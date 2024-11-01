El Philips Device Management Dashboard para cardiógrafos PageWriter TC es una herramienta web que centraliza la visibilidad y el soporte de los dispositivos de la serie PageWriter TC. Permite diagnosticar incidencias de forma remota y supervisar el estado de determinados cardiógrafos Philips y monitores de pacientes. Desde un PC o dispositivo móvil, es posible consultar la configuración del equipo, la última conexión WLAN/LAN, la dirección IP inalámbrica, el punto de acceso, las opciones habilitadas y el registro de errores.
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El panel de control ayuda a tu equipo a gestionar y mantener de forma remota los dispositivos inalámbricos y con cable. La visibilidad de los registros de errores, el estado en línea y el estado de la batería permite tomar decisiones rápidas sobre cómo desplegar recursos para mantener la disponibilidad clínica. La información de la dirección IP inalámbrica y del punto de acceso puede confirmar la ubicación del dispositivo dentro de la institución, facilitando su implementación.
Ver estado del cardiógrafo en tiempo real
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Vista remota del estado del cardiografo
Vista remota del estado del cardiografo
El panel permite mejorar la eficacia del servicio al mostrar de manera centralizada los registros de errores de los dispositivos, el estado en línea y el estado de la batería hasta para 15 usuarios simultáneos. Implemente soporte donde y cuando sea necesario. Sea proactivo en lugar de reactivo para minimizar las interrupciones clínicas.
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Comunique los problemas del servicio de forma más eficaz
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Mejore la eficiencia de las llamadas de servicio compartiendo información de gestión de dispositivos con su representante para resolver rápidamente los problemas de fallas del dispositivo.
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Mejore la eficiencia de las llamadas de servicio compartiendo información de gestión de dispositivos con su representante para resolver rápidamente los problemas de fallas del dispositivo.
Estructura escalable de licencias para la flexibilidad de los programas
Estructura escalable de licencias para la flexibilidad de los programas
Los paquetes de licencias, desde 50 hasta 5000 dispositivos, ofrecen soporte tanto para instituciones pequeñas como grandes. Es sencillo añadir más licencias a medida que la institución crece, sin incrementar la carga de la red.
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Actualizar el software desde una ubicación central
Actualizar el software desde una ubicación central
El panel de gestión de dispositivos para los cardiógrafos PageWriter TC permite actualizar el software desde una ubicación central, manteniendo todo el equipo de cardiógrafos en el nivel más reciente de seguridad y operación. No es necesario enviar al equipo a realizar estos cambios manualmente. Incluso se puede aplicar una configuración común a todos los cardiógrafos para garantizar una experiencia de usuario uniforme dentro del área de atención o en toda la institución.
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El panel de gestión de dispositivos para los cardiógrafos PageWriter TC permite actualizar el software desde una ubicación central, manteniendo todo el equipo de cardiógrafos en el nivel más reciente de seguridad y operación. No es necesario enviar al equipo a realizar estos cambios manualmente. Incluso se puede aplicar una configuración común a todos los cardiógrafos para garantizar una experiencia de usuario uniforme dentro del área de atención o en toda la institución.
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El panel de gestión de dispositivos para los cardiógrafos PageWriter TC permite actualizar el software desde una ubicación central, manteniendo todo el equipo de cardiógrafos en el nivel más reciente de seguridad y operación. No es necesario enviar al equipo a realizar estos cambios manualmente. Incluso se puede aplicar una configuración común a todos los cardiógrafos para garantizar una experiencia de usuario uniforme dentro del área de atención o en toda la institución.
Ahorre tiempo y recursos
Ahorre tiempo y recursos
Mantenga la seguridad y la consistencia operativa de su equipo de cardiógrafos con la capacidad de actualización centralizada de software del panel. Ya no es necesario visitar cada dispositivo para gestionar las versiones de software. Además, puede administrar las configuraciones de los dispositivos dentro de un área de atención o en toda la institución, todo desde una ubicación central.
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Aproveche la infraestructura de red de su hospital
Aproveche la infraestructura de red de su hospital
Si aloja el panel en su servidor, puede obtener información del estado casi en tiempo real del equipo conectado, permitiendo una visibilidad y un diagnóstico rápidos. El acceso hasta para 15 usuarios simultáneos acelera la resolución de problemas y capacita a todo el equipo para abordar incidentes críticos de los dispositivos con conocimiento y eficacia.
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Actualizar el software desde una ubicación central
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Ahorre tiempo y recursos
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