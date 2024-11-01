ProChamber es el modelo profesional de cámara inhaladora con válvula para el entorno de cuidado respiratorio agudo. Su desempeño clínico comprobado y su gran valor hacen de la ProChamber la elección para el clínico que tiene en cuenta el presupuesto.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Su sencillo diseño, que no requiere montaje, hace que sea también fácil de usar.
Sencilla y compacta
Su sencillo diseño, que no requiere montaje, hace que sea también fácil de usar.
Sencilla y compacta
Su sencillo diseño, que no requiere montaje, hace que sea también fácil de usar.
Máscaras de silicona opcionales || Saves costs
Las mascarillas de silicona ayudan a los pacientes en la transición
Las mascarillas faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.
Las mascarillas de silicona ayudan a los pacientes en la transición
Las mascarillas faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.
Las mascarillas de silicona ayudan a los pacientes en la transición
Las mascarillas faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.
Tamaño pequeño || Práctico y fácil de usar
El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar
ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza
El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar
ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza
El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar
ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza
Cámara Inhaladora con Válvula (VHC) d... || Práctico y fácil de usar
VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos
Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.
VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos
Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.
VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos
Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.
Ajuste flexible || Práctico y fácil de usar
Ajuste flexible para todos los pacientes
ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.
Ajuste flexible para todos los pacientes
ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.
Ajuste flexible para todos los pacientes
ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.
Diseño simple || Práctico y fácil de usar
Máscaras de silicona opcionales || Saves costs
Tamaño pequeño || Práctico y fácil de usar
Cámara Inhaladora con Válvula (VHC) d... || Práctico y fácil de usar
Su sencillo diseño, que no requiere montaje, hace que sea también fácil de usar.
Sencilla y compacta
Su sencillo diseño, que no requiere montaje, hace que sea también fácil de usar.
Sencilla y compacta
Su sencillo diseño, que no requiere montaje, hace que sea también fácil de usar.
Máscaras de silicona opcionales || Saves costs
Las mascarillas de silicona ayudan a los pacientes en la transición
Las mascarillas faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.
Las mascarillas de silicona ayudan a los pacientes en la transición
Las mascarillas faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.
Las mascarillas de silicona ayudan a los pacientes en la transición
Las mascarillas faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.
Tamaño pequeño || Práctico y fácil de usar
El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar
ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza
El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar
ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza
El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar
ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza
Cámara Inhaladora con Válvula (VHC) d... || Práctico y fácil de usar
VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos
Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.
VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos
Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.
VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos
Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.
Ajuste flexible || Práctico y fácil de usar
Ajuste flexible para todos los pacientes
ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.
Ajuste flexible para todos los pacientes
ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.
Ajuste flexible para todos los pacientes
ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.