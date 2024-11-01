Ver estado del cardiógrafo en tiempo real

El panel de control ayuda a tu equipo a gestionar y mantener de forma remota los dispositivos inalámbricos y con cable. La visibilidad de los registros de errores, el estado en línea y el estado de la batería permite tomar decisiones rápidas sobre cómo desplegar recursos para mantener la disponibilidad clínica. La información de la dirección IP inalámbrica y del punto de acceso puede confirmar la ubicación del dispositivo dentro de la institución, facilitando su implementación.