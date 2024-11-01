Soothie es un chupete de calidad premium diseñado para recién nacidos y bebés de 0 a 3 meses, sin dientes, que se están alimentando exitosamente a través de la lactancia o con mamadera. Su construcción en una única pieza cumple con los lineamientos de la Academia Americana de Pediatría.*
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Reconocidos como "Mejores Chupetes" p... || Versatile choices
Reconocidos como "Mejores Chupetes" por American Baby
En Philips estamos orgullosos de que el chupete Soothie haya sido reconocido por la revista 'American Baby' como uno de los mejores chupetes en su edición 2014 de los premios American Baby Bests Awards.
Reconocidos como "Mejores Chupetes" por American Baby
En Philips estamos orgullosos de que el chupete Soothie haya sido reconocido por la revista 'American Baby' como uno de los mejores chupetes en su edición 2014 de los premios American Baby Bests Awards.
Reconocidos como "Mejores Chupetes" por American Baby
En Philips estamos orgullosos de que el chupete Soothie haya sido reconocido por la revista 'American Baby' como uno de los mejores chupetes en su edición 2014 de los premios American Baby Bests Awards.
Reconocidos como "Mejores Chupetes" p... || Versatile choices
Reconocidos como "Mejores Chupetes" p... || Versatile choices
Reconocidos como "Mejores Chupetes" por American Baby
En Philips estamos orgullosos de que el chupete Soothie haya sido reconocido por la revista 'American Baby' como uno de los mejores chupetes en su edición 2014 de los premios American Baby Bests Awards.
Reconocidos como "Mejores Chupetes" por American Baby
En Philips estamos orgullosos de que el chupete Soothie haya sido reconocido por la revista 'American Baby' como uno de los mejores chupetes en su edición 2014 de los premios American Baby Bests Awards.
Reconocidos como "Mejores Chupetes" por American Baby
En Philips estamos orgullosos de que el chupete Soothie haya sido reconocido por la revista 'American Baby' como uno de los mejores chupetes en su edición 2014 de los premios American Baby Bests Awards.
*Las marcas comerciales THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS y AAP son propiedad de la Academia Americana de Pediatría. Las citas a la declaración políticas de la AAP y el uso de sus marcas comerciales no implican en modo alguno la aprobación de estos productos por parte de la AAP. Las declaraciones de políticas de la AAP se encuentran sujetas a modificaciones sin previo aviso. Visite www.aap.org para mayor información sobre la AAP y sus políticas.
** American Baby® es una marca comercial registrada de Meredith Corporation. Uso con permiso.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.