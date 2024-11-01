El monitor de pacientes a pie de cama de Philips IntelliVue MX850 aborda directamente las necesidades de seguridad en evolución del entorno de TI de cuidado de la salud, con una gama de capacidades que respaldan sus estrategias de ciberseguridad. Además, este excelente monitor premium ofrece funcionalidades avanzadas, opciones de configuración flexibles y una amplia gama de mediciones. Se adapta bien a las demandas de los entornos de cuidado de alta gravedad.
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IntelliVue MX850 trabaja para potenciar su inversión ayudando a reducir los costos y la complejidad al conectar dispositivos a pie de la cama a su EMR –y con el iPC a otros sistemas clínicos. Si está utilizando el software opcional IntelliVue XDS, incluso puede ver el monitor del paciente de forma remota, mientras accede al registro del paciente simultáneamente en la EMR.
Aproveche al máximo su RME
IntelliVue MX850 trabaja para potenciar su inversión ayudando a reducir los costos y la complejidad al conectar dispositivos a pie de la cama a su EMR –y con el iPC a otros sistemas clínicos. Si está utilizando el software opcional IntelliVue XDS, incluso puede ver el monitor del paciente de forma remota, mientras accede al registro del paciente simultáneamente en la EMR.
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IntelliVue MX850 trabaja para potenciar su inversión ayudando a reducir los costos y la complejidad al conectar dispositivos a pie de la cama a su EMR –y con el iPC a otros sistemas clínicos. Si está utilizando el software opcional IntelliVue XDS, incluso puede ver el monitor del paciente de forma remota, mientras accede al registro del paciente simultáneamente en la EMR.
IntelliVue MX850 trabaja para potenciar su inversión ayudando a reducir los costos y la complejidad al conectar dispositivos a pie de la cama a su EMR –y con el iPC a otros sistemas clínicos. Si está utilizando el software opcional IntelliVue XDS, incluso puede ver el monitor del paciente de forma remota, mientras accede al registro del paciente simultáneamente en la EMR.
Monitores de Philips galardonados
Diseño centrado en las personas
Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores, diseñados teniendo en cuenta la solidez y la durabilidad, han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y los diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Diseño centrado en las personas
Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores, diseñados teniendo en cuenta la solidez y la durabilidad, han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y los diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Diseño centrado en las personas
Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores, diseñados teniendo en cuenta la solidez y la durabilidad, han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y los diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores, diseñados teniendo en cuenta la solidez y la durabilidad, han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y los diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Acceso a la información completa del paciente
Opción de PC integrada (iPC)
El sistema iPC amplía su acceso a información completa del paciente de fuentes como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Y debido a que el iPC utiliza un sistema operativo estándar de Windows ®, es compatible con su entorno de TI, lo que le da acceso a soluciones de informática clínica de toda su red hospitalaria.
Opción de PC integrada (iPC)
El sistema iPC amplía su acceso a información completa del paciente de fuentes como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Y debido a que el iPC utiliza un sistema operativo estándar de Windows ®, es compatible con su entorno de TI, lo que le da acceso a soluciones de informática clínica de toda su red hospitalaria.
Opción de PC integrada (iPC)
El sistema iPC amplía su acceso a información completa del paciente de fuentes como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Y debido a que el iPC utiliza un sistema operativo estándar de Windows ®, es compatible con su entorno de TI, lo que le da acceso a soluciones de informática clínica de toda su red hospitalaria.
El sistema iPC amplía su acceso a información completa del paciente de fuentes como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Y debido a que el iPC utiliza un sistema operativo estándar de Windows ®, es compatible con su entorno de TI, lo que le da acceso a soluciones de informática clínica de toda su red hospitalaria.
Brinde atención eficiente y efectiva
Simplificar el flujo de trabajo clínico
El monitor de pacientes IntelliVue MX850 une convenientemente los mundos clínico y de TI para simplificar el flujo de trabajo para los médicos, brindándole acceso integrado a las soluciones que lo ayudan a ofrecer una atención eficiente y efectiva. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia gama de dispositivos como máquinas de anestesia y ventiladores.
Simplificar el flujo de trabajo clínico
El monitor de pacientes IntelliVue MX850 une convenientemente los mundos clínico y de TI para simplificar el flujo de trabajo para los médicos, brindándole acceso integrado a las soluciones que lo ayudan a ofrecer una atención eficiente y efectiva. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia gama de dispositivos como máquinas de anestesia y ventiladores.
Simplificar el flujo de trabajo clínico
El monitor de pacientes IntelliVue MX850 une convenientemente los mundos clínico y de TI para simplificar el flujo de trabajo para los médicos, brindándole acceso integrado a las soluciones que lo ayudan a ofrecer una atención eficiente y efectiva. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia gama de dispositivos como máquinas de anestesia y ventiladores.
El monitor de pacientes IntelliVue MX850 une convenientemente los mundos clínico y de TI para simplificar el flujo de trabajo para los médicos, brindándole acceso integrado a las soluciones que lo ayudan a ofrecer una atención eficiente y efectiva. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia gama de dispositivos como máquinas de anestesia y ventiladores.
Esté alerta a los cambios clínicos relevantes
Gestión de alarmas mejorada
El monitoreo sigue siendo la base de este innovador monitor, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance le permite a los profesionales de la salud crear alertas basadas en reglas para detectar afecciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
Gestión de alarmas mejorada
El monitoreo sigue siendo la base de este innovador monitor, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance le permite a los profesionales de la salud crear alertas basadas en reglas para detectar afecciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
Gestión de alarmas mejorada
El monitoreo sigue siendo la base de este innovador monitor, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance le permite a los profesionales de la salud crear alertas basadas en reglas para detectar afecciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
El monitoreo sigue siendo la base de este innovador monitor, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance le permite a los profesionales de la salud crear alertas basadas en reglas para detectar afecciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
Mantenga altos niveles de ciberseguridad
Sólidas medidas de ciberseguridad
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso a la información de manera eficiente. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodo y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado de sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Sólidas medidas de ciberseguridad
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso a la información de manera eficiente. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodo y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado de sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Sólidas medidas de ciberseguridad
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso a la información de manera eficiente. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodo y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado de sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso a la información de manera eficiente. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodo y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado de sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Soporte de integración amplio
Soporte para una integración fluida
Junto con estas características tecnológicas, también podemos apoyarle en la integración de nuestras soluciones a su red. Podemos aprovechar nuestros más de 30 años de experiencia y conocimientos en el campo de la TI de atención médica, lo que significa que, independientemente de sus desafíos de integración, estamos listos y somos capaces de ayudarle a cubrir sus necesidades.
Soporte para una integración fluida
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Soporte para una integración fluida
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Junto con estas características tecnológicas, también podemos apoyarle en la integración de nuestras soluciones a su red. Podemos aprovechar nuestros más de 30 años de experiencia y conocimientos en el campo de la TI de atención médica, lo que significa que, independientemente de sus desafíos de integración, estamos listos y somos capaces de ayudarle a cubrir sus necesidades.
IntelliVue MX850 trabaja para potenciar su inversión ayudando a reducir los costos y la complejidad al conectar dispositivos a pie de la cama a su EMR –y con el iPC a otros sistemas clínicos. Si está utilizando el software opcional IntelliVue XDS, incluso puede ver el monitor del paciente de forma remota, mientras accede al registro del paciente simultáneamente en la EMR.
Aproveche al máximo su RME
IntelliVue MX850 trabaja para potenciar su inversión ayudando a reducir los costos y la complejidad al conectar dispositivos a pie de la cama a su EMR –y con el iPC a otros sistemas clínicos. Si está utilizando el software opcional IntelliVue XDS, incluso puede ver el monitor del paciente de forma remota, mientras accede al registro del paciente simultáneamente en la EMR.
Aproveche al máximo su RME
IntelliVue MX850 trabaja para potenciar su inversión ayudando a reducir los costos y la complejidad al conectar dispositivos a pie de la cama a su EMR –y con el iPC a otros sistemas clínicos. Si está utilizando el software opcional IntelliVue XDS, incluso puede ver el monitor del paciente de forma remota, mientras accede al registro del paciente simultáneamente en la EMR.
IntelliVue MX850 trabaja para potenciar su inversión ayudando a reducir los costos y la complejidad al conectar dispositivos a pie de la cama a su EMR –y con el iPC a otros sistemas clínicos. Si está utilizando el software opcional IntelliVue XDS, incluso puede ver el monitor del paciente de forma remota, mientras accede al registro del paciente simultáneamente en la EMR.
Monitores de Philips galardonados
Diseño centrado en las personas
Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores, diseñados teniendo en cuenta la solidez y la durabilidad, han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y los diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Diseño centrado en las personas
Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores, diseñados teniendo en cuenta la solidez y la durabilidad, han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y los diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Diseño centrado en las personas
Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores, diseñados teniendo en cuenta la solidez y la durabilidad, han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y los diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Los monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850 han sido reconocidos con el prestigioso premio IF Product Design Award. Estos monitores, diseñados teniendo en cuenta la solidez y la durabilidad, han sido reconocidos tanto por los pacientes como por los usuarios por su facilidad de uso y su aspecto profesional. El premio IF Design Award reconoce a los fabricantes y los diseñadores por sus logros destacados en el diseño.
Acceso a la información completa del paciente
Opción de PC integrada (iPC)
El sistema iPC amplía su acceso a información completa del paciente de fuentes como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Y debido a que el iPC utiliza un sistema operativo estándar de Windows ®, es compatible con su entorno de TI, lo que le da acceso a soluciones de informática clínica de toda su red hospitalaria.
Opción de PC integrada (iPC)
El sistema iPC amplía su acceso a información completa del paciente de fuentes como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Y debido a que el iPC utiliza un sistema operativo estándar de Windows ®, es compatible con su entorno de TI, lo que le da acceso a soluciones de informática clínica de toda su red hospitalaria.
Opción de PC integrada (iPC)
El sistema iPC amplía su acceso a información completa del paciente de fuentes como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Y debido a que el iPC utiliza un sistema operativo estándar de Windows ®, es compatible con su entorno de TI, lo que le da acceso a soluciones de informática clínica de toda su red hospitalaria.
El sistema iPC amplía su acceso a información completa del paciente de fuentes como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Y debido a que el iPC utiliza un sistema operativo estándar de Windows ®, es compatible con su entorno de TI, lo que le da acceso a soluciones de informática clínica de toda su red hospitalaria.
Brinde atención eficiente y efectiva
Simplificar el flujo de trabajo clínico
El monitor de pacientes IntelliVue MX850 une convenientemente los mundos clínico y de TI para simplificar el flujo de trabajo para los médicos, brindándole acceso integrado a las soluciones que lo ayudan a ofrecer una atención eficiente y efectiva. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia gama de dispositivos como máquinas de anestesia y ventiladores.
Simplificar el flujo de trabajo clínico
El monitor de pacientes IntelliVue MX850 une convenientemente los mundos clínico y de TI para simplificar el flujo de trabajo para los médicos, brindándole acceso integrado a las soluciones que lo ayudan a ofrecer una atención eficiente y efectiva. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia gama de dispositivos como máquinas de anestesia y ventiladores.
Simplificar el flujo de trabajo clínico
El monitor de pacientes IntelliVue MX850 une convenientemente los mundos clínico y de TI para simplificar el flujo de trabajo para los médicos, brindándole acceso integrado a las soluciones que lo ayudan a ofrecer una atención eficiente y efectiva. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia gama de dispositivos como máquinas de anestesia y ventiladores.
El monitor de pacientes IntelliVue MX850 une convenientemente los mundos clínico y de TI para simplificar el flujo de trabajo para los médicos, brindándole acceso integrado a las soluciones que lo ayudan a ofrecer una atención eficiente y efectiva. Por ejemplo, ofrece conectividad con una amplia gama de dispositivos como máquinas de anestesia y ventiladores.
Esté alerta a los cambios clínicos relevantes
Gestión de alarmas mejorada
El monitoreo sigue siendo la base de este innovador monitor, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance le permite a los profesionales de la salud crear alertas basadas en reglas para detectar afecciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
Gestión de alarmas mejorada
El monitoreo sigue siendo la base de este innovador monitor, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance le permite a los profesionales de la salud crear alertas basadas en reglas para detectar afecciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
Gestión de alarmas mejorada
El monitoreo sigue siendo la base de este innovador monitor, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance le permite a los profesionales de la salud crear alertas basadas en reglas para detectar afecciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
El monitoreo sigue siendo la base de este innovador monitor, con funciones de gestión de alarmas mejoradas que le ayudan a concentrarse en los cambios relevantes. Advanced Event Surveillance le permite a los profesionales de la salud crear alertas basadas en reglas para detectar afecciones clínicas, mientras que el sistema le permite personalizar fácilmente las alarmas y transmitirlas a través del sistema de comunicación del hospital.
Mantenga altos niveles de ciberseguridad
Sólidas medidas de ciberseguridad
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso a la información de manera eficiente. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodo y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado de sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Sólidas medidas de ciberseguridad
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso a la información de manera eficiente. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodo y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado de sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Sólidas medidas de ciberseguridad
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso a la información de manera eficiente. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodo y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado de sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Es de vital importancia mantener una ciberseguridad sólida y al mismo tiempo permitir a los profesionales de la salud un acceso a la información de manera eficiente. El monitor de pacientes IntelliVue MX750 ofrece funciones como la autenticación de nodo y el cifrado de datos de la red mediante certificado, cifrado de sistema de archivos, cifrado de informes de impresión, cifrado de datos de visualización remota y cifrado de comandos de control remoto.
Soporte de integración amplio
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Soporte para una integración fluida
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Especificaciones
Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Tamaño de la pantalla
Pantalla panorámica de 22 pulgadas
Resolución de la pantalla
1920x1080
Tipo de pantalla
Pantalla con resolución full HD con tacto capacitivo proyectado (projected capacitive touch, pCAP)
Número de ondas por pantalla
16 ondas (máx.)
Ranuras de soporte de módulos
Hasta 8 (con 2 racks FMX-4)
Aplicaciones
Capacidad de aplicación web nativa con o sin iPC
Video
Video
Vídeo cifrado a través de LAN a
Active Display¹ o XDS
Alarmas
Alarmas
Remoto a través de LAN (cifrado) a
Active Display o XDS
Pantalla independiente
Pantalla independiente
Número de pantallas independientes
2, cualquier combinación de Active Display¹ o XDS compatible a través de LAN (cifrado)
Medidas de seguridad informática
Medidas de seguridad informática
Identificación de usuario/autenticación
a través de RFID
Autenticación de nodo
a través de certificados; datos de red, informes de impresión y cifrado del sistema de archivos
Es posible que no esté disponible en todas las regiones. Por favor consulte con su representante de Philips para conocer la disponibilidad completa de la cartera de productos.
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