcionamiento de la batería (nueva, completamente cargada)
Por lo menos 6 horas
Fuente de alimentación interna
100 a 240 VAC
Consumo máximo de energía de salida
60 W
Frecuencia
50/60 Hz
Pantalla
Pantalla
Tipo de pantalla
LCD con pantalla táctil resistiva de 5 hilos
Tamaño de pantalla
10.1 in
Frecuencia de actualización
60 Hz
Resolución
216.96 x 135.6 mm
Ángulo de visualización
±85°
Registrador
Registrador
Tipo
Térmica
Ancho de papel
58 mm
Velocidades seleccionables por el usuario
6.25, 12.5, 25, 50 mm/sec
Especificaciones ambientales
Especificaciones ambientales
Humedad, funcionamiento y almacenamiento para el monitor
Del 10 % al 90 % de HR (sin condensación)
Humedad, funcionamiento y almacenamiento para monitor con grabadora y papel
Del 10 % al 90 % de HR para monitor con grabadora y papel
Medición de la presión arterial no invasiva
Medición de la presión arterial no invasiva
Rango sistólico del adulto
30 a 270 mmHg
Rango de la frecuencia de pulso del adulto
40 a 300 bpm
Rango sistólico del niño
30 a 180 mmHg
Rango de la frecuencia de pulso del niño
40 a 300 bpm
Rango sistólico del recién nacido
30 a 130 mmHg
Rango de la frecuencia de pulso del recién nacido
40 a 300 bpm
Opciones de intervalo de la presión arterial no invasiva (PANI)
Desactivado, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 o 120 minutos o STAT
Medición Masimo rainbow™
Medición Masimo rainbow™
Hemoglobina total (SpHb)
Pacientes adultos (30 kg o más), pacientes pediátricos (10 kg o más)
Frecuencia respiratoria acústica (RRa)
Pacientes adultos (30 kg o más), pacientes pediátricos (10 kg o más)
Medición de CO2
Medición de CO2
Rango de medición
0 a 150 mmHg
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