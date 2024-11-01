Ayuda con las decisiones durante la intervención

No solo el IVUS proporciona imágenes de diagnóstico en tiempo real para la enfermedad arterial periférica, sino que también puede guiar a los médicos a la técnica de angioplastia correcta para las necesidades particulares del paciente, evaluar la efectividad de la intervención y ayudar en la colocación del dispositivo endovascular. La modalidad de imagenología también ayuda a los médicos a decidir el tamaño del dispositivo necesario para obtener el mejor resultado.