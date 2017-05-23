Opciones de manejo de alarma para ajustarse a su entorno

IntelliVue MX40 muestra alarmas para ECG, SpO₂, respiración de impedancia y presión sanguínea no invasiva (cuando se utilizan los cables NBP). El médico puede decidir cuando las alarmas deben anunciarse en el MX40. También pueden revisar y verificar rápidamente las alarmas en el dispositivo. Esta flexibilidad es compatible con las políticas de manejo de alarmas incluidas en varios entornos clínicos sin la necesidad de equipo adicional.