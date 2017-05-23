IntelliVue MX400 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
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Pantalla táctil ancha de 9" || Information at a glance
Pantalla táctil ancha de 9", le ayuda a ver de forma rápida y clara
Encuentre lo que necesite de inmediato en la pantalla táctil de 9". Reconocerá la interfaz familiar y facil de utilizar de sus monitores existentes IntelliVue, de modo que puede utilizar más tiempo proporcionando cuidado y menos tiempo en la capacitación.
Pantalla táctil ancha de 9", le ayuda a ver de forma rápida y clara
Encuentre lo que necesite de inmediato en la pantalla táctil de 9". Reconocerá la interfaz familiar y facil de utilizar de sus monitores existentes IntelliVue, de modo que puede utilizar más tiempo proporcionando cuidado y menos tiempo en la capacitación.
Pantalla táctil ancha de 9", le ayuda a ver de forma rápida y clara
Encuentre lo que necesite de inmediato en la pantalla táctil de 9". Reconocerá la interfaz familiar y facil de utilizar de sus monitores existentes IntelliVue, de modo que puede utilizar más tiempo proporcionando cuidado y menos tiempo en la capacitación.
Ajuste de luz ambiental || Flexible, portable workflow
Ajuste de luz ambiental para facilidad en casi cualquier entorno
La pantalla con su sensor sensible a la luz, automáticamente ajusta el brillo de la pantalla apara mantener la legibilidad en casi cualquier entorno iluminado. El ajuste de luz ambiente es sólo parte de por qué el monitor de paciente IntelliVue MX400 es una solución excelente para el NICU. Debido a que la pantalla puede atenuarse y abrillantarse según cambien las circunstancias, puede apoyar metas más grandes del cuidado de desarrollo en unidades neonatales.*
Ajuste de luz ambiental para facilidad en casi cualquier entorno
La pantalla con su sensor sensible a la luz, automáticamente ajusta el brillo de la pantalla apara mantener la legibilidad en casi cualquier entorno iluminado. El ajuste de luz ambiente es sólo parte de por qué el monitor de paciente IntelliVue MX400 es una solución excelente para el NICU. Debido a que la pantalla puede atenuarse y abrillantarse según cambien las circunstancias, puede apoyar metas más grandes del cuidado de desarrollo en unidades neonatales.*
Ajuste de luz ambiental para facilidad en casi cualquier entorno
La pantalla con su sensor sensible a la luz, automáticamente ajusta el brillo de la pantalla apara mantener la legibilidad en casi cualquier entorno iluminado. El ajuste de luz ambiente es sólo parte de por qué el monitor de paciente IntelliVue MX400 es una solución excelente para el NICU. Debido a que la pantalla puede atenuarse y abrillantarse según cambien las circunstancias, puede apoyar metas más grandes del cuidado de desarrollo en unidades neonatales.*
Opciones de conectividad || Easy data sharing
Opciones de conectividad, le ayudan a aprovechar lo máximo de su EMR
IntelliVue MX400 trabaja para mejorar su inversión al compartir datos con sistemas de información clínica, lo que le ayuda a contribuir a un EMR extenso. También ayuda a reducir el costo y la complejidad cuando conecta dispositivos al lado de la cama a su solución EMR de elección. La interfaz de dispositivo Philips IntelliBridge** opcional hace esto posible al eliminar la necesidad de un concentrador de dispositivo separado y servidor de consolidación de datos.
Opciones de conectividad, le ayudan a aprovechar lo máximo de su EMR
IntelliVue MX400 trabaja para mejorar su inversión al compartir datos con sistemas de información clínica, lo que le ayuda a contribuir a un EMR extenso. También ayuda a reducir el costo y la complejidad cuando conecta dispositivos al lado de la cama a su solución EMR de elección. La interfaz de dispositivo Philips IntelliBridge** opcional hace esto posible al eliminar la necesidad de un concentrador de dispositivo separado y servidor de consolidación de datos.
Opciones de conectividad, le ayudan a aprovechar lo máximo de su EMR
IntelliVue MX400 trabaja para mejorar su inversión al compartir datos con sistemas de información clínica, lo que le ayuda a contribuir a un EMR extenso. También ayuda a reducir el costo y la complejidad cuando conecta dispositivos al lado de la cama a su solución EMR de elección. La interfaz de dispositivo Philips IntelliBridge** opcional hace esto posible al eliminar la necesidad de un concentrador de dispositivo separado y servidor de consolidación de datos.
Soluciones clínicas avanzadas || Information at a glance
Soluciones clínicas avanzadas para resumir y visualizar datos
El monitor IntelliVue MX400 tiene soluciones clínicas avanzadas integradas que proporcionan herramientas para resumir y visualizar datos clínicos complejos y sus interacciones. Varias transmisiones de información vienen en conjunto en una vista intuitiva.
Soluciones clínicas avanzadas para resumir y visualizar datos
El monitor IntelliVue MX400 tiene soluciones clínicas avanzadas integradas que proporcionan herramientas para resumir y visualizar datos clínicos complejos y sus interacciones. Varias transmisiones de información vienen en conjunto en una vista intuitiva.
Soluciones clínicas avanzadas para resumir y visualizar datos
El monitor IntelliVue MX400 tiene soluciones clínicas avanzadas integradas que proporcionan herramientas para resumir y visualizar datos clínicos complejos y sus interacciones. Varias transmisiones de información vienen en conjunto en una vista intuitiva.
Opciones avanzadas || Flexible, portable workflow
Opciones avanzadas, ayudan a ajustar el monitoreo alrededor de los flujos de trabajo
Los flujos de trabajo actuales, deben adaptarse en un parpadeo. El IntelliVue MX 400 puede aumentarse para cubrir los requisitos de monitoreo de cuidado más críticos cuando los niveles de gravedad del paciente cambian. Es compatible con Philips Multi Measurement Module (MMS), IntelliVue X2 Module, and Measurement Server Extensions (MMSE). El monitor está diseñado para simplificar los flujos de trabajo clínico. Debido a que la interfaz de IntelliVue MX400 puede hacer interfaz con otros dispositivos al lado de la cama**, no hay necesidad de un concentrador de dispositivo al lado de la cama o un servidor de interfaz.
Opciones avanzadas, ayudan a ajustar el monitoreo alrededor de los flujos de trabajo
Los flujos de trabajo actuales, deben adaptarse en un parpadeo. El IntelliVue MX 400 puede aumentarse para cubrir los requisitos de monitoreo de cuidado más críticos cuando los niveles de gravedad del paciente cambian. Es compatible con Philips Multi Measurement Module (MMS), IntelliVue X2 Module, and Measurement Server Extensions (MMSE). El monitor está diseñado para simplificar los flujos de trabajo clínico. Debido a que la interfaz de IntelliVue MX400 puede hacer interfaz con otros dispositivos al lado de la cama**, no hay necesidad de un concentrador de dispositivo al lado de la cama o un servidor de interfaz.
Opciones avanzadas, ayudan a ajustar el monitoreo alrededor de los flujos de trabajo
Los flujos de trabajo actuales, deben adaptarse en un parpadeo. El IntelliVue MX 400 puede aumentarse para cubrir los requisitos de monitoreo de cuidado más críticos cuando los niveles de gravedad del paciente cambian. Es compatible con Philips Multi Measurement Module (MMS), IntelliVue X2 Module, and Measurement Server Extensions (MMSE). El monitor está diseñado para simplificar los flujos de trabajo clínico. Debido a que la interfaz de IntelliVue MX400 puede hacer interfaz con otros dispositivos al lado de la cama**, no hay necesidad de un concentrador de dispositivo al lado de la cama o un servidor de interfaz.
Diseño portátil || Flexible, portable workflow
Diseño portátil para monitorear el movimiento
Las áreas de cuidado grave variable, tales como ED, salas de procedimiento y centros quirúrgicos, manejan un flujo estable de pacientes. Con su mango integrado y operación de la batería. Intellivue MX400 es lo suficientemente sólido para adaptarse a el transporte dentro del hospital y lo suficientemente compacto para ser conveniente durante el movimiento.
Diseño portátil para monitorear el movimiento
Las áreas de cuidado grave variable, tales como ED, salas de procedimiento y centros quirúrgicos, manejan un flujo estable de pacientes. Con su mango integrado y operación de la batería. Intellivue MX400 es lo suficientemente sólido para adaptarse a el transporte dentro del hospital y lo suficientemente compacto para ser conveniente durante el movimiento.
Diseño portátil para monitorear el movimiento
Las áreas de cuidado grave variable, tales como ED, salas de procedimiento y centros quirúrgicos, manejan un flujo estable de pacientes. Con su mango integrado y operación de la batería. Intellivue MX400 es lo suficientemente sólido para adaptarse a el transporte dentro del hospital y lo suficientemente compacto para ser conveniente durante el movimiento.
Pantalla táctil ancha de 9" || Information at a glance
Ajuste de luz ambiental || Flexible, portable workflow
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Soluciones clínicas avanzadas || Information at a glance
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Encuentre lo que necesite de inmediato en la pantalla táctil de 9". Reconocerá la interfaz familiar y facil de utilizar de sus monitores existentes IntelliVue, de modo que puede utilizar más tiempo proporcionando cuidado y menos tiempo en la capacitación.
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Ajuste de luz ambiental para facilidad en casi cualquier entorno
La pantalla con su sensor sensible a la luz, automáticamente ajusta el brillo de la pantalla apara mantener la legibilidad en casi cualquier entorno iluminado. El ajuste de luz ambiente es sólo parte de por qué el monitor de paciente IntelliVue MX400 es una solución excelente para el NICU. Debido a que la pantalla puede atenuarse y abrillantarse según cambien las circunstancias, puede apoyar metas más grandes del cuidado de desarrollo en unidades neonatales.*
Ajuste de luz ambiental para facilidad en casi cualquier entorno
La pantalla con su sensor sensible a la luz, automáticamente ajusta el brillo de la pantalla apara mantener la legibilidad en casi cualquier entorno iluminado. El ajuste de luz ambiente es sólo parte de por qué el monitor de paciente IntelliVue MX400 es una solución excelente para el NICU. Debido a que la pantalla puede atenuarse y abrillantarse según cambien las circunstancias, puede apoyar metas más grandes del cuidado de desarrollo en unidades neonatales.*
Ajuste de luz ambiental para facilidad en casi cualquier entorno
La pantalla con su sensor sensible a la luz, automáticamente ajusta el brillo de la pantalla apara mantener la legibilidad en casi cualquier entorno iluminado. El ajuste de luz ambiente es sólo parte de por qué el monitor de paciente IntelliVue MX400 es una solución excelente para el NICU. Debido a que la pantalla puede atenuarse y abrillantarse según cambien las circunstancias, puede apoyar metas más grandes del cuidado de desarrollo en unidades neonatales.*
Opciones de conectividad || Easy data sharing
Opciones de conectividad, le ayudan a aprovechar lo máximo de su EMR
IntelliVue MX400 trabaja para mejorar su inversión al compartir datos con sistemas de información clínica, lo que le ayuda a contribuir a un EMR extenso. También ayuda a reducir el costo y la complejidad cuando conecta dispositivos al lado de la cama a su solución EMR de elección. La interfaz de dispositivo Philips IntelliBridge** opcional hace esto posible al eliminar la necesidad de un concentrador de dispositivo separado y servidor de consolidación de datos.
Opciones de conectividad, le ayudan a aprovechar lo máximo de su EMR
IntelliVue MX400 trabaja para mejorar su inversión al compartir datos con sistemas de información clínica, lo que le ayuda a contribuir a un EMR extenso. También ayuda a reducir el costo y la complejidad cuando conecta dispositivos al lado de la cama a su solución EMR de elección. La interfaz de dispositivo Philips IntelliBridge** opcional hace esto posible al eliminar la necesidad de un concentrador de dispositivo separado y servidor de consolidación de datos.
Opciones de conectividad, le ayudan a aprovechar lo máximo de su EMR
IntelliVue MX400 trabaja para mejorar su inversión al compartir datos con sistemas de información clínica, lo que le ayuda a contribuir a un EMR extenso. También ayuda a reducir el costo y la complejidad cuando conecta dispositivos al lado de la cama a su solución EMR de elección. La interfaz de dispositivo Philips IntelliBridge** opcional hace esto posible al eliminar la necesidad de un concentrador de dispositivo separado y servidor de consolidación de datos.
Soluciones clínicas avanzadas || Information at a glance
Soluciones clínicas avanzadas para resumir y visualizar datos
El monitor IntelliVue MX400 tiene soluciones clínicas avanzadas integradas que proporcionan herramientas para resumir y visualizar datos clínicos complejos y sus interacciones. Varias transmisiones de información vienen en conjunto en una vista intuitiva.
Soluciones clínicas avanzadas para resumir y visualizar datos
El monitor IntelliVue MX400 tiene soluciones clínicas avanzadas integradas que proporcionan herramientas para resumir y visualizar datos clínicos complejos y sus interacciones. Varias transmisiones de información vienen en conjunto en una vista intuitiva.
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Opciones avanzadas || Flexible, portable workflow
Opciones avanzadas, ayudan a ajustar el monitoreo alrededor de los flujos de trabajo
Los flujos de trabajo actuales, deben adaptarse en un parpadeo. El IntelliVue MX 400 puede aumentarse para cubrir los requisitos de monitoreo de cuidado más críticos cuando los niveles de gravedad del paciente cambian. Es compatible con Philips Multi Measurement Module (MMS), IntelliVue X2 Module, and Measurement Server Extensions (MMSE). El monitor está diseñado para simplificar los flujos de trabajo clínico. Debido a que la interfaz de IntelliVue MX400 puede hacer interfaz con otros dispositivos al lado de la cama**, no hay necesidad de un concentrador de dispositivo al lado de la cama o un servidor de interfaz.
Opciones avanzadas, ayudan a ajustar el monitoreo alrededor de los flujos de trabajo
Los flujos de trabajo actuales, deben adaptarse en un parpadeo. El IntelliVue MX 400 puede aumentarse para cubrir los requisitos de monitoreo de cuidado más críticos cuando los niveles de gravedad del paciente cambian. Es compatible con Philips Multi Measurement Module (MMS), IntelliVue X2 Module, and Measurement Server Extensions (MMSE). El monitor está diseñado para simplificar los flujos de trabajo clínico. Debido a que la interfaz de IntelliVue MX400 puede hacer interfaz con otros dispositivos al lado de la cama**, no hay necesidad de un concentrador de dispositivo al lado de la cama o un servidor de interfaz.
Opciones avanzadas, ayudan a ajustar el monitoreo alrededor de los flujos de trabajo
Los flujos de trabajo actuales, deben adaptarse en un parpadeo. El IntelliVue MX 400 puede aumentarse para cubrir los requisitos de monitoreo de cuidado más críticos cuando los niveles de gravedad del paciente cambian. Es compatible con Philips Multi Measurement Module (MMS), IntelliVue X2 Module, and Measurement Server Extensions (MMSE). El monitor está diseñado para simplificar los flujos de trabajo clínico. Debido a que la interfaz de IntelliVue MX400 puede hacer interfaz con otros dispositivos al lado de la cama**, no hay necesidad de un concentrador de dispositivo al lado de la cama o un servidor de interfaz.
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Diseño portátil para monitorear el movimiento
Las áreas de cuidado grave variable, tales como ED, salas de procedimiento y centros quirúrgicos, manejan un flujo estable de pacientes. Con su mango integrado y operación de la batería. Intellivue MX400 es lo suficientemente sólido para adaptarse a el transporte dentro del hospital y lo suficientemente compacto para ser conveniente durante el movimiento.
Diseño portátil para monitorear el movimiento
Las áreas de cuidado grave variable, tales como ED, salas de procedimiento y centros quirúrgicos, manejan un flujo estable de pacientes. Con su mango integrado y operación de la batería. Intellivue MX400 es lo suficientemente sólido para adaptarse a el transporte dentro del hospital y lo suficientemente compacto para ser conveniente durante el movimiento.
Diseño portátil para monitorear el movimiento
Las áreas de cuidado grave variable, tales como ED, salas de procedimiento y centros quirúrgicos, manejan un flujo estable de pacientes. Con su mango integrado y operación de la batería. Intellivue MX400 es lo suficientemente sólido para adaptarse a el transporte dentro del hospital y lo suficientemente compacto para ser conveniente durante el movimiento.
*Altimer, L. & Phillips, R. (2013) The Neonatal Integrative Developmental Care Model: Seven Neuroprotective Core Measures for Family Centered Developmental Care. NAINR: 13(1): 9-22
**Requiere puerto(s) de interfaz IntelliBridge. Para compatibilidad de dispositivo, consulte la lista más reciente de compatibilidad de dispositivo externo IntelliBridge EC10 .
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